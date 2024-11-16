Почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем, - orda.kz

14:22 17.11.2024 "Окно закрывают - ты в форточку": почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем



Алина Пак

16 ноября 2024



Мы писали о том, что щедрый урожай в этом году вызвал волну неприятностей для фермеров. Мало того, что они вынуждены продавать зерно за бесценок, так еще и страны ограничивают Казахстан в экспорте. Сначала отказалась Россия, теперь Китай с неохотой принимает местный товар. Почему Поднебесная перекрывает путь отечественному зерну, Orda.kz обсудила с инженерами элеваторов и Зерновым союзом.



В начале осени 2024 года, когда был наплыв зерна от производителей, работники элеваторов трудились по 12 часов. На силосах запускалась целая цепочка действий: начиная с приемки продукции, заканчивая отправкой грузов.



Ежедневно они следят за условиями хранения, чтобы продукт не потерял в качестве. И все это чтобы продать товар на рынке: как внутреннем, так и внешнем. Два месяца очистки, сушки, сортировки и долгожданной погрузки зерна. Казалось бы, можно выдохнуть, но спустя время вагоны возвращаются обратно.



Ожидание на границе



Главное таможенное управление КНР усилило проверку контейнеров с зерновыми грузами, что моментально отразилось на сроках поставок. Если раньше досмотр занимал около пяти дней, сегодня проверки растягиваются до 10 дней, а то и до двух недель.



Прямо сейчас на станции "Хоргос" уже скопилось свыше двух с половиной тысяч контейнеров - об этом сообщила пресс-служба "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) информационному агентству Azattyq Rýhy.



"За два месяца по фитосанитарным, карантинным сертификатам и таможенным декларациям 25 тысяч тонн зерновых грузов вернули казахстанским отправителям. Идет скопление зерновых контейнерных поездов по РК",

прокомментировали в компании.



К небольшой стоимости зерна прибавились еще и большие убытки: вагоны возвращаются обратно за счет отправителей. Это только повышает себестоимость и ощутимо снижает прибыль.



Но это еще не все. Китай ввел дополнительные ограничения: запретил импорт пшеницы для заводов в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, которые зарегистрированы в бондовой зоне.



Бондовые зоны (свободные торговые зоны) - это районы, где соблюдают режим льготного налогообложения: частичное налогообложение, беспошлинная торговля, бондовый налог.



Сегодня пшеницу в Китай можно ввозить только по квотам, которые распределяет китайская государственная корпорация COFCO, или же платить внушительную пошлину в 65 %.



Великая китайская стена



Поднебесная всегда славилась строгими фитосанитарными требованиями к импортной продукции, и казахстанское зерно не стало исключением. Евгений Карабанов, официальный представитель Зернового союза Казахстана, рассказал, какие требования предъявляет Китай к зарубежным поставщикам.



"Иностранная компания может быть экспортером в Китай, только если пройдет ряд проверок. Страна должна иметь подписанный протокол по фитосанитарным требованиям по каждому виду продукции: пшенице, ячменю и т. д. К тому же каждый регион также должен быть согласован китайской стороной",

объясняет эксперт.



Это означает, что даже при наличии всего пакета разрешений Китай может отказать в допуске товара, если тот не соответствует внутренним стандартам. Особенно жесткие ограничения касаются озимой пшеницы, поскольку она может быть заражена индийской или карликовой головней, чего нет в яровой пшенице.



В 2018 году Казахстан уже сталкивался с ужесточением экспортного контроля, но тогда Китай и вовсе ограничил ввоз зерна на несколько месяцев. В тот момент поводом стал скандал с китайскими импортерами в бондовой зоне, они беспошлинно завозили фуражное зерно для производства кормов для животных и продавали его на внутреннем рынке как продовольственное.



И сейчас КНР ввела новые правила: приостановила беспошлинный ввоз пшеницы в бондовые зоны. Теперь это возможно только через квоту от COFCO либо с оплатой огромной пошлины.



"Китайцы сказали: "Хочешь завозить - пожалуйста, завози хоть в бондовую зону, хоть во внутренний Китай, но с уплатой 65 % пошлины". По этой причине наш экспорт кормовой пшеницы умер. Многие китайские покупатели просто отказались от зерна, потому что они не готовы платить такую пошлину. В результате грузы возвращались обратно за счет наших экспортеров",

комментирует Карабанов.



Старый бетонный элеватор



В сентябре 2024 года "Россельхознадзор" направил запрос в Министерство сельского хозяйства Казахстана с просьбой временно приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов. Получается, что китайцы тоже усомнились в качестве отечественного зерна?



С 17 октября 2024 года Россия официально ввела ограничение на экспорт пшеницы и другой подкарантинной продукции из Казахстана.



Какие претензии имеются к казахстанскому зерну, мы решили выяснить у Республиканского государственного предприятия "Фитосанитария", но ни один из восьми филиалов так и не дал нам комментария. Даже руководитель управления фитосанитарной безопасности в ответ на вопросы журналиста просто бросила трубку.



После этого мы узнали у инженера элеватора в Акмолинской области, действительно ли урожай этого года не хотят пускать в Китай из-за его плохого качества.



"В каждом силосе записывается, какое качество здесь лежит - ведутся специальные журналы. В этом году, наоборот, качество зерна лучше, чем в прошлом. В том году дожди помешали - зерно проросло. Прошлогодние дожди очень много пшеницы испортили у крестьян",

делится инженер.



Проверка продукции проходит раз в три месяца, а защиту от вредителей - фумигацию - проводят ежегодно. Однако эту проверку, как сказал мужчина, проводит "Продкорпорация", которая берет на анализы "свое" зерно.



"Мы принимаем сейчас только государственное зерно от "Продкорпорации", а остальное пока нет. Акимат нам сейчас говорит так принимать",

признался работник элеватора.



Как выяснилось в ходе беседы, принять зерно от частных компаний элеватор не может, потому что объемов для хранения попросту не хватает. Поэтому обрабатывают и отправляют на экспорт только государственное зерно.



"Если элеватор полный, мы не можем принять зерно - куда мы примем? У нас старый бетонный элеватор, мы не можем его расширить. Для этого нужно дополнительное финансирование, а на элеваторы нет государственных субсидий",

жалуется инженер.



Проблемы с финансированием у работников сельского хозяйства как будто стали для них уже привычными. Банки не спешат предоставлять кредиты сельхозпроизводителям, ссылаясь на высокие риски, связанные с этим сектором. Несмотря на это, фермеры продолжают трудиться и производить продукцию.



Но, по словам инженера элеватора, постоянные сложности в работе и большой урожай, который стал проблемой для крестьян, не сказались на качестве зерна, отправляемого на рынок в 2024 году.



Карабанов также подтвердил, что возврат вагонов с зерном связан не столько с качеством казахстанского зерна, сколько с новыми требованиями китайской стороны.



Вода камень точит



Несмотря на жесткие ограничения, Китай остается важным стратегическим партнером для Казахстана. Но для расширения торговли со страной необходимы усилия со стороны казахстанских госорганов.



"Вопрос очень тонко-политический, тем более на Китай особо не надавишь. Это не та страна, которую можно каким-то образом шантажировать. Здесь нужна мягкая дипломатия: в дверь пытаешься зайти, тебя гонят, а ты в окно. Окно закрывают - ты в форточку. Форточку закрыли - ты в замочную скважину просачиваешься. Это китайский метод, суть которого "вода камень точит". Здесь важно ежедневное планомерное взаимодействие наших чиновников с китайскими коллегами",

разъясняет Карабанов.



Но важно учитывать, что Китай заинтересован в импорте зерна - ежегодно он закупает более 10 миллионов тонн пшеницы с мирового рынка. Казахстан рассчитывал на расширение поставок пшеницы в Китай до 1,2 млн тонн, но из-за новых пошлин и квот ожидания не оправдались.



"Мы говорили о том, что нам минимум 10 % необходимо иметь от того, что Китай импортирует с мирового рынка. В прошлом маркетинговом году мы отправили полмиллиона тонн пшеницы и планировали увеличить объемы, но увы",

подчеркивает эксперт.



За 2024 год планировалось перевезти из Казахстана в Китай 27,8 млн тонн различных грузов, в том числе зерна. В частности, китайская сторона была готова в два раза увеличить прием зерна в зерновозах, закрытых вагонах и контейнерах на станции Алашанькоу.



Казахстанские экспортеры оказались перед выбором: либо адаптироваться к новым условиям и продолжать поставки по квотам и с пошлинами, либо искать альтернативные рынки сбыта.



То, что накануне сказал президент Касым-Жомарт Токаев об экспорте, только подчеркивает тот факт, что этот вопрос будет решаться уже на политическом уровне. Он выразил достаточно позитивный настрой касательно поставок зерна в другие страны.



"Уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и северной Африки",

высказался президент.



В любом случае, без активного вмешательства и переговоров на высоком уровне перспективы увеличения экспорта зерна в Китай остаются туманными. Эта ситуация еще раз показывает, что казахстанскому аграрному сектору нужно активно искать новые рынки сбыта и адаптироваться к изменениям в условиях торговли с Китаем. Когда "окно закрывают и нужно искать форточку", бизнес должен быть готов к изменяющимся условиям и постоянным вызовам со стороны международных рынков.



Но пока это все будет решаться между высокопоставленными лицами, непонятно, дождется ли тот самый фермер, который работает 24/7, когда все договорятся и "окна" снова откроются. Источник - орда

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