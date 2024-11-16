Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП

14:24 17.11.2024

Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией

KP.RU объясняет причины протестов в Абхазии и ведет прямую трансляцию с места событий



Андрей ЗОБОВ

Олег УМАРОВ



Протесты в Абхазии набирают обороты, перерастая в революцию. Предмет по-кавказски жаркого спора между народом и властью - соглашение об инвестиционной деятельности с Россией.



Народный бунт полон противоречий. Абхазы выступают резко против соглашения, но клянутся России в любви. Протесты почти переросли в революцию, но до силовых столкновений не дошло - пострадали лишь ворота взятой штурмом президентской резиденции.



Что же происходит в Абхазии? KP.RU ведет прямую трансляцию - сообщает последние новости с места событий. О главных событиях 15 ноября читайте здесь.



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"Мы народ интуитивный": абхазская оппозиция обосновалась в здании правительства страны



Весь прохладный осенний день 15 ноября Сухум пылал. Ведь пятница должна была стать судьбоносной. На ратификацию в местный Парламент поступило соглашение об инвестициях с Россией. Оно должно было официально позволить нашим предпринимателям вкладываться в бизнес внутри маленькой и гордой республики. И защитить их права.



Как замечает оппозиция, в тексте документа было много льгот. И люди испугались: а как же мы?



- Почему народ встал? У нас все держится на мелком и среднем бизнесе, - объяснила в беседе с KP.RU точку зрения оппозиции представительница партии Апсны Наира Амалыиа. - У кого-то маленькие киоски, кафешки, ресторанчики, кто-то комнаты на лето сдает туристам. Что будет, если сюда зайдет крупный бизнес? Олигарх? Вот в чем дело!



Надо понимать, что абхазы привыкли к небольшим революциям. Здесь их воспринимают как крепкую народную традицию. Поэтому люди действовали сплоченно. И очень мирно - ведь вся маленькая республика пронизана родственными узами.



С утра встали - окружили Парламент и президентский дворец. Требовали от депутатов проголосовать против. Потом страсти закипели так, что сила народного самовыражения (и грузовик) разорвала массивные кованые ворота резиденции Аслана Бжании.



Выразив свое беспокойство, как им показалось, в достаточной мере, оппозиционеры пошли разговаривать с властью. Впервые прозвучало требование: президент республики должен сложить полномочия и уйти в отставку вместе с правительством. Бжания взял время на размышления.



ВОЛНЕНИЯ ПЕРЕРОСЛИ В РЕВОЛЮЦИЮ



Поздним вечером президент Бжания вышел к народу и объявил, что власти отклоняют инициативу оппозиции.



- События сегодняшнего дня поставили нашу республику перед большими проблемами. Но руководство Абхазии: президент, члены Правительства находятся на местах и будут работать дальше, - заявил президент.



В ответ власти услышали ультиматум. У президента час, чтобы оставить власть - иначе люди пойдут на штурм здания местного МВД, где находится глава государства. Главе республики не оставалось ничего, кроме как покинуть Сухум.



ЗАЧЕМ РОССИИ НУЖНО СОГЛАШЕНИЕ?



Все время протестов в толпе то и дело мелькали российские флаги. Бунтари несколько раз хором начинали скандировать "Россия! Россия! Россия!". Чтобы никто и ни в коем случае даже подумать не смел, что люди выступают против старшего брата-государства.



Но ведь в корне спора соглашение именно с Россией? В чем же дело?



Начнем с простого. Абхазия - это уютный и скромный тропический рай. Бесстыдницы-пальмы здесь соседствуют с обшарпанными стенами домов и отелей, построенных, в основном, еще во времена СССР. Обольстительная морская лазурь - с ухабистыми разбитыми дорогами.



Чтобы сохранить идентичность, сберечь свой небольшой бизнес, здесь запрещено строить всем, кроме граждан Абхазии. А желающих бизнесменов, конечно же россиян - пруд пруди.



Они находили лазейки. Кто-то построит гостиницу, кто-то дом. И буквально через пару лет гостиницу по-свойски "отожмут", а в доме поселится абхазская семья. Подавать иски можно только в местный суд. Но неужели вы верите, что он станет на сторону иностранца? Такого не было ни разу.



А вот потерявших свои деньги россиян было море. И наша страна очень хочет добиться от скромного соседа уважения. Признания юрисдикции российских судов. И права строить здесь. Разрешать строить дома абхазы не хотят. Апартаменты - тоже. Так хотя бы для бизнеса?



Просьба вполне понятная. Тем более просим у соседа, почти родственника. Посудите сами - тут у каждого абхаза российский паспорт. Тут пенсии платят из российских дотаций, как и зарплаты учителям!



Что же, много просим?



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Политолог Сергей Марков:



Абхазский протест не направлен против России. Народ боится, что новый закон позволит крупному бизнесу скупить все побережье. Правительство подкупят взятками, а народ останется ни с чем. Последнее - общую землю, заберут. Такой вот простой и понятный каждому абхазский бунт.