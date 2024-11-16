 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.11.2024
14:28  Санкции России по урану через три года больно ударят по США, - Любовь Степушова
14:24  Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП
14:22  Почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем, - orda.kz
14:17  Трампу придется вытащить США из банкротства, - Джастин Логан
14:13  "План стойкости". Зеленский горазд на PR-выдумки, - В.Стоякин
14:11  Германия хитро отказалась от российского газа. Покупает его втридорога у Франции, - Озгюр Гюндюз
14:10  Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом

14:07  Дэниел Дрезнер: Кончина американской исключительности
14:06  XVI сессия Верховного Совета: первые непростые шаги Таджикистана к независимости
14:02  "Кадровая революция" Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!
13:55  Вышел в свет прекрасный путеводитель Дарьи Сиротиной "Мой Узбекистан"
13:54  Событие недели в СВО: заход на Купянск
13:19  2 с половиной поучения Камалы Харрис. Победа реальности над виртуалом, - Татьяна Воеводина
13:15  Лица и контуры новой стратегии США, - Андрей Ильницкий
11:54  Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана
11:47  Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в Москве
08:58  Казахстанский Kaspi решил не участвовать в процессе приватизации Humо в Узбекистане
08:50  Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось, - Кирилл Стрельников
08:46  Елена Караева: Россия лишит иноагентов главного
07:55  Авария на тепломагистрали в Усть-Каменогорске: более 15 тысяч жителей остались без тепла
03:00  Петр Акопов: Последний патрон: браслет для Ле Пен и запрет "Альтернативы"
02:00  Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот? - Айнур Курманов
01:59  Неизвестное ранее заболевание взрывает мозги жителям Канады
01:55  Юго-Восточная Азия в одной витрине. Доля брендов из Китая заметно выросла на рынке России
01:50  Бесовская сущность Зеленского и неизбежный провал "ПЦУ", - Т.Сильвергельм
01:46  Бриджит Макрон (жена) решила переделать собор Парижской Богоматери. Квазиморда
01:44  Эрдоган готовится к схватке с Трампом на Ближнем Востоке. Как понимать разрыв Турцией дипотношений с Израилем? - СП
01:03  Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
00:51  У беглого предателя экс-премьера России Касьянова хотят конфисковать московскую квартирку (цена вопроса - 700 лям рублей)
00:47  Европейская интеграция рассорила страны ГУАМ
00:42  Атамбаевцы от Атамбаева недалеко падают, - Канат Кожоев
00:41  Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley
00:39  Зачем Германии новый канцлер? Коммерческий "проект Украина" закрывается за ненадобностью, - Валерий Мацевич
00:38  Даже издали стадо не похоже на стаю… - Андрей Школьников
00:36  Двойное гражданство должно играть в пользу России - Р.Ищенко
00:30  Штатам готовят опричнину, - Александр Яковенко
00:27  Битва за Купянск: "Русские устроили артиллерийскую дискотеку" - ВСУшники бегут из Заосколья, - СП
00:07  Президент Мирзиеев назначил 9 сенаторов Узбекистана
Суббота, 16.11.2024
22:06  Оппозиция Абхазии уверяет, что президент страны Бжания сбежал "в неизвестном направлении"
18:43  Последняя гастроль Артиста. В России таджикского мигранта обвинили в шпионаже в пользу Украины
16:58  Глава Абхазии пообещал покинуть пост с освобождением здания парламента
16:32  Под антиолигархическими лозунгами в Абхазии устроили антироссийский переворот, - Айнур Курманов
14:44  Борис Межуев: "После медового месяца будет жестко. Трамп нацелился на развал БРИКС"
14:43  Насилие и рабство. Как положить конец ранним бракам в странах Центральной Азии?
14:24  Ливанская родня заставит Трампа сбалансировать ближневосточную политику США
14:13  Кудайберди Кожобеков вновь назначен ректором Ошского государственного университета
14:00  Вспомнить все. Трамп выкатил против либеральных медиа США иски за клевету на $10 млрд
13:44  Туалетная бумага очень мягкая. Казахстанка показала прелести жизни в Америке, - orda.kz
13:22  Скончалась популярная советская актриса и секс-символ эпохи Светлана Светличная
11:36  Мировое господство не роскошь, а базовый инстинкт. По ходу - надо Европу спасать, - Иван Охлобыстин
11:34  Христианский сионизм: оксюморон? Нет, реальность, которая определяет политику Америки! - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП
14:24 17.11.2024

Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией
KP.RU объясняет причины протестов в Абхазии и ведет прямую трансляцию с места событий

Андрей ЗОБОВ
Олег УМАРОВ

Протесты в Абхазии набирают обороты, перерастая в революцию. Предмет по-кавказски жаркого спора между народом и властью - соглашение об инвестиционной деятельности с Россией.

Народный бунт полон противоречий. Абхазы выступают резко против соглашения, но клянутся России в любви. Протесты почти переросли в революцию, но до силовых столкновений не дошло - пострадали лишь ворота взятой штурмом президентской резиденции.

Что же происходит в Абхазии? KP.RU ведет прямую трансляцию - сообщает последние новости с места событий. О главных событиях 15 ноября читайте здесь.

Почему рыба по дороге от моря до прилавка так сильно дорожает? Чтобы это выяснить, отправляемся на добычу минтая в Тихом океанеФОТОВИДЕО

"Мы народ интуитивный": абхазская оппозиция обосновалась в здании правительства страны

Весь прохладный осенний день 15 ноября Сухум пылал. Ведь пятница должна была стать судьбоносной. На ратификацию в местный Парламент поступило соглашение об инвестициях с Россией. Оно должно было официально позволить нашим предпринимателям вкладываться в бизнес внутри маленькой и гордой республики. И защитить их права.

Как замечает оппозиция, в тексте документа было много льгот. И люди испугались: а как же мы?

- Почему народ встал? У нас все держится на мелком и среднем бизнесе, - объяснила в беседе с KP.RU точку зрения оппозиции представительница партии Апсны Наира Амалыиа. - У кого-то маленькие киоски, кафешки, ресторанчики, кто-то комнаты на лето сдает туристам. Что будет, если сюда зайдет крупный бизнес? Олигарх? Вот в чем дело!

Надо понимать, что абхазы привыкли к небольшим революциям. Здесь их воспринимают как крепкую народную традицию. Поэтому люди действовали сплоченно. И очень мирно - ведь вся маленькая республика пронизана родственными узами.

С утра встали - окружили Парламент и президентский дворец. Требовали от депутатов проголосовать против. Потом страсти закипели так, что сила народного самовыражения (и грузовик) разорвала массивные кованые ворота резиденции Аслана Бжании.

Выразив свое беспокойство, как им показалось, в достаточной мере, оппозиционеры пошли разговаривать с властью. Впервые прозвучало требование: президент республики должен сложить полномочия и уйти в отставку вместе с правительством. Бжания взял время на размышления.

ВОЛНЕНИЯ ПЕРЕРОСЛИ В РЕВОЛЮЦИЮ

Поздним вечером президент Бжания вышел к народу и объявил, что власти отклоняют инициативу оппозиции.

- События сегодняшнего дня поставили нашу республику перед большими проблемами. Но руководство Абхазии: президент, члены Правительства находятся на местах и будут работать дальше, - заявил президент.

В ответ власти услышали ультиматум. У президента час, чтобы оставить власть - иначе люди пойдут на штурм здания местного МВД, где находится глава государства. Главе республики не оставалось ничего, кроме как покинуть Сухум.

ЗАЧЕМ РОССИИ НУЖНО СОГЛАШЕНИЕ?

Все время протестов в толпе то и дело мелькали российские флаги. Бунтари несколько раз хором начинали скандировать "Россия! Россия! Россия!". Чтобы никто и ни в коем случае даже подумать не смел, что люди выступают против старшего брата-государства.

Но ведь в корне спора соглашение именно с Россией? В чем же дело?

Начнем с простого. Абхазия - это уютный и скромный тропический рай. Бесстыдницы-пальмы здесь соседствуют с обшарпанными стенами домов и отелей, построенных, в основном, еще во времена СССР. Обольстительная морская лазурь - с ухабистыми разбитыми дорогами.

Чтобы сохранить идентичность, сберечь свой небольшой бизнес, здесь запрещено строить всем, кроме граждан Абхазии. А желающих бизнесменов, конечно же россиян - пруд пруди.

Они находили лазейки. Кто-то построит гостиницу, кто-то дом. И буквально через пару лет гостиницу по-свойски "отожмут", а в доме поселится абхазская семья. Подавать иски можно только в местный суд. Но неужели вы верите, что он станет на сторону иностранца? Такого не было ни разу.

А вот потерявших свои деньги россиян было море. И наша страна очень хочет добиться от скромного соседа уважения. Признания юрисдикции российских судов. И права строить здесь. Разрешать строить дома абхазы не хотят. Апартаменты - тоже. Так хотя бы для бизнеса?

Просьба вполне понятная. Тем более просим у соседа, почти родственника. Посудите сами - тут у каждого абхаза российский паспорт. Тут пенсии платят из российских дотаций, как и зарплаты учителям!

Что же, много просим?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Политолог Сергей Марков:

Абхазский протест не направлен против России. Народ боится, что новый закон позволит крупному бизнесу скупить все побережье. Правительство подкупят взятками, а народ останется ни с чем. Последнее - общую землю, заберут. Такой вот простой и понятный каждому абхазский бунт.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731842640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам Евразийского курултая социального предпринимательства
- Мажилис рассмотрит законопроект "Об аквакультуре"
- Олжас Бектенов встретился с участниками чемпионата по профессионально-техническим навыкам WorldSkills Kazakhstan
- Волюнтаризм чистейшей воды
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел встречу с директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина, членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом
- Азиатский банк развития готов поддерживать социальные инициативы Казахстана
- Казахстан и СВМДА подписали Протокол к Соглашению об условиях пребывания Секретариата СВМДА на территории страны
- О завершении очередной оценки качества активов банковского сектора
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  