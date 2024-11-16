Датчанка Виктория Кьер выиграла титул "Мисс Вселенная - 2024"

17:22 17.11.2024

"Хочу сотворить историю". Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" впервые стала датчанка



В Мексике более 120 девушек боролись за право стать обладательницей титула "Мисс Вселенная - 2024". После конкурса национальных костюмов список претенденток сократился до 30. Затем полуфиналистки продефилировали в купальниках, прежде чем 12 из них вышли на сцену в вечерних платьях.



