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В Кыргызстане проходят выборы в местные советы
22:38 17.11.2024

В Кыргызстане проходят выборы в местные советы
В связи с административно-территориальной реформой местные кенеши были распущены, и назначены новые выборы

В Кыргызстане сегодня с 08.00 утра по местному времени начались выборы депутатов местных кенешей (советов). Об этом сообщает КНИА "Кабар".

В настоящее время за места в 33 городских кенешах по партийным спискам соревнуются 4 928 кандидатов. В то же время в 231 айылный кенеш зарегистрированы 10 081 кандидат.

В связи с административно-территориальной реформой местные кенеши были распущены, и назначены новые выборы.

До реформы в стране было 32 городских и 452 айылных кенеша (всего 484). После реформы их количество сократилось до 33 городских и 231 айылного кенеша (всего 264), что составляет сокращение на 59%. Соответственно, уменьшилось и количество мандатов.

Также эти выборы проходят с рядом особенностей. В частности, впервые в Кыргызстане реализовано дистанционное голосование.

Для этого по стране открыто 10 избирательных участков.

Из них четыре в Бишкеке и шесть в областных центрах. Большинство избирателей, желающих проголосовать дистанционно, зарегистрированы в Бишкеке.

Кроме того, у каждого округа будет свой собственный бюллетень. Для этого во все округа были доставлены новые технические устройства. Компания, предоставившая оборудование, заверяет, что сбоев не будет. Если раньше испорченный бюллетень можно было заменить, то теперь это возможно только один раз.

Каждый бюллетень снабжен уникальным QR-кодом. Код вводится в машину, которая печатает новый бюллетень, а старый автоматически аннулируется.

Источник - aa.com.tr
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