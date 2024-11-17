Абхазская оппозиция (засевшая в здании правительства) формирует свои органы управления - "президентом" №2 будет минфин Делбу

00:01 18.11.2024

Оппозиция Абхазии заявила о планах создать временное правительство

Если президент Абхазии Аслан Бжания не уйдет в отставку до вечера воскресенья, 17 ноября, координационный совет оппозиции страны создаст временное правительство. Председатель общественной организации ветеранов войны "Аруаа" Темур Гулиа заявил, что оппозиция в этом случае созовет всех госслужащих на службу и будет контролировать процесс государственного управления.





"Завтра понедельник. Мы не можем оставлять все так, потому что думаем о народе и государстве, которое должно жить. Для этого госслужащие должны занять свои рабочие места и работать",- сказал господин Гулиа в разговоре с ТАСС.



Председатель организации также рассказал, что оппозиция предложила вице-премьера и главу Минфина Владимира Делбу назначить на должность премьер-министра и исполняющего обязанности президента, пока в Абхазии не проведут новые выборы. При этом в отставку будет отправлен весь кабинет министров страны, включая силовой блок.



Председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба в ходе встречи оппозиции заявил, что протестующие начали демонтаж забора вокруг парламента республики. По его словам, в Абхазии никогда "не было принято огораживать свой дом высоким забором", господин Ардзинба назвал его "инородным телом для Абхазии".



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"Вот этот забор, который простоял здесь два года или полтора,- это символ того, что власть решила отгородиться от своего народа. Это символ политики Аслана Бжании, когда он закрылся от своего собственного народа, который дал ему полномочия и легитимность в 2020 году. Он предал своих сторонников, предал своих избирателей и затем предал весь абхазский народ",- заявил господин Ардзинба, видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал "Республика".



15 ноября в Абхазии прошли массовые протесты. Протестующие заняли комплекс правительственных зданий и создали координационный совет по выходу из политического кризиса. Оппозиция потребовала от президента страны уйти в отставку. 16 ноября Аслан Бжания сказал, что готов подать в отставку после того, как протестующие покинут правительственные здания, но сегодня, 17 ноября, обвинил оппозицию в попытке государственного переворота и заявил, что остается избранным президентом страны. По последним данным Минздрава республики, в ходе протестов пострадали 14 человек.