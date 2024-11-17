 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.11.2024
01:17  РосШкола – не для детей мигрантов? - Иван Большаков
00:23  Курская дуга, 16 ноября: После взятия опорника "уничтоженные Зеленским" тихоокеанцы оставили гору трупов бандеровцев
00:15  Казахстан выдвигает претензии на четверть территории России, - Айнур Курманов
00:11  Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП
00:08  ИИ-цивилизация. Как устроен искусственный интеллект, - Георгий Малинецкий
Воскресенье, 17.11.2024
22:38  В Кыргызстане проходят выборы в местные советы
17:22  Датчанка Виктория Кьер выиграла титул "Мисс Вселенная - 2024"

14:28  Санкции России по урану через три года больно ударят по США, - Любовь Степушова
14:24  Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП
14:22  Почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем, - orda.kz
14:17  Трампу придется вытащить США из банкротства, - Джастин Логан
14:13  "План стойкости". Зеленский горазд на PR-выдумки, - В.Стоякин
14:11  Германия хитро отказалась от российского газа. Покупает его втридорога у Франции, - Озгюр Гюндюз
14:10  Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом
14:07  Дэниел Дрезнер: Кончина американской исключительности
14:06  XVI сессия Верховного Совета: первые непростые шаги Таджикистана к независимости
14:02  "Кадровая революция" Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!
13:55  Вышел в свет прекрасный путеводитель Дарьи Сиротиной "Мой Узбекистан"
13:54  Событие недели в СВО: заход на Купянск
13:19  2 с половиной поучения Камалы Харрис. Победа реальности над виртуалом, - Татьяна Воеводина
13:15  Лица и контуры новой стратегии США, - Андрей Ильницкий
11:54  Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана
11:47  Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в Москве
08:58  Казахстанский Kaspi решил не участвовать в процессе приватизации Humо в Узбекистане
08:50  Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось, - Кирилл Стрельников
08:46  Елена Караева: Россия лишит иноагентов главного
07:55  Авария на тепломагистрали в Усть-Каменогорске: более 15 тысяч жителей остались без тепла
03:00  Петр Акопов: Последний патрон: браслет для Ле Пен и запрет "Альтернативы"
02:00  Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот? - Айнур Курманов
01:59  Неизвестное ранее заболевание взрывает мозги жителям Канады
01:55  Юго-Восточная Азия в одной витрине. Доля брендов из Китая заметно выросла на рынке России
01:50  Бесовская сущность Зеленского и неизбежный провал "ПЦУ", - Т.Сильвергельм
01:46  Бриджит Макрон (жена) решила переделать собор Парижской Богоматери. Квазиморда
01:44  Эрдоган готовится к схватке с Трампом на Ближнем Востоке. Как понимать разрыв Турцией дипотношений с Израилем? - СП
01:03  Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
00:51  У беглого предателя экс-премьера России Касьянова хотят конфисковать московскую квартирку (цена вопроса - 700 лям рублей)
00:47  Европейская интеграция рассорила страны ГУАМ
00:42  Атамбаевцы от Атамбаева недалеко падают, - Канат Кожоев
00:41  Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley
00:39  Зачем Германии новый канцлер? Коммерческий "проект Украина" закрывается за ненадобностью, - Валерий Мацевич
00:38  Даже издали стадо не похоже на стаю… - Андрей Школьников
00:36  Двойное гражданство должно играть в пользу России - Р.Ищенко
00:30  Штатам готовят опричнину, - Александр Яковенко
00:27  Битва за Купянск: "Русские устроили артиллерийскую дискотеку" - ВСУшники бегут из Заосколья, - СП
00:07  Президент Мирзиеев назначил 9 сенаторов Узбекистана
Суббота, 16.11.2024
22:06  Оппозиция Абхазии уверяет, что президент страны Бжания сбежал "в неизвестном направлении"
18:43  Последняя гастроль Артиста. В России таджикского мигранта обвинили в шпионаже в пользу Украины
16:58  Глава Абхазии пообещал покинуть пост с освобождением здания парламента
16:32  Под антиолигархическими лозунгами в Абхазии устроили антироссийский переворот, - Айнур Курманов
14:44  Борис Межуев: "После медового месяца будет жестко. Трамп нацелился на развал БРИКС"
14:43  Насилие и рабство. Как положить конец ранним бракам в странах Центральной Азии?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП
00:11 18.11.2024

На третий год СВО законодатели все-таки попытаются сломить сопротивление прозападной части нашей элиты
Евгений Берсенев

Материал комментируют:
Александр Шатилов Виолетта Волкова Павел Данилин
17.11.24

Осложнить получение доходов из РФ релокантам, допускающим антироссийские высказывания, считает необходимым депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий сообщил, что идет подготовка законодательных решений. "Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - написал он в своем телеграмм-канале.

Таким образом, "жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично", уверен депутат. Он также заверил, что запрещать произведения релокантов в нашей стране никто не собирается - если они, конечно, не нарушают российское законодательство, однако деньги за прослушивание своих песен на специальных сервисах, по мнению законодателя, эти люди получать не должны.

Еще в августе Хинштейн запускал на своем канале опрос с целью выяснить мнение читателей, должны ли получать иноагенты доходы от трансляции своих произведений в России. Тогда 95% участников опроса дали отрицательный ответ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой ввести особый порядок выплаты гонораров и отчислений в России, получаемых иноагентами от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Согласно предложению, иноагентам следует открыть специальные рублевые счета, на которые будут зачисляться поступления от их творческой деятельности.

Кроме того, зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин сообщал, что российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с 4 октября 2024 года стали маркировать исполнителей-иноагентов.

Адвокат Виолетта Волкова отметила, что в настоящее время правовых ограничений для получения иноагентами доходов от аренды имущества, использования результатов их творческой деятельности в России не существует.

- Поэтому люди, покинувшие Россию и ведущие в настоящее время деятельность в интересах других государств и зачастую направленную против России, могут существовать за счет государства, против которого они действуют. Как известно, по Конституции у нас право собственности охраняется законом, поэтому здесь необходимы изменения в законодательстве. Именно поэтому сейчас депутаты поднимают этот вопрос.

"СП": Вопрос этот непростой, на внесение изменений потребуется время.

- Сначала законодатели внимательно изучат поступившие предложения, чтобы устранить возможные противоречия. Затем документ будет внесен на обсуждение - как известно, законы у нас принимаются в трех чтениях. В результате обсуждения могут быть выявлены дополнительные противоречия и несоответствия.

После этого уже в результате правоприменительной практики могут проявиться еще какие-то недоработки. Как показывает практика, чтобы изменения заработали, может пройти несколько месяцев.

"СП": Подобные правовые ограничения существуют в других государствах, где также существует статус иноагентов?

- Да, причем во многих странах, в частности, в европейских. Стоит учесть, что пробелы, связанные с деятельностью иноагентов, были выявлены в нашем законодательстве сравнительно недавно, ранее подобных ситуаций не возникало. И при разработке документов наши законодатели ориентировались в том числе на зарубежный опыт. Так что мы здесь не являемся первопроходцами.

- Принятие законодательных мер в отношении иноагентов является необходимостью, - убежден директор Центра политического анализа Павел Данилин.

- Люди должны понимать, что предательство является отягчающим обстоятельством и они не могут безнаказанно работать против своей страны, получая отсюда ренту за имущество и различные отчисления. Для этого и вводятся дополнительные финансовые ограничения, а также изменения в сфере налогообложения.

Конечно, вероятность, что эти законы заработают в полной мере, не так велика, как хотелось бы, но начинать эту работу все равно надо. Если, скажем, сравнивать наше законодательство в отношении иноагентов с иностранным, то там принимаемые меры гораздо жестче. И некоторые лица, позволяющие себе порой недопустимые вещи, там бы уже сидели за решеткой. У нас в отношении таких лиц законодательство до сих пор настроено весьма либерально.

Политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов отмечает, что инициатива депутата Хинштейна вполне вписывается в формирующиеся мобилизационные условия сегодняшней действительности.

- Одно дело - взаимодействие с оппозицией в условиях мирного времени и совсем другое, когда ведутся военные действия. И публика, о которой идет речь, представляет собой уже не оппозицию, а коллаборационистов, пособников врагов. В таких условиях сохранять законодательство мирного времени будет абсурдным - это дает шансы нашим недругам, подпитывает внутреннего противника.

Кроме того, мы видим, что Запад уже откровенно нарушает юридические нормы, существовавшие ранее. И продолжать выполнять какие-то договоренности, не выполняемые оппонентами, тоже смысла нет.

Надо подходить к ситуации если не по законам военного времени, то близко к ним, волю проявить.

"СП": Это должно относиться ко всем релокантам?

- Думаю, здесь стоит провести разграничение. Не все уехавшие являются врагами. Есть нейтралы, которые просто уехали в другую страну, не высказывающиеся против СВО, не ведущие подрывной деятельности. Не стоит их настраивать враждебно. А вот те, кто ведет явную антироссийскую пропаганду, должны понести хотя бы финансовое наказание.

"СП": Почему предложение об имуществе и отчислениях иноагентов появилось только сейчас? Надеялись, что кто-то образумится?

- Конечно, надежд на то, что эти люди одумаются, не было никаких, поскольку их враждебная по отношению к России позиция была достаточно отчетливой и проявлялась на протяжении продолжительного времени. Надежд, что они "из Савла обратятся в Павла", не было. В то же время нельзя не отметить, что определенную поддержку внутри российской элиты, даже нынешней, эти релоканты имеют. И хотя нашу элиту за последнее время, скажем так, несколько поправили, в ней имеются либеральные прозападные сегменты, старающиеся своих поддерживать прикрывать, даже откровенных русофобов и врагов России.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731877860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам Евразийского курултая социального предпринимательства
- Мажилис рассмотрит законопроект "Об аквакультуре"
- Олжас Бектенов встретился с участниками чемпионата по профессионально-техническим навыкам WorldSkills Kazakhstan
- Волюнтаризм чистейшей воды
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел встречу с директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина, членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом
- Азиатский банк развития готов поддерживать социальные инициативы Казахстана
- Казахстан и СВМДА подписали Протокол к Соглашению об условиях пребывания Секретариата СВМДА на территории страны
- О завершении очередной оценки качества активов банковского сектора
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  