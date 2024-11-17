Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП

00:11 18.11.2024

На третий год СВО законодатели все-таки попытаются сломить сопротивление прозападной части нашей элиты

Евгений Берсенев



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Александр Шатилов Виолетта Волкова Павел Данилин

17.11.24



Осложнить получение доходов из РФ релокантам, допускающим антироссийские высказывания, считает необходимым депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Парламентарий сообщил, что идет подготовка законодательных решений. "Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - написал он в своем телеграмм-канале.



Таким образом, "жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично", уверен депутат. Он также заверил, что запрещать произведения релокантов в нашей стране никто не собирается - если они, конечно, не нарушают российское законодательство, однако деньги за прослушивание своих песен на специальных сервисах, по мнению законодателя, эти люди получать не должны.



Еще в августе Хинштейн запускал на своем канале опрос с целью выяснить мнение читателей, должны ли получать иноагенты доходы от трансляции своих произведений в России. Тогда 95% участников опроса дали отрицательный ответ.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой ввести особый порядок выплаты гонораров и отчислений в России, получаемых иноагентами от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Согласно предложению, иноагентам следует открыть специальные рублевые счета, на которые будут зачисляться поступления от их творческой деятельности.



Кроме того, зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин сообщал, что российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" с 4 октября 2024 года стали маркировать исполнителей-иноагентов.



Адвокат Виолетта Волкова отметила, что в настоящее время правовых ограничений для получения иноагентами доходов от аренды имущества, использования результатов их творческой деятельности в России не существует.



- Поэтому люди, покинувшие Россию и ведущие в настоящее время деятельность в интересах других государств и зачастую направленную против России, могут существовать за счет государства, против которого они действуют. Как известно, по Конституции у нас право собственности охраняется законом, поэтому здесь необходимы изменения в законодательстве. Именно поэтому сейчас депутаты поднимают этот вопрос.



"СП": Вопрос этот непростой, на внесение изменений потребуется время.



- Сначала законодатели внимательно изучат поступившие предложения, чтобы устранить возможные противоречия. Затем документ будет внесен на обсуждение - как известно, законы у нас принимаются в трех чтениях. В результате обсуждения могут быть выявлены дополнительные противоречия и несоответствия.



После этого уже в результате правоприменительной практики могут проявиться еще какие-то недоработки. Как показывает практика, чтобы изменения заработали, может пройти несколько месяцев.



"СП": Подобные правовые ограничения существуют в других государствах, где также существует статус иноагентов?



- Да, причем во многих странах, в частности, в европейских. Стоит учесть, что пробелы, связанные с деятельностью иноагентов, были выявлены в нашем законодательстве сравнительно недавно, ранее подобных ситуаций не возникало. И при разработке документов наши законодатели ориентировались в том числе на зарубежный опыт. Так что мы здесь не являемся первопроходцами.



- Принятие законодательных мер в отношении иноагентов является необходимостью, - убежден директор Центра политического анализа Павел Данилин.



- Люди должны понимать, что предательство является отягчающим обстоятельством и они не могут безнаказанно работать против своей страны, получая отсюда ренту за имущество и различные отчисления. Для этого и вводятся дополнительные финансовые ограничения, а также изменения в сфере налогообложения.



Конечно, вероятность, что эти законы заработают в полной мере, не так велика, как хотелось бы, но начинать эту работу все равно надо. Если, скажем, сравнивать наше законодательство в отношении иноагентов с иностранным, то там принимаемые меры гораздо жестче. И некоторые лица, позволяющие себе порой недопустимые вещи, там бы уже сидели за решеткой. У нас в отношении таких лиц законодательство до сих пор настроено весьма либерально.



Политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов отмечает, что инициатива депутата Хинштейна вполне вписывается в формирующиеся мобилизационные условия сегодняшней действительности.



- Одно дело - взаимодействие с оппозицией в условиях мирного времени и совсем другое, когда ведутся военные действия. И публика, о которой идет речь, представляет собой уже не оппозицию, а коллаборационистов, пособников врагов. В таких условиях сохранять законодательство мирного времени будет абсурдным - это дает шансы нашим недругам, подпитывает внутреннего противника.



Кроме того, мы видим, что Запад уже откровенно нарушает юридические нормы, существовавшие ранее. И продолжать выполнять какие-то договоренности, не выполняемые оппонентами, тоже смысла нет.



Надо подходить к ситуации если не по законам военного времени, то близко к ним, волю проявить.



"СП": Это должно относиться ко всем релокантам?



- Думаю, здесь стоит провести разграничение. Не все уехавшие являются врагами. Есть нейтралы, которые просто уехали в другую страну, не высказывающиеся против СВО, не ведущие подрывной деятельности. Не стоит их настраивать враждебно. А вот те, кто ведет явную антироссийскую пропаганду, должны понести хотя бы финансовое наказание.



"СП": Почему предложение об имуществе и отчислениях иноагентов появилось только сейчас? Надеялись, что кто-то образумится?



- Конечно, надежд на то, что эти люди одумаются, не было никаких, поскольку их враждебная по отношению к России позиция была достаточно отчетливой и проявлялась на протяжении продолжительного времени. Надежд, что они "из Савла обратятся в Павла", не было. В то же время нельзя не отметить, что определенную поддержку внутри российской элиты, даже нынешней, эти релоканты имеют. И хотя нашу элиту за последнее время, скажем так, несколько поправили, в ней имеются либеральные прозападные сегменты, старающиеся своих поддерживать прикрывать, даже откровенных русофобов и врагов России.