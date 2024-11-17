 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.11.2024
01:31  Грета не поможет. Пашинян выступил за стратегическую капитуляцию Армении, - regnum.ru
01:28  Эрдоган ищет еще один стул. Турки готовы прибрать к рукам бунтующую Абхазию, - Г.Мирзаян
01:17  РосШкола – не для детей мигрантов? - Иван Большаков
00:46  Предварительные итоги голосования. В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий
00:43  В Подмосковье бухие мигранты избили полковника Иванова - руководителя ГУСБ МВД
00:23  Курская дуга, 16 ноября: После взятия опорника "уничтоженные Зеленским" тихоокеанцы оставили гору трупов бандеровцев
00:15  Казахстан выдвигает претензии на четверть территории России, - Айнур Курманов

00:12  Турция закрыла воздушное пространство и не пустила самолет президента Израиля
00:11  Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП
00:08  ИИ-цивилизация. Как устроен искусственный интеллект, - Георгий Малинецкий
00:01  Абхазская оппозиция (засевшая в здании правительства) формирует свои органы управления - "президентом" №2 будет минфин Делбу
Воскресенье, 17.11.2024
22:38  В Кыргызстане проходят выборы в местные советы
17:22  Датчанка Виктория Кьер выиграла титул "Мисс Вселенная - 2024"
14:28  Санкции России по урану через три года больно ударят по США, - Любовь Степушова
14:24  Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП
14:22  Почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем, - orda.kz
14:17  Трампу придется вытащить США из банкротства, - Джастин Логан
14:13  "План стойкости". Зеленский горазд на PR-выдумки, - В.Стоякин
14:11  Германия хитро отказалась от российского газа. Покупает его втридорога у Франции, - Озгюр Гюндюз
14:10  Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом
14:07  Дэниел Дрезнер: Кончина американской исключительности
14:06  XVI сессия Верховного Совета: первые непростые шаги Таджикистана к независимости
14:02  "Кадровая революция" Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!
13:55  Вышел в свет прекрасный путеводитель Дарьи Сиротиной "Мой Узбекистан"
13:54  Событие недели в СВО: заход на Купянск
13:19  2 с половиной поучения Камалы Харрис. Победа реальности над виртуалом, - Татьяна Воеводина
13:15  Лица и контуры новой стратегии США, - Андрей Ильницкий
11:54  Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана
11:47  Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в Москве
08:58  Казахстанский Kaspi решил не участвовать в процессе приватизации Humо в Узбекистане
08:50  Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось, - Кирилл Стрельников
08:46  Елена Караева: Россия лишит иноагентов главного
07:55  Авария на тепломагистрали в Усть-Каменогорске: более 15 тысяч жителей остались без тепла
03:00  Петр Акопов: Последний патрон: браслет для Ле Пен и запрет "Альтернативы"
02:00  Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот? - Айнур Курманов
01:59  Неизвестное ранее заболевание взрывает мозги жителям Канады
01:55  Юго-Восточная Азия в одной витрине. Доля брендов из Китая заметно выросла на рынке России
01:50  Бесовская сущность Зеленского и неизбежный провал "ПЦУ", - Т.Сильвергельм
01:46  Бриджит Макрон (жена) решила переделать собор Парижской Богоматери. Квазиморда
01:44  Эрдоган готовится к схватке с Трампом на Ближнем Востоке. Как понимать разрыв Турцией дипотношений с Израилем? - СП
01:03  Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
00:51  У беглого предателя экс-премьера России Касьянова хотят конфисковать московскую квартирку (цена вопроса - 700 лям рублей)
00:47  Европейская интеграция рассорила страны ГУАМ
00:42  Атамбаевцы от Атамбаева недалеко падают, - Канат Кожоев
00:41  Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley
00:39  Зачем Германии новый канцлер? Коммерческий "проект Украина" закрывается за ненадобностью, - Валерий Мацевич
00:38  Даже издали стадо не похоже на стаю… - Андрей Школьников
00:36  Двойное гражданство должно играть в пользу России - Р.Ищенко
00:30  Штатам готовят опричнину, - Александр Яковенко
00:27  Битва за Купянск: "Русские устроили артиллерийскую дискотеку" - ВСУшники бегут из Заосколья, - СП
00:07  Президент Мирзиеев назначил 9 сенаторов Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция закрыла воздушное пространство и не пустила самолет президента Израиля
00:12 18.11.2024

Президент Израиля Ицхак Герцог отказался от участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку, так как Турция закрыла свое воздушное пространство для его самолета, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Milliyet, вечером в субботу Израиль объявил, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках COP29 отменена по "соображениям безопасности". Однако, источники в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили СМИ, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство.

"Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", – пишет издание.

Турция разорвала отношения с Израилем, не предпринимает никаких шагов для их развития в будущем, заявил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что в июле Эрдоган даже заявил, что Турция может ввести войска в Израиль.

Елена Беляева

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731877920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам Евразийского курултая социального предпринимательства
- Мажилис рассмотрит законопроект "Об аквакультуре"
- Олжас Бектенов встретился с участниками чемпионата по профессионально-техническим навыкам WorldSkills Kazakhstan
- Волюнтаризм чистейшей воды
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел встречу с директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина, членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом
- Азиатский банк развития готов поддерживать социальные инициативы Казахстана
- Казахстан и СВМДА подписали Протокол к Соглашению об условиях пребывания Секретариата СВМДА на территории страны
- О завершении очередной оценки качества активов банковского сектора
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  