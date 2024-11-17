Казахстан выдвигает претензии на четверть территории России, - Айнур Курманов

00:15 18.11.2024

17 ноября 24



Как Запад, искажая историю казахов, лишает нас последних рычагов влияния в Средней Азии

Дмитрий Родионов

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Айнур Курманов



Казахстан имеет право претендовать на Новосибирск, Омск и Тюмень - с таким заявлением выступил казахстанский политик, экономист и экс-депутат Уалихан Кайсаров. По его словам, эти территории являются "историческими землями" Казахстана.



"Новосибирск - это Ногай-Сивир, это наши казахские земли. Тюмень - Темен - южные края Золотой Орды, а за ней выше тоже наши территории. Оренбург (Орынбор) был столицей казахского государства, Курган - это Хургал, Саратов - Сарытау, Астрахань - Астар-Хан, Омск - Омбы. Все территории, которые минимум на 500−600 километров севернее нынешней границы Казахстана, были исконно казахскими землями", - заявил политик.



На эти слова обратили внимание не только пользователи соцсетей, но и некоторые российские политики. Так первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обозвал Кайсарова маргиналом.



"В Казахстане достаточно лиц, которые с подозрением относятся к России и верят, что Россия обязательно будет претендовать на Северный и Восточный Казахстан, как области, населенные русским населением. У нас такого рода территориальных претензий к странам, с которыми существует диалог, дружба, сотрудничество и партнерство, нет. А что касается маргиналов, которые считают, что Оренбург - это казахский город или что-то в этом роде, то цена им известна", - заявил он.



Но маргинал ли Кайсаров? В любом случае таких маргиналов все больше среди не только бывших политиков, но и нынешних. А ведь это люди, которые учили историю по советским учебникам. Что ждать от молодежи, которые не знают иной истории, кроме той, в которой "Россия - оккупант"?



А что же российский МИД? Озабоченность это хоть вызовет?



- Сказанное Кайсаровым с историей, разумеется, никак не коррелируется, так как упомянутые им города находились на территории осколков Золотой Орды - Астраханского, Казанского, Сибирского ханств и Ногайской орды, и нынешние этнические казахи к этим образованиям никакого отношения не имели и не имеют, - поясняет лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.



- К слову Казахское ханство появилось лишь в конце 15 века, территориально располагалось совсем в другом месте и вело борьбу с этими государствами.



Зато это как раз полностью коррелируется с новой мифологией о преемственности нынешнего Казахстана с Золотой Ордой, которую провозгласил Касым-Жомарт Токаев в марте этого года на курултае в Атырау (Гурьеве).



"Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном", - громогласно протрубил президент РК.



Посыл понятен - начать вести исчисление и преемственность как государства не от Советского Союза, признанного уже страной, якобы устраивавшей геноцид казахов, а от самой Золотой Орды.



Этот миф направлен и на то, чтобы продемонстрировать, что нынешняя правящая элита является не частью бывшей советской партийно-комсомольской номенклатуры, а ведет свои истоки аж от самих чингизидов.



Желание представить себя потомками монгольской знати, с одной стороны, противоречит другому мифу о "единой тюркской общности" с другими нациями "Турана", но, с другой стороны, показывает желание верхов возвыситься в качестве новой аристократии над чернью внутри страны.



Поэтому, используя эту концепцию, такие деятели как Кайсаров начинают претендовать на российские города и регионы. И это, кстати, совпадает с задачами неоосманской экспансии по отторжению российских территорий, населенных тюркскими народами.



"СП": Этот Кайсаров просто человек недоучившийся в школе или провокатор? Его слова - вброс? Если так, то кто заказчик?



- Кайсаров - типичный провокатор, который ранее рядился в одежонки "оппозиционера", но сам постоянно работал на власть и был связан с различными группировками на самом верху. Его просто использовали как рупор для озвучивания сумасбродных идей с целью раздражения Москвы.



Это связано напрямую с отказом Астаны от вступления в БРИКС и еще раз демонстрирует факт геополитического разворота в сторону Запада через союз с Турцией и ЕС для продвижения НАТО, с задачей полного социокультурного отрыва Казахстана и Центральной Азии от России.



"СП": Насколько такие заявления реально опасны? Кто поверит в такую псевдоисторическую чушь?



- Типичное удревление собственной истории - важный элемент в выстраиваемой государственной националистической идеологии. Но в случае с Золотой Ордой это уже явственно направлено против нынешней Москвы и ее признанного положения в Евразии.



Ведь Астана этим хочет "приватизировать" название и историческое наследие данного объединения, оспорив тем самым титул правопреемника.



Хотя именно Россия включила в себя все осколки Золотой Ордой в виде Казанского, Астраханского, Сибирского, Узбекского и Крымского ханств, заняв по сути место "Улуса Джучи" на всей этой территории.



В этом и выражается сейчас тот цивилизационный вызов, брошенный Кремлю, так как тем самым ставится под сомнение и роль Москвы в качестве главного арбитра на постсоветском пространстве. И данный нарратив может иметь далеко идущие политические последствия, так как такими вбросами, основанными на заявления Токаева, фактически декларируется полное противопоставление Казахстана России.



Наряду с украинской "Анти-Россией", этот "золотоординский", а также проект "тюркской интеграции", является таким же англосаксонским и направлен на разрушение России, только за счет отторжения уже восточных территорий, которыми прирастала страна, продвигаясь к Тихому океану.



"СП": В России многие считают, что нет смысла обращать внимания на маргинала и идиота. Может все-таки стоит?



- Думаю, что, наоборот, стоит обращать внимание и то, что Константин Затулин ответил в Госдуме на этот выпад - вполне оправдано. Просто если игнорировать, то появится новая свора провокаторов, а истинные кукловоды, такие как Ерлан Карин, главный идеолог "новой" Золотой Орды в лице Казахстана, воспримут это как слабость. Вообще полуфеодальные сатрапы из бывших советских среднеазиатских республик руководствуются примитивными представлениями о могуществе и политике, считаясь только с силой. А так это типичный пробный шар, как бы через маргинального деятеля. Тем самым они проверяют реакцию Кремля.



Если в Москве смолчат, значит можно дальше наглеть и выставлять новые претензии и требования, как ранее настаивали на повороте сибирских рек в ситуации опустынивания и разбазаривания собственных водных ресурсов.



Дальше могут быть требования снижения цен на электроэнергию, газ или повышение налогов на тот же Росатом, которые и так должны увеличиться за добычу урана в ближайшие годы.



"СП": А как именно Россия может обратить внимание? МИД озабоченность выразит? Вот сейчас вроде мы по всей Средней Азии открываем школы, но кое-где "внезапно" выясняется, что там в учебниках пишут о "российской и советской оккупации". И что должна делать Москва? Почему, по-вашему, она ничего не делает?



- В Москве мало уделяли внимания Казахстану и Средней Азии, предпочитая дружить и решать все спорные дела полюбовно с их правителями.