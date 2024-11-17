Курская дуга, 16 ноября: После взятия опорника "уничтоженные Зеленским" тихоокеанцы оставили гору трупов бандеровцев

00:23 18.11.2024

17 ноября 24



Пока Зе-команда разгоняет слухи о якобы больших потерях 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, тогда как в Ольговском лесу гибнет 17-я ОТБр ВСУ

Александр Ситников



По данным картодела Creamy Caprice, с 11 по 15 ноября в Курской области освобождено 74,1 кв. км - или 14,82 кв. км в сутки. Расчет сделан исключительно по видеозаписям с геолокацией, без учета текстовых заявок с "мест" или "надежных источников". Таким образом, заявление ряда российских всепропальщиков, что "третья попытка нашего наступления, похоже, окончательно подзаглохла", не соответствует действительности.



В то же время, судя по данным Минобороны России, можно предположить, что наступила очередная оперативная пауза. Если в пик наступательных операций группировки "Север" потери оккупантов достигали до полутысячи штыков, то в последние пару дней в зоне вторжения фиксируется от 100 до 255 убитых или покалеченных укровояк.



Отдельно отметим, что в Курской области сейчас холодно и идет дождь со снегом. "Продвижение (наших бойцов) идет крайне тяжело и медленно, погода вносит свои коррективы, активность противника снижается, ведение разведки усложняется с обеих сторон", - поясняет ТГ "Архангел спецназа". Тем не менее ликвидация "хероев" продолжается даже в этих условиях.



В Сети появилось свежее видео из Курской области с "двухсотыми" ВСУшниками не первой свежести. Бандеровцев в ходе ожесточенного боя уничтожили бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ - той самой, которая якобы "погибла во время штурма Новой и Старой Сорочины".



Судя по кадрам, тихоокеанцы живее всех живых, и успешно обнуляют пiдроздiли элитных укровояк, которые могли бы жить, но наслушались бредятины просроченного Зеленского и упорно не хотели сдаваться.



После того, как опорник был взят, наши бойцы насчитали 13 трупов. Как прокомментировал "Северный ветер", "результат (боя) - это гора мертвых тел, которых еще долго будут искать их родственники, обивать пороги ТЦК, центров соцзащиты и других организаций незалежной. А могли бы жить и передавать приветы родным из плена".



Впрочем, генерал Мороз опять вправляет мозги фашистам, на этот раз украинским, которые с наступлением холодов стали чаще принимать правильные решения. Судя по всему, ужас заживо замерзнуть оказывается сильнее страха от рассказов командиров про "зверства орков", и те, кто сложил оружие, с удивлением узнали, что их ждет тепло, еда и человеческое отношение, даже лучше, чем со стороны бандеровских офицеров.



Однако говорить, что наблюдается массовая сдача в плен, не приходится. В частности, за прошедшие сутки враг рефлекторно попытался вырваться из кошмарного Большого Ольговского леса, но эти поползновения 17-й криворожской ОТБр были пресечены на корню. Еще на марше ударами российских FPV-дронов уничтожено 10 укровояк и БТР, после чего остальные вернулись назад.



Самое забавное, что министерство пропаганды Зеленского показало смешное кино, в котором холеные и чистенькие танкисты 17-й бригады "устроили симфонию огня оркам", которые якобы прозевали рейд "хероев" к своим позициям.



Причем засветился тот же актер, который сыграл роль неубиваемого и чистенького "черного запорожца" в разрушенном Угледаре, гордо заявившего на камеру, что "фортеця не здається". В новом "переможном" ролике он уже "танкист, каждый выстрел которого наполнен яростью и стремлением к победе". Былинный герой 95-го квартала…



В районе села Дарьино, по данным "Северного ветра", отражено 2 контратаки 36-й ОБрМП ВСУ общей численностью до 40 укро-морпехов, из них уничтожено 25.



Кроме того, в ходе отражения сорвана попытка переброски подкреплений на пикапах из района деревни Журавка. Огнем артиллерии и ударами дронов уничтожено до 5 оккупантов. Сорван накат 2 штурмовых групп 47-й ОМБр "Магура" общей численностью до 30 человек на Новоивановку, которую укроСМИ и с их подачи наши всепропальщики считают "подконтрольной ВСУ".



Эта информация перекликается с оперативкой Института изучения войны (ISW), опубликованной 16 ноября.



В ней говорится: "Российские войска продолжали атаки вдоль главного украинского выступа в Курской области, в том числе в районе Дарьино (юго-восточнее Коренево)". О том, что они были неуспешными, эксперты ISW не сообщали, значит, "северяне" знатно потрепали противника, несмотря на плохую погоду.



Отдельно отметим: с "мест" идут сообщения, что радиоэлектронная обстановка в Курской области сложная, как у нас, так и у оккупантов, из-за эффективной работы РЭБ.



Для врага, который в вопросах логистики опирается на поддержку тяжелых беспилотников, это очень плохо. Кроме глушилок полеты БПЛА "Баба Яга" прерывают и наши зенитные дроны, которые все чаще используются для перехвата гексакоптеров, переделанных ВСУ под боевые и логистические задачи.



"А еще противник очень здесь ругает наши дроны на „оптике" (связь с оператором не по радиоканалу, а оптоволоконным кабелем), которые превратились для него в настоящий кошмар, уничтоживший уже очень много его бронетехники и машин снабжения", - сообщают российские военкоры.



Появились кадры с новыми натовскими "жертвами", которые пополнили огромное кладбище уничтоженной западной бронетехники - это американские БМП Bradley и БТР HMMWV. Бортовые глушилки им не помогли, хотя оккупанты на них очень надеялись.



В целом нельзя утверждать, что третья фаза освободительной операции ВС РФ оказалась неудачной - враг целой бригадой попал в "котел", освобождены Новоивановка, Дарьино и Плехово, превращенные ВСУшниками в мощные укрепрайоны, а также идут бои в окрестностях Гуева и Малой Локни. Опять-таки речь идет не о текстовой заявке отдельных военкоров, а о видеодоказательствах.