В Подмосковье бухие мигранты избили полковника Иванова - руководителя ГУСБ МВД

00:43 18.11.2024

В Подмосковье мигранты избили руководителя ГУСБ МВД полковника Федора Иванова.



"Нелегальные мигранты напали на руководителя ГУСБ МВД полковника Федора Иванова, когда тот возвращался домой со службы. Он сделал замечание лицам азиатской внешности за распитие алкоголя и нарушение общественного порядка. Тогда нелегалы толпой накинулись на представителя власти и жестоко избили его. Иванов серьезно пострадал, как и его водитель, а преступники скрылись. В результате у полковника диагностировали ушиб мягких тканей лица, кровоподтек на лице, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей груди",

- рассказали Readovka в подмосковном СК.



В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".



Пострадавший от рук неадекватных приезжих принадлежит к известной полицейской династии Ивановых. Федор продолжил дело своего дедушки Виктора Сергеевича Иванова, который долгие годы защищал правопорядок города Орехово-Зуево. А отец пострадавшего Михаил Викторович продолжительное время служил в уголовном розыске.