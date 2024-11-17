 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предварительные итоги голосования. В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий
00:46 18.11.2024

17 ноября в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши, в том числе в городские и айылные.

По предварительным данным, на 20:50 голоса за партии, баллотирующиеся в Бишкекский городской кенеш, распределились следующим образом (данные АСУ):

- "Жаңы күч - Новая сила" - 29.55% (35 025 голосов),

- "Эмгек" - 22.08% (26 166 голосов),

- "Адилет" - 15.07% (17 858 голосов),

- "Ынтымак" - 13.96% (16 542 голоса),

- "Эл үмүтү" - 10.81% (12 815 голосов),

- против всех - 7.16% (8 484 голоса),

- "Улуу Журт" - 1.34% (1 589 голосов).

Ранее избирательный порог для политических партий был снижен с 7% до 5% на выборах в городские кенеши. Таким образом, в БГК предварительно проходят 5 партий.

За 51 депутатский мандат боролись кандидаты от 6 политических партий. Ранее была отменена регистрация партии "Социал-демократы".

Источник - АКИpress
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