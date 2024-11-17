 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосШкола – не для детей мигрантов? - Иван Большаков
01:17 18.11.2024

Об авторе: Иван Викторович Большаков – политолог, руководитель Аналитического центра партии "Яблоко".
17.11.2024

Запрет на обучение плохо владеющих русским языком детей приведет к еще большей напряженности

Госдума готовится запретить брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Соответствующий законопроект обяжет также проводить тестирование несовершеннолетних на владение государственным языком при зачислении в общеобразовательные учреждения. Каким образом эти ограничения помогут сократить объемы нелегальной миграции и предотвратить межнациональные конфликты в обществе – загадка. Скорее наоборот – реализация идеи приведет к обратным результатам. В итоге мы получим еще меньше интеграции и еще больше рисков.

Именно школа является основным каналом социальной и культурной адаптации детей мигрантов, а наиболее продуктивным способом изучения языка является погружение в языковую среду принимающей страны. И чем раньше дети попадают в эту среду, тем легче потом проходит процесс их интеграции в общество. Большинство детей осваивают язык в процессе обучения и ежедневного взаимодействия с одноклассниками и учителями.

Более того, через школу происходит и социализация родителей. Для многих женщин-домохозяек из иммигрантских семей школа является единственным окном во внешний мир: благодаря коммуникации с детьми и их учителями матери знакомятся с правилами, ценностями и практиками принимающего государства. И если мы хотим, чтобы мигранты усвоили наши культурные нормы и представления о мире, нужно открывать двери образовательных учреждений, а не выстраивать стены.

Языковые проблемы возникают из-за отсутствия эффективных программ адаптации мигрантов – как взрослых, так и несовершеннолетних. В наших школах нет дополнительных или подготовительных курсов русского языка для детей мигрантов. В нашей стране слабая подготовка учителей для работы с многоэтничными классами.

Не стоит забывать, что среди тех, кто плохо говорит по-русски, немало российских граждан. Согласно переписи населения 2020 года, доля не владеющих русским языком в ряде регионов достигает 10–15%. Кроме того, в гражданство РФ ежегодно вступают около 500 тыс. иностранцев из ближнего зарубежья, и, за исключением службы в армии, никаких механизмов социализации для них не предусмотрено.

Между тем, если дети не получают адекватной языковой поддержки, их успеваемость снижается, а социальная интеграция становится затруднительной. И наоборот: там, где подобные программы есть, успеваемость, жизненные и карьерные стратегии детей мигрантов не отличаются от большинства их одноклассников.

Ограничения на зачисление в школы на практике означают, что дети мигрантов останутся дома, не получая вообще никакого образования и замыкаясь в своей микросреде. Отнимая у них перспективу общения со сверстниками, мы лишаем их стимулов учиться понимать русский язык и создавать социальные связи в новом обществе. Достигнув совершеннолетия, эти люди столкнутся с куда большими барьерами и непониманием. Именно на такой почве создаются гетто, произрастают религиозный фундаментализм и экстремистские убеждения.

Таким образом, предлагаемый законопроект не решает ни одной проблемы: ни с социальной напряженностью в школах (полиэтничные классы никуда не денутся), ни с экономией бюджетных средств (сохранив рубль на обучении мигрантов, государство потратит десять на профилактику безопасности и функционирование уголовно-исполнительной системы), ни с адаптацией мигрантов (возможностей стать частью общества у них будет меньше, а шансы столкнуться с ксенофобией выше).

В европейских странах в школу обязаны ходить все. По состоянию на март 2024 года законодательство 14 стран ЕС предусматривает уголовную ответственность для родителей за непосещение детьми школы. За теми, кто не знает язык, закрепляют дополнительного учителя. К сожалению, российское государство сегодня отказывается от всего западного, и Европа перестает быть для нас ориентиром.

Правда, нынешняя кампания против мигрантов идет вразрез и с разворотом России на Восток. С одной стороны, мы укрепляем связи с партнерами по СНГ и ЕАЭС, правительство активно приглашает трудовых мигрантов – Минтруд даже просит удвоить квоту на иностранных работников на следующий год. С другой стороны, готовятся запреты для граждан из списка "дружественных стран". Несмотря на два десятилетия жизни при вертикали власти, левая рука государства до сих пор не ведает, что делает правая.

Согласно Конституции, право на образование имеет каждый. В связи с этим инициатива депутатов еще и вступает в противоречие с действующим законодательством. Федеральный закон "Об образовании" гарантирует право на образование независимо от пола, расы, национальности, языка и других обстоятельств. Статья 78 этого закона специально разъясняет: "Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования". Принцип инклюзивности зафиксирован в официальных документах. Концепция государственной миграционной политики и Стратегия государственной национальной политики в качестве главного приоритета выделяют содействие мигрантам в социальной и культурной адаптации и интеграции, включая обучение русскому языку.

Хотим мы этого или нет, международная миграция неизбежна. По оценке Всемирного банка, в ближайшие десятилетия миграционное давление будет нарастать. Россия претендует на статус одного из мировых центров развития, и люди, которым меньше повезло в стране рождения, всегда будут стремиться сюда в поисках лучших условий жизни. Можно сопротивляться этому с помощью запретов и ограничений, упуская время и возможности. В долгосрочной перспективе правильнее будет подготовиться к неизбежному, обеспечив подлинную интеграцию мигрантов с максимальной пользой для экономики и людей.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731881820


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