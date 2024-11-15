Грета не поможет. Пашинян выступил за стратегическую капитуляцию Армении, - regnum.ru

01:31 18.11.2024

ГЕВОРГ МИРЗАЯН

15 ноября 2024



Премьер-министр Армении Никол Пашинян за последние пару дней совершил сразу два ярких поступка. Во-первых, сбрил бороду и показал на страницах в соцсетях свой новый имидж. Во-вторых, выступил с новой инициативой стратегического, по его словам, характера.



"Я считаю, что Армения и Азербайджан для мирного существования нуждаются не только в мирном и других договорах, а, по-моему, нуждаются в заключении стратегической сделки. О том, в рамках каких формул в ближайшие 100 лет мы планируем жить в качестве независимых государств рядом друг с другом", - заявил армянский премьер.



Эта инициатива выглядит преждевременной. На сегодняшний день Армения и Азербайджан все еще не могут прийти к подписанию мирного договора. Для этого нет ни атмосферы доверия, ни гарантий, что стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства. Проще говоря, о каких стратегических соглашениях может идти речь в ситуации, когда Баку и Ереван еще не договорились о тактических компромиссах?



Но, очевидно, Пашинян считает, что как раз его видение стратегического соглашения поможет достичь тактических прорывов. Ведь это стратегическое соглашение представляет собой настоящую капитуляцию.



"Предполагается, что это связано с концепцией так называемой "Реальной Армении", раньше озвученной Пашиняном. То есть политической стратегии, основанной на отказе от территорий, от каких бы то ни было моментов, связанных с национальными историческими интересами. С попыткой ужаться везде, где только можно, чтобы удовлетворить соседей и, главное, Запад", - говорит в беседе с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.



В рамках этой стратегии, по мнению эксперта, Пашинян готов даже отказаться от части территорий страны, чтобы Азербайджану было удобнее создать транзитные пути и транзитные же зоны, а также согласиться на сокращение армии. При этом ряд согласий армянские власти уже озвучили: например, готовность переписать конституцию (убрав из нее упоминание необходимости воссоединения с Нагорным Карабахом) и отказ от продвижения на международной арене мирового признания геноцида армян в Османской Империи.



Определенная логика в этой стратегии, конечно, есть. Она вырисовывается, если смотреть на ситуацию глазами Пашиняна - с его видением образа страны.



"Для Армении важно иметь гарантии безопасности, ненападения и предотвращения будущих войн с Азербайджаном. Пашиняну нужно установить стабильность, отвести обвинения в том, что он якобы состоит в сговоре с Алиевым и будет уступать в будущем территории - например, Зангезурский коридор или весь Зангезур (Сюник).



Ориентированный на Европу Пашинян хочет закрыть проблемы с соседом и спокойно вести свою страну дальше в Евросоюз и НАТО. Проблемных членов со спорными территориями в Брюсселе не желают", - поясняет ИА Регнум старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.



Достичь этого образа трамповским принципом "мира через силу" Армения не может: финансовые, демографические, дипломатические, политические и военные ресурсы страны не соответствуют ее региональным амбициям. И, главное, стратегическая культура страны не подразумевает накопления этих ресурсов через реальную политику - преимущество отдается не делам, а картинкам. Причем картинкам для внутриполитического потребления.



Так, например, армянские власти решили выступить против проведения в Баку климатического саммита и пригласили на протесты в Ереване известную экоактивистку Грету Тунберг. Ей вручили плакаты и попросили высказаться за возвращение в Армению пленных, которых Азербайджан захватил в ходе Карабахской войны.



Очевидно, Тунберг раньше ни о каких пленных не знала, а после выполнения заказа просто о них забудет. При этом деньги, выделенные на визит активистки, могли быть отправлены в реальный сектор экономики. Но выбрали Тунберг, которую уже практически никто, особенно после участия в грузинских протестах, всерьез не воспринимает.



В целом же это системная политика армянских властей, которая существовала еще до Пашиняна, - пиар важнее реальных дел. А в результате приходится отказываться от собственных интересов ради удовлетворения требований Баку.



"Алиев может взять на себя обязательства о ненападении только после подписания мирного соглашения. А для этого Азербайджану нужны гарантии отсутствия территориальных претензий в будущем: изменение конституции Армении и отказ от идей реванша, от дальнейшего вооружения руками Франции, Индии и Евросоюза", - говорит Камран Гасанов.



Однако здесь есть два больших "но". Во-первых, что бы ни говорил Пашинян о стратегическом характере соглашений, они не приведут к стабильному миру. Все законы международных отношений говорят о том, что слабых добивают - удовлетворение одних амбиций ведет к появлению других.



"Никто не сможет гарантировать Пашиняну, что вслед за выполненными им требованиями не поступят новые. Тот же Азербайджан официально озвучивал претензии на город Эривань - то есть Ереван", - напоминает Никита Мендкович.



Рывок на Запад. Зачем Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает Армении

Чтобы этого не произошло, нужны гаранты соглашения. И тут вступает в дело второе "но" - таких гарантов нет. Точнее, нет гарантов, на которые согласились бы обе стороны конфликта.



"На последней встрече 3+3 Иран, Турция и Россия дали понять, что проблему двух республик и их мирный договор можно решить на основе этого триумвирата региональных держав. А Пашинян хотел бы в качестве гаранта Евросоюз, Францию, но на это не пойдет Азербайджан", - уверен Камран Гасанов.



Конечно, в ситуацию могла бы вмешаться Россия. Причем не просто стать гарантом соглашений, а в целом избавить Ереван от необходимости "ужиматься во всем". Армения по-прежнему находится в ОДКБ и Евразийском союзе, что гарантирует ей военный и экономический зонтики со стороны Москвы. Но армянский премьер-министр от этого зонтика отказывается - как и армянское общество, которое не может остановить русофобскую политику главы государства.



"От поддержки Москвы Пашинян сам отбивается руками и ногами. И, по большому счету, Россия этого утопающего спасти не может. Ведь глупо спасать человека, который пытается бить спасателя по голове", - говорит Никита Мендкович.



Поэтому спасаться придется в одиночку. А удастся ли - большой вопрос.