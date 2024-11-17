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Катар выходит на полигоны Казахстана, - Виктория Панфилова
01:34 18.11.2024

17.11.2024

Военное соглашение Дохи и Астаны проложит Москве путь на рынок вооружений Ближнего Востока
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Военные Катара получат доступ к полигонам Казахстана для проведения учений, аналогичные привилегии будут предоставлены и казахстанской стороне. Накануне Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве между двумя государствами. Таким образом, Астана и Доха расширили взаимодействие с экономической на военную область. Для Катара это шанс наладить контакт не только с Казахстаном, но и с Россией. Доха проявляет интерес к российскому вооружению, однако из-за американских санкций прямые закупки затруднены. Казахстан может выступить посредником между Дохой и Москвой.

На полигонах Казахстана скоро загрохочет не только привычная техника. Под жарким солнцем среди степей и гор развернутся совместные военные учения Казахстана и Катара – двух стран, чье партнерство крепнет день ото дня. Это не просто дружеский обмен опытом, а настоящий стратегический союз, скрепленный визитами глав государств и недавно одобренным Сенатом соглашением в военной сфере.

Представьте себе: катарские военные, мастера ближневосточной тактики, оттачивают свое мастерство на казахстанской земле, делясь секретами с местными коллегами. А затем казахстанские солдаты отправляются в Катар, чтобы познакомиться с особенностями ведения боя в условиях пустыни. Это как обмен студентами, только вместо учебников – танки и самолеты, а вместо лекций – стрельбы и маневры.

"Катар – один из военных гигантов Ближнего Востока", – заявил сенатор Галискар Сарыбаев, представляя законопроект в Сенате. Он подчеркнул, что казахстанская армия получит бесценный опыт от сотрудничества с катарскими военными. И это не просто слова. Современные истребители, новейшая бронетехника, зенитно-ракетные комплексы – все это поступает на вооружение Казахстана, а совместные учения с Катаром помогут освоить эту технику в совершенстве.

Но военное сотрудничество – это лишь вершина айсберга. Соглашение открывает двери для взаимодействия в военной медицине, военной науке и образовании культурных и спортивных мероприятий, рассказал Сарыбаев во время заседания палаты. Особое внимание будет уделено культурно-спортивному обмену между военнослужащими двух стран.

А чтобы военные двух стран могли свободно общаться, они будут использовать английский язык. И кто знает, может быть, вскоре в казахстанских степях зазвучит арабская речь, а в катарской пустыне – казахская. Ведь, как заметил вице-министр обороны Казахстана Шейх-Хасан Жазыкбаев, если будет нужно, Казахстан готов обучать катарских военных даже своему родному языку.

Впрочем, в международных учениях казахстанские военнослужащие участвуют постоянно. Только за последние полгода на территории Казахстана прошли масштабные учения на полигоне Оймаша в Мангистауской области – "Бирлестик-2024" с воинскими контингентами Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В них приняло участие более 4 тыс. военнослужащих и до 700 тыс. вооружений и военной техники. И в Туркестанской области в сентябре 2024 года тренировались подразделения спецназа шести стран – Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана. В маневрах "Безграничное братство – 3" было задействовано около 300 военнослужащих, а также бронированная техника, военная авиация и БПЛА.

Стоит напомнить, что подписанию соглашения о военном сотрудничестве предшествовали жаркие дебаты в нижней палате парламента (Мажилисе). Депутат Бакытжан Базарбек вступил в полемику с заместителем министра обороны Дарханом Ахмедиевым. Мажилисмен заметил, что соглашение в некотором смысле одностороннее. Пункт об использовании военных полигонов выгоден только Катару, потому что эта страна сможет пользоваться казахстанскими полигонами, а своих у нее нет. "Единственное, там есть военная база, и та законтрактована США. Скажите, какие военные полигоны имеются в Катаре? У них войск нет, 80% состоит из иностранных военнослужащих, при утверждении соглашения как оно будет резонировать с соглашением ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)?" – задал вопрос Базарбек.

В ответ заместитель министра обороны заверил, что в ближайшем будущем Казахстан не планирует использовать катарские объекты, а, наоборот, предоставит возможность катарским военнослужащим тренироваться на казахстанских полигонах: "У нас нет цели использовать их полигон. Наоборот, военнослужащие Катара смогут использовать наши полигоны. Касательно второго вопроса – противоречий не будет. Как ранее говорилось, с 20 странами такое соглашение уже подписано и до сих пор противоречий не возникало", – цитирует Ахмедиева orda.kz.

Казахстанская армия, приверженная оборонительной доктрине, не стремится к поиску врагов. Ее приоритет – защита границ и национальная безопасность. Однако, как отмечает военный эксперт полковник Виктор Литовкин, соглашение с Катаром в военной сфере носит скорее политический, нежели оборонительный характер. "Вряд ли кто-то планирует нападение на Казахстан, особенно учитывая его членство в ОДКБ, тесное сотрудничество с Россией и поставки российской боевой техники. Катар же, в свою очередь, не является поставщиком вооружений. Поэтому выгода Казахстана от этого договора в военном плане вызывает вопросы", – сказал "НГ" Виктор Литовкин.

Более вероятным представляется связь данного соглашения с энергетической сферой, например с вопросами безопасности морских поставок нефти, считает эксперт. По его мнению, обучение казахстанских военных в Катаре маловероятно, скорее наоборот – катарские военные могли бы пройти обучение в военных учебных заведениях Астаны и Алма-Аты, ознакомиться с российской тактикой и вооружением.

"Не исключено, что военное соглашение между Казахстаном и Катаром может послужить каналом для поставок российского оружия в Катар. В условиях санкций против Рособоронэкспорта и сложностей с доступом на новые рынки Казахстан мог бы стать своеобразным мостом на рынки Ближнего Востока. Несмотря на то что страны региона закупают американское вооружение, его качество зачастую уступает российскому", – отметил в заключение Литовкин.

Источник - НГ
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