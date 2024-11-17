Трампу следует усвоить урок истории от Теодора Рузвельта. Берегитесь даров американских миротворцев, - Ю.Тавровский

01:51 18.11.2024

"Я прекращу войну на Украине за 24 часа". Это обещание Дональд Трамп часто повторял во время предвыборных выступлений. Даже сделав скидку на манеру речи нового президента США, от него стоит ожидать серьезных усилий для реализации сказанных слов еще до вступления в должность в январе будущего года.



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Можно подумать, что Трамп намерен продемонстрировать свое превосходство над Джозефом Байденом, который не добился ни одного впечатляющего успеха во внешней политике. Можно подумать, что он хочет затмить лауреата Нобелевской премии мира Барака Обаму и сам снискать лавровый венок главного миротворца планеты. Но стоит вспомнить еще одного американского президента - Теодора Рузвельта (1901–1909), который в 1905 году добился подписания Портсмутского мирного договора между Россией и Японией. Подписанию этого документа предшествовала двухлетняя война между Российской империей и Японской империей за влияние в Китае и Корее.



Кровопролитная гражданская война в Стране восходящего солнца закончилась в 1871 году ликвидацией феодальных кланов, созданием централизованного государства под властью переехавшего в Токио императора. Началась ускоренная модернизация страны, в которой важную роль играли Англия и Америка. Преодолевая подозрительность местного населения и части правящей элиты, "рыжеволосые дьяволы" создавали современную систему государственного управления, образования, ведения сельского хозяйства. Еще они строили железные дороги, арсеналы, военные верфи, обучали вчерашних меченосных самураев тактике современной войны, обращению с новейшим оружием.



Не дожидаясь результатов военной реформы, англичане построили линкоры для японцев, тем самым стимулировав их на заморские приключения. Эти корабли расправились с китайским флотом в боях Японо-китайской войны 1894–1895 годов. Победы японцев на море и на суше привели к заключению в апреле 1895 года Симоносекского договора, по которому Пекин утрачивал частичный контроль над Кореей, получившей "суверенитет" и тем самым попавшей в зависимость от Японии. Токио "навечно" получил Тайвань и близкие к нему острова Пэнхуледао (Пескадорские), а также Ляодунский полуостров.



Понимая свою беспомощность и неизбежность продолжения натиска Японии, власти империи Цин стали искать заступничества у мировых держав. В Лондоне и Вашингтоне были впечатлены успехами своих японских протеже, но решили поумерить их аппетиты. Недоволен был также Санкт-Петербург, имевший собственные виды на Корею и Маньчжурию с незамерзающим портом Порт-Артур. От захвата Ляодунского полуострова японцам пришлось отказаться под совместным давлением России, Франции и Германии.



Китайцам было ясно, что замирение с японцами долго не продлится, и они форсировали переговоры с Россией. В Москву на церемонию восхождения на трон императора Николая Второго отправилась делегация во главе с ближайшим советником императрицы Ли Хунчжаном. В 1896 году он подписал Русско-китайский договор о союзе, вошедший в историю как "секретный договор". Его содержание действительно хранили в тайне, но и так было ясно, "против кого дружат" две великие континентальные империи. Для ускорения доставки войск из Центральной России в Маньчжурию было решено проложить Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Она была построена за счет России в 1897–1903 годах и соединяла кратчайшим путем Читу с Владивостоком. От возникшего посередине маршрута хаба под названием "Харбин" было построено ответвление на юг до Порт-Артура, где была создана мощная морская крепость.



Так в треугольнике Россия-Китай-Япония началась цепная реакция событий, закончившаяся несчастной Русско-японской войной 1904–1905 годов, которая истощила силы нашей империи и расчистила путь к Первой русской революции, а затем к Февральской и Октябрьской революциям.



Ослабление России в результате неудач в Китае и на Тихом океане вполне устраивало и Англию, и Америку. Однако они не желали усиления Японии и единоличного порабощения Китая, на который имели собственные виды. Японцы видели, как тают их ресурсы, и понимали их несопоставимость с русскими. Еще во время боевых действий появилось несколько планов прекращения огня, перемирия и мирного соглашения. Токио попросил о посредничестве сначала Англию, а затем Германию и Францию. Их усилия не увенчались успехом. Однако самыми вескими оказались аргументы американцев.



Президент Теодор Рузвельт занимал прояпонскую позицию и оказывал Токио большую финансовую поддержку во время войны. Свои рычаги были у него и в Санкт-Петербурге. В результате в США отправилась делегация высшего возможного уровня - всесильный русский премьер-министр С.Ю.Витте и министр иностранных дел Р.Р.Розен. Они получили инструкцию императора Николая - "ни пяди русской земли, ни одного рубля контрибуции", а также "внутреннее благосостояние важнее, чем победа".



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Японцы же для начала потребовали не только всю Корею и Маньчжурию, но также уже фактически оккупированный остров Сахалин и огромную контрибуцию за возможное возвращение северной части острова. Они считали положение русской армии и флота безвыходным и переоценивали возможности собственных войск. Однако американцы, основываясь на донесениях своих и английских резидентур в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Харбине, понимали наличие у русских мобилизационных резервов, которые могут быть подтянуты к линии боевого соприкосновения и введены в бой. Теодор Рузвельт был на стороне японцев, но стремился зафиксировать их сильную позицию до возможных перемен на фронтах. Кроме того, он хотел надолго сохранить противостояние России и Японии. По его словам, лучше, если Россия "будет оставлена лицом к лицу с Японией, с тем чтобы они могли оказывать друг на друга сдерживающее влияние".



Рузвельт сильно давил на Витте, но тот не пошел на уступку по контрибуции, согласившись на утрату половины Сахалина. Тогда США надавили на японцев. В Токио все более реалистично смотрели на перспективу продолжения изнурительной войны и согласились обойтись без выкупа, но получить половину Сахалина.



В исторической памяти русских и японцев первая страшная мясорубка ХХ века до сих пор не заросла травой забвения. Мы со слезами на глазах поем "На сопках Маньчжурии", "Прощание славянки", "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". Японцы же, попивая саке на татами в традиционных гостиницах рекан, с надрывом выводят длинную песню "Сэнъю" ("Боевой товарищ") о друге, погибшем вдалеке от Родины и оставившем другу на память только свои часы.



Историки до сих пор спорят о выгодности Портсмутского договора для России или Японии. Большинство сходится во мнении, что выгоду однозначно получила только Америка, кредитовавшая молодого и неразумного хищника, а затем отвернувшаяся от него в пользу традиционного партнера.



В конечном счете миротворчество Теодора Рузвельта дорого обошлось Америке, ставшей жертвой очередного нападения Японии без объявления войны в декабре 1941 года. В Перл-Харборе японцы действовали как и в 1904 году, атаковав русский флот в Порт-Артуре. Русские наказали вероломных соседей, освободив в августе-сентябре 1945 года свои Сахалин и Курилы, очистив от захватчиков Маньчжурию и Корею. На эти победы русского оружия Кремль благословил второй президент США по фамилии Рузвельт. Но уже с другим именем - Франклин Делано Рузвельт, который тоже правил долго (1933–1945), но вошел в историю не как фальшивый "миротворец", а как великий мастер коалиций против врагов мира и демократии.



Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист

17.11.24