Китаю тянут трубу помощи. Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан, - Къ

09:41 18.11.2024

В условиях затянувшихся переговоров по прокладке газопровода через Монголию "Сила Сибири-2" Россия и Китай могут вернуться к обсуждению маршрута через Казахстан. На рынке полагают, что речь может пойти о реализации проекта "Алтай" или его доработанной версии с использованием уже имеющейся инфраструктуры. Затраты на новый газопровод в трассировке через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров для Китая оцениваются в 1,18 трлн руб. Но на рынке видят риски снижения спроса на газ в КНР после 2040 года.



Расходы на трубопровод мощностью 35 млрд кубометров газа для Китая и 10 млрд кубометров для Казахстана могут составить около 1,18 трлн рублей



Российская сторона рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа через восточный Казахстан в Китай мощностью до 35 млрд кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". По его словам, проработка проекта находится на начальной стадии: "Пока только как идея, которая обсуждается". В этом году, по его данным, поставки газа из РФ в КНР оцениваются в 40 млрд кубометров с учетом СПГ. В 2023 году Китай импортировал 159,1 млрд кубометров газа с учетом СПГ, сообщало агентство Global Energy. В "Газпроме" тему не комментируют.



Сегодня основной объем российского газа поступает в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В декабре проект должен выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров.



Также стороны договорились о продолжении газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток мощностью 10 млрд кубометров. Завершение строительства намечено на 2027 год.



Кроме того, Москва и Пекин ведут переговоры по созданию второй нитки газопровода "Сила Сибири" пропускной способностью 50 млрд кубометров, которая должна пройти через Монголию. Оценку возможности поставок по этому маршруту "Газпром" начал в 2020 году, но соглашение до сих пор не подписано. Источники "Ъ" на рынке пояснили, что представленный Александром Новаком проект не отменяет строительство "Силы Сибири-2", а рассматривается как дополнительный.



Один из источников "Ъ" напоминает, что до 2016 года "Газпром" в качестве основного западного маршрута рассматривал строительство газопровода "Алтай" мощностью 30 млрд кубометров, который планировался так, чтобы маршрут до китайской границы был минимальным - 2,6 тыс. км от Ямала до Алтая. Почти 2 тыс. км должны были построить рядом с действующими газопроводами, что заметно снизило бы стоимость проекта, добавляет он.



По мнению источника "Ъ", сохранение проекта "Алтай" с увеличением мощности для газификации Казахстана может рассматриваться как одна из опций экспорта через страну в Китай.



Но, отмечает он, в этом случае Казахстану придется строить газопровод для газификации Павлодарской, Абайской, Карагандинской областей. Второй вариант, по словам источника "Ъ",- корректировка проекта "Алтай" с прохождением газопровода через Абайскую и Жетысускую области Казахстана и подключением к системе газопроводов Запад-Восток в Хоргосе. Вероятно, считает он, эта была бы наиболее желаемая схема для Казахстана, так как расходы на строительство понесут "Газпром" и китайская CNPC.



Капитальные затраты на газопровод в трассировке через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров для Китая и 10 млрд кубометров для Казахстана источник "Ъ" оценивает примерно в 1,18 трлн руб. Но, говорит он, "Газпром", возможно, сможет оптимизировать часть расходов или добиться софинансирования со стороны Казахстана строительства участка по территории страны. В этом случае траты "Газпрома" не превысят 0,85 трлн руб. Как считает собеседник "Ъ", для российской компании было бы идеально получить финансирование от Китая или разместить в Китае долгосрочные облигации для привлечения относительно дешевого финансирования. По оценкам источника "Ъ", запущена труба может быть в 2029 году с выходом на полную мощность для Казахстана и Китая к 2034 году.



Третьим вариантом, продолжает собеседник "Ъ", мог бы стать перевод системы Средняя Азия-Центр в реверсный режим и использование своповых схем поставки с Казахстаном и Узбекистаном. По мнению источника "Ъ", такой маршрут был бы оптимальным для "Газпрома", обеспечивая гибкость и позволяя сэкономить на капвложениях при высоких ставках. Хотя, добавляет собеседник "Ъ", этот вариант предполагает более высокие операционное затраты.



Ожидаемый тариф на прокачку - $100–105 за 1 тыс. кубометров по всей протяженности маршрута, говорит собеседник "Ъ". Он напоминает, что средние цены на газ в Хоргосе при цене на нефть $75 за баррель находятся на уровне $270–275 за 1 тыс. кубометров. По словам источника "Ъ", экономика поставок может "сходиться", но тариф может и оказаться выше при более высокой ставке дисконтирования. Также есть риски, что после 2040 года спрос на газ в КНР будет снижаться и, соответственно, экономика проекта ухудшится, добавляет он.



Александр Новак, вице-премьер, в сентябре, "РИА Новости":



"По газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами".



Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что добыча газа Казахстана не растет, а потребление увеличивается, что в перспективе может привести к дефициту. Через год-два, по его словам, страна может стать нетто-импортером газа из РФ и встанет вопрос о создании маршрута для поставок. В этой ситуации Астане выгоднее, чтобы труба прошла транзитом через страну с ответвлением в Казахстане, так как в этом случае финансировать основную часть строительства будет "Газпром", говорит эксперт.



Добыча газа в РФ продолжает расти на фоне увеличения спроса на внутреннем рынке

Господин Юшков отмечает, что при организации маршрута поставок через Казахстан может встать вопрос об использовании инфраструктуры газопровода Центральная Азия-Китай, недозагруженной как минимум на четверть. "Но в этом случае российской компании придется платить за транзит газа по чужой трубе, и по его стоимости могут возникать споры. К тому же рычагов давления на Астану у России и Китая меньше, чем на Улан-Батор",- говорит Игорь Юшков.



По мнению эксперта, несмотря на активное развитие альтернативной энергетики Пекином могут быть востребованы и транзит через Казахстан, и "Сила Сибири-2". Как напоминает господин Юшков, объем импорта газа Китаем последние десять лет растет в среднем на 12% в год. Затягивание переговоров между странами он связывает с политическими рисками для Китая при сотрудничестве с РФ, а также с возможным желанием добиться более выгодных условий на фоне снижения поставок газа из РФ в Европу. Хотя часть источников "Ъ" отмечают, что китайский рынок "не безразмерен", и маршрут через Казахстан может стать альтернативой "Силе Сибири-2".



Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел



Газета "Коммерсантъ" №212/П от 18.11.2024, стр. 1