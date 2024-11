НАТО дало разрешение Украине на удары вглубь России тяжелыми ракетами. Бандерштадт ликует

Михаил Рябов. 17.11.2024



США, Великобритания и Франция дали разрешение на удары вглубь России своими ракетами, переданными ВСУ. Речь идет о снятии ограничения на применении ракет по "старым" регионам РФ – ведь ATACMS, Storm Shadow, Scalp уже давно бьют по Крыму и Новороссии.



Известие о грядущих ударах тиражируется неофициально – западными СМИ (New York Times, Le Figaro) со ссылкой на неназванные источники. Поводом называется появление войск КНДР в Курской области. Однако эскалация прогнозировалась давно – с целью сорвать окружением Джо Байдена возможные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, спровоцировав Россию на жесткий ответ.



"Трамп когда-то оставил Байдену в наследство выход из Афганистана. Вроде готовил его Трамп, а президентом проигравшим войну стал Байден. Теперь старик решил отплатить той же монетой. Новый виток эскалации перед уходом он сделал, даже два. Один для избирательной кампании с Курской областью, а второй уже просто, чтоб нагадить перед уходом, с дальнобойным оружием", – рассуждает военкор Дмитрий Астрахань.



"Стратегия глобалистов ясна: начать полноценную войну с Россией, пока Трамп не въехал в Белый Дом. Какие же это гниды", – возмущается политолог Александр Дугин.



В сообщениях западных СМИ утверждается, что первые запуски НАТОвских ракет будут наноситься "по корейским подразделениям под Курском". На Украине ожидаемо царит ликование.



"С сегодняшнего дня Трампу нельзя делать шаг назад. Одно дело не разрешать Украине бить по территории РФ и ссылаться на продолжение политики предыдущей администрации, а другое дело забрать у Украины это право и выглядеть лузером на фоне нерешительного Байдена", – кудахчет глава Общественного совета при администрации Одесской области Сергей Братчук.



Сбежавший из Киева в Австрию политолог Михаил Чаплыга считает, что о принятом решении по НАТОвским ударам Кремлю стало известно еще накануне, и именно этим объясняется массированный утренний налет на энергетические и военные цели на Украине.



Чаплыга злорадствует, что Запад проигнорировал предостережения Владимира Путина.



"Он и вся верхушка три месяца слали "знаки" и смертельные угрозы. Потом писали, что Запад их "услышал", какие они сильные… Я лишь напомню, что господа Медведев и Лавров за эти три месяца неоднократно официально заявляли, что само разрешение является фактом вступления НАТО в войну с РФ", – напоминает укро-эксперт, убеждая свою паству, что Россия "утрется" и на этот раз.



"Если в ответ на разрешение Байдена применять дальнобойное оружие против России, Россия погасит свет на Украине, то Украине будет точно хуже, чем России. Удары дальнобойным западным оружием по Курской области - неприятная вещь. Но если в ответ Россия ударит по подстанциям и ЛЭП на выходе из украинских АЭС, это будет для Украины катастрофа", – предлагает рецепт экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.



"Полагаю, что силам сопротивления в Сирии надо санкционировать применения российских систем вооружения по американским и израильским оккупантам", – озвучивает еще одну идею российский военный эксперт Владимир Орлов.



Политолог Константин Двинский пишет, что нужны "поставки оружия антиамериканским вооруженным формированиям на Ближнем Востоке".



"Речь идет не только о хуситах. Американские военные базы в регионе уязвимы и не уничтожены лишь потому, что у противостоящих им группировок нет практически никакого серьезного оснащения. Даже обстрел баз еще советскими "Мста-Б" приведет к серьезным последствиям".



Каждый раз на Украине "перемога" превращается в "зраду", так будет и на этот раз, считает российский телеведущий Андрей Медведев.



"После первых ударов (а они будут, нет сомнений), в украинских пабликах будет царить эйфория невероятная. Киевские политики будут говорить много всякой пафосной чуши. Вся территория бывшей Украины будет истерично праздновать. Вот на это обращать внимание не надо ни в коем случае. Не первый раз там будут кататься на эмоциональных качелях. Нам на них важно не садиться…



Ситуация от прежней отличается только направлением ракетных ударов. Наши войска ПВО с этими образцами вооружений знакомы. Вспомните, как поначалу врагу удавалось прорывать ПВО, и как, чем дальше, тем чаще у врага не получалось ничего.



Да, американские ракеты, равно как и британские, и французские, представляют большую опасность. Но их умеют сбивать. Многое будет зависеть от решений местные военачальников. Скажем, размещение самолетов на военных аэродромах должно будет учитывать новые возможности врага", – пишет Медведев.



А политолог Владимир Корнилов обращает внимание:



"Самое поразительное, что в The New York Times одновременно с сообщением о разрешении Байдена бить дальнобойными ракетами по России, появилась колонка военного корреспондента этой газеты Меган Стак, которая признает, что поражение Украины неизбежно, и Трамп может облегчить ее участь, ускорив заключение мира".



Бывший советник главы ДНР Александр Казаков дает также замечает странность:



"Пока это "бла-бла-бла". И вообще, мы привыкли, что сначала прилетает ракета (как по Крыму в свое время Атакамс), а потом они сообщают, что передали и разрешили. А тут – сообщения в прессе, дискуссия, обсуждение.



Но если так, если сегодня-завтра эти ракеты прилетят на территорию России до 2014 года, то все изменится сегодня-завтра. Это – война с НАТО. Со всеми вытекающими. Тогда нам надо готовиться".



Обозреватель Андрей Гусий напоминает:



"Президент России Владимир Путин это уже комментировал: будут жесткие ответы, в разы выше этих ракет; это автоматическое официальное признание НАТО как часть сил против нашей страны.



Кажется, что лидеры некоторых стран правы – ближайшие недели будут решающими. И судя по действиям России, мы знали о таком решении, а значит, ответ тоже готов. Надо понимать, о многом Кремль молчит, но есть разведданные, которые, по понятным причинам, не выходят в публичный доступ".



"При самом плохом и самом быстром ходе событий ядерная война может начаться уже до конца этого года", – опасается политолог Сергей Марков.