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|Иран и Россия обсуждают строительство железной дороги от Азербайджана до Персидского залива
10:34 18.11.2024
Иран и Россия ведут переговоры о строительстве железной дороги с шириной колеи российского стандарта от иранского города Парсабад на границе с Азербайджаном до крупнейшего иранского порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. "Помимо железнодорожной линии Решт – Астара россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги с шириной колеи российского стандарта от Парсабада до Бендер-Аббаса", – сказал Джалали на совещании с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом в Тегеране. Пезешкиан отметил, что "расширение железных дорог с севера на юг идет на пользу народу и экономике страны и может удовлетворить экономические потребности России и Ирана", и поручил ускорить строительство маршрута Решт – Астара.