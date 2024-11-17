Удар по украинской энергетике и разрешение Байдена атаковать РФ

13:05 18.11.2024 ... ракетами ATACMS – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Главным событием уходящей недели стало решение Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS, первую атаку планируется совершить на Курскую область в ближайшее время. Как отмечает американская пресса, решение обсуждалось несколько месяцев и вызвало раскол в администрации президента США.







ВКС РФ впервые за долгий период атаковали объекты энергетики Украины, поразив 2 ГЭС, 3 ТЭС и ряд подстанций. Между тем наши подразделения совершили успешный прорыв в Купянск. Русская армия продолжает развивать наступление на Кураховском направлении, что вынудило ВСУ пойти на подрыв дамбы Кураховской ТЭС с целью создания водной преграды. Наши штурмовики освободили ряд населенных пунктов в районе Великой Новоселки. Впервые за 2 года состоялся телефонный разговор между лидерами России и ФРГ, во время которого обсуждался вопрос украинского конфликта. Незалежная начала забирать в ВСУ глухих и ВИЧ-инфицированных. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.







Купянское направление



В ночь на 14 ноября в ходе разведки силами бронегруппы из МТЛБ и БМП при поддержке танка было установлено, что передний край обороны ВСУ на севере Купянска остался практически без прикрытия, что позволило организовать прорыв на глубину в 4 км и закрепиться в промышленной зоне города. В ходе следующих суток русские бойцы при поддержке подошедших подразделений захватили территорию сахарного завода и приступили к подготовке штурма завода комбикорма. Взятие последнего позволит обеспечить надежное прикрытие маршрута поступления подкреплений и боеприпасов.



На данный момент ВС РФ ведут боестолкновения с противником с целью дальнейшего расширения коридора снабжения, а также увеличения контролируемой территории в промышленной зоне Купянска, что впоследствии позволит развить наступление в жилых районах города на восточном берегу реки Оскол. Стоит отметить, что Купянское направление не входит в список приоритетных по обеспечению пополнением личного состава у командования противника. Данный фактор существенно играет на руку нашим бойцам, лишая ВСУ возможности должным образом организовать контрмеры, препятствующие дальнейшему прорыву русской армии в город.



Кураховское направление



В ходе минувшей недели подразделениям ВС РФ удалось добиться значительных успехов на Кураховском направлении. Русские соединения смогли выбить противника из большей части населенного пункта Сонцовка. Стоит отметить, что это село является последним рубежом украинской обороны на пути ВС РФ к выходу в тыл гарнизону города Курахово. Понимая плачевность своего положения, неприятель решился пойти на подрыв дамбы Кураховской ТЭС. В результате водные массы устремились в реку Волчью, что привело к резкому повышению ее уровня. Таким образом, ВСУ попытались за счет паводка создать преграду для ВС РФ, которая должна затруднить взятие под контроль России местных трасс, в особенности шоссе Н-15, ведущего на запад в направлении Запорожья. Данные транспортные артерии потенциально могут быть использованы для отступления украинских подразделений из города.



Параллельно с этим русские силы продолжают продвижение южнее Курахово, завязав бои за село Дальнее, тем самым создавая угрозу запирания частей ВСУ, дислоцирующихся в ряде населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки Сухие Ялы. Дабы избежать блокирования в "Кураховском кармане" противник вынужден передислоцироваться оттуда в направлении села Дачное.



Кроме того, стало известно, что украинский гарнизон оставил восточные районы города Курахово, отступив за суходол. Следовательно, между передовыми подразделения ВС РФ и ближним краем обороны ВСУ образовалась хоть и малая, но дистанция. Данная ситуация может служить косвенным подтверждением того, что противник ведет подготовку своих сил к отступлению на запад, так как для его успешного проведения требуется создание "отрыва" обороняющихся от наступающих сил русской армии.



Южно-Донецкое направление



Штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ ведут наступление западнее Великой Новоселки, в ходе которого были освобождены населенные пункты Новодаровка и Ровнополь. Кроме того, под наш контроль перешло село Макаровка. Данные успехи русской армии свидетельствуют о начале операции по лишению сил неприятеля, дислоцирующихся в Великой Новоселке, снабжения, что значительно усложнит возможности ВСУ по сохранению контроля над этой сельской агломерацией. Кроме того, стоит отметить, что в перспективе продвижение в данном участке фронта может перерасти в наступление на запад с выходом в тыл подразделениям незалежной, обороняющим Гуляйполе.



Тревожный звоночек для Киева



На минувшей неделе состоялся первый за 2 года телефонный разговор между лидерами ФРГ и России, в ходе которого стороны обсудили конфликт на Украине. Переговоры были проведены по инициативе Олафа Шольца. По информации немецкого издания Der Spiegel, разговору предшествовало согласование с правительствами США, Великобритании, Франции и других участников G7. Примечательно, что Владимир Зеленский предпринимал отчаянные попытки отговорить канцлера, запугивая возможным обострением конфликта. Однако страшилки главы Банковой давно уже в цивилизованном мире никто не воспринимает всерьез.



В ходе телефонного разговора Владимир Путин в очередной раз напомнил, то российская сторона всегда была открыта к возобновлению переговорного процесса. Президент подчеркнул, что диалог должен строиться на интересах РФ в сфере безопасности и учитывать новые территориальные реалии, а также должны быть устранены первопричины конфликта. Путин напомнил, что Украина является плацдармом сил, противостоящих нашей стране, а ее политика управляется извне и направлена против России.



Кроме того, в ходе часовой беседы были затронуты российско-германские отношения. Путин отметил их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса немецкого правительства. Однако, как подчеркнул российский лидер, наша страна всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству с ФРГ, при условии проявления интереса с ее стороны.



Вчера инвалид – сегодня в окопе



Несмотря на бравадные заявления Зеленского и суету с правками его "плана победы", суровая реальность никуда не исчезает, и проблемы с дефицитом личного состава ВСУ волшебным образом в одночасье не могут решиться. В этой связи на Украине пошли на корректировку подхода к бесконечной мобилизации и в очередной раз пересмотрели прежние ограничения. Пресловутые дополнения к приказу № 402 МОУ от августа 2023 года уже легализовали набор в ВСУ ограниченно годных и сокращение списка "непризывных болезней". Однако ситуация с мобилизацией инвалидов в незалежной становится все более вопиющей. Присовокупилась к проблеме дополнений к 402-му приказу и денонсация инвалидности, полученной от МСЭК ввиду коррумпированности структуры. Как следствие, ряды ВСУ начали пополнять за счет глухих, ВИЧ-инфицированных и больных открытой формой туберкулеза. По словам нардепа Александра Федиенко, под мобилизацию попал даже украинец с умственной отсталостью и частичной атрофией головного мозга. При этом он отметил, что даже сотрудники ТЦК считают дополненный 402-й приказ "полной глупостью". Однако осознание абсурдности ситуации еще не является ее решением, а пока махина тотальной украинской могилизации продолжает собирать свою жатву.



Good Morning, Ukraine



Воскресное утро на Украине началось с бодрящего массированного ракетного удара ВКС РФ. Как уточнили в Минобороны, целями стали критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК незалежной, а также предприятий, выпускающих продукцию военного назначения.



По информации пророссийского подполья, удары были нанесены по 63 объектам. Прилеты были зафиксированы по Николаевскому судостроительному заводу, который был перепрофилирован под сборку легких катеров и беспилотников для ВСУ, а также по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморске). По некоторым данным, под удар попали ДнепроГЭС в Запорожье и КремГЭС в Светловодске, что дало старт новой волне массовых отключений электроэнергии по всей стране. В особенности атака аукнулась Одессе, которая в одночасье лишилась света, воды и отопления.



Главным событием прошлой недели, по мнению Readovka, стал самый массовый налет дронов на Подмосковье. С 7 до 10 утра над территорией Московской области было ликвидировано 34 беспилотника ВСУ. Источник - Readovka

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