Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Бандеровцы рвутся из котлов

13:15 18.11.2024

В КУРСКОМ "КОТЛЕ" ОСТАЛИСЬ ТЫСЯЧИ СОЛДАТ - ВСУ ПРОРЫВАЮТ ОБОРОНУ НА НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТКАХ: ВРАГ УНИЧТОЖИЛ НАШУ ТАНКОВУЮ КОЛОННУ ДРОНАМИ

Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Сразу на нескольких участках идет активная зачистка от оставшихся сил противника. Отказавшихся сдаваться в плен ликвидируют. Однако практически все внимание сейчас приковано к одному из важнейших участков боевых действий. Там, в "котле", остались тысячи солдат. ВСУ прорывают оборону с разных направлений. Враг уничтожил нашу танковую колонну дронами - кадры того, что осталось от Т-80БВ, активно расходятся в украинском сегменте.



Военволонтеры канала "Два майора" со ссылкой на бойцов группировки войск "Север" сообщают, что в районе населенных пунктов Дарьино и Новоивановка продолжаются ожесточенные бои. Наши войска с тяжелыми боями продвинулись возле Нижнего Клина и Малой Локни, а также в Ольговском лесу.



Противник провел три контратаки в районе Дарьино и Нижнего Клина общей численностью до 25 человек, успеха не имел. В ходе отражения уничтожено до 12 оккупантов.



Не меньше внимания к себе сейчас привлекается курский "котел" в районе Ольгинского леса. По неподтвержденным данным, в огневом мешке все еще остаются тысячи солдат. При этом противник активно пытается деблокировать и прорвать нашу оборону как изнутри, так и снаружи. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что противник в минувшие сутки осуществлял попытки прорыва малыми группами по 15-20 человек.



В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 солдат ВСУ, еще около 40 были тяжело ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами. Кроме того, 24 оккупанта было взято в плен. Сейчас продолжается зачистка района и ликвидация оставшихся.



"Два майора" дополнили информацию, сообщив, что прорваться пытались около 200 человек личного состава 17 отбр ВСУ и 50 человек из других подразделений. Всего сразу на нескольких направлениях внутри котла было уничтожено до 180 оккупантов.



На данный момент всего в плену находится 456 военнослужащих ВСУ.



Данные подтверждаются и военкором Юрием Подолякой. По его информации, сейчас ведется активная зачистка местности от сил противника, который попытался деблокировать оставшихся в "котле" солдат.



Также наши части зачистили ложбины западнее Погребков и пытаются развить свой успех в селе. На этом участке движение идет очень трудно, рассказал Подоляка:



Кстати, одна из ранее окруженных групп вновь вышла на связь, а значит, еще держит круговую оборону и… ждет помощи (просто стальные там парни собрались). Также мы пробуем давить на оборону противника через Новый Клин на Свердликово (пытаясь тем самым отрезать снабжение группировки ВСУ на фермах в Дарьино. И продолжаются бои южнее Суджи. В целом ситуация для ВСУ здесь усложняется. Пусть и не так быстро, как нам бы хотелось.



Помимо этого, противник активно распространяет видео с уничтоженными танками на одном из участков. Украинский канал Military analytics утверждает, что на кадрах запечатлена танковая колонна ВС России, уничтоженная с помощью дронов:



Видео с уничтоженными российскими танками Т-80БВ и Т-80БВМ. На БВМ опознавательный знак V. Возле башни второго на видео танка лежит кумулятивная граната ПГ-7, обмотанная изолентой. Это указывает на то, что по танку были сбросы с тяжелого украинского гексакоптера типа "Баба-Яга" и одна из самодельных бомб не сработала.



Однако само видео может оказаться вбросом. На самих кадрах невозможно разглядеть тактический знак V (будто его так тяжело нарисовать и на своем танке), да и сама техника выглядит невероятно ржавой, что говорит о том, что она стоит там достаточно давно – с большой долей вероятности это могут оказаться украинские танки, уничтоженные с помощью БПЛА/ракеты во время нашей отработке по тылам. Да и само видео, такое чувство, что снятое чисто для Tik-Tok, может оказаться, так сказать, не первой свежести.



Подробности выясняются.