 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.11.2024
15:19  Абхазские оппозиционеры пытались захватить Центральный ТВ-центр, но были отогнаны после перестрелки
14:48  Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
14:35  Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию, - Любовь Степушова
14:24  США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР - "Вы кто такие вообще?"
14:21  В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
13:51  Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению "от снятия хиджаба"
13:49  В Кыргызстане не хватает 5235 врачей

13:45  Маскировка. Монархия Залива "продает" США китайские планы под видом своих, - Л.Цуканов
13:41  "Русские отдадут Абхазию Грузии". Грязная изнанка беспрядков в Сухуми, - В. Чертинов
13:38  15 сокровищ Центральной Азии, охраняемых ЮНЕСКО
13:18  Трамп и ракетные удары вглубь России. - Ростислав Ищенко
13:15  Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Бандеровцы рвутся из котлов
13:09  Александр Казелла: США напрасно воюют с Россией на Украине. Есть проблема посерьезнее
13:05  Удар по украинской энергетике и разрешение Байдена атаковать РФ
10:34  Иран и Россия обсуждают строительство железной дороги от Азербайджана до Персидского залива
09:58  НАТО дало разрешение Украине на удары вглубь России тяжелыми ракетами. Бандерштадт ликует
09:41  Китаю тянут трубу помощи. Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан, - Къ
01:51  Трампу следует усвоить урок истории от Теодора Рузвельта. Берегитесь даров американских миротворцев, - Ю.Тавровский
01:36  Абхазия рискует перевернуться. Оппозиция и власти спорят, что сначала - отставка президента или освобождение правительственных зданий, - Къ
01:34  Катар выходит на полигоны Казахстана, - Виктория Панфилова
01:31  Грета не поможет. Пашинян выступил за стратегическую капитуляцию Армении, - regnum.ru
01:28  Эрдоган ищет еще один стул. Турки готовы прибрать к рукам бунтующую Абхазию, - Г.Мирзаян
01:17  РосШкола – не для детей мигрантов? - Иван Большаков
00:46  Предварительные итоги голосования. В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий
00:43  В Подмосковье бухие мигранты избили полковника Иванова - руководителя ГУСБ МВД
00:23  Курская дуга, 16 ноября: После взятия опорника "уничтоженные Зеленским" тихоокеанцы оставили гору трупов бандеровцев
00:15  Казахстан выдвигает претензии на четверть территории России, - Айнур Курманов
00:12  Турция закрыла воздушное пространство и не пустила самолет президента Израиля
00:11  Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП
00:08  ИИ-цивилизация. Как устроен искусственный интеллект, - Георгий Малинецкий
00:01  Абхазская оппозиция (засевшая в здании правительства) формирует свои органы управления - "президентом" №2 будет минфин Делбу
Воскресенье, 17.11.2024
22:38  В Кыргызстане проходят выборы в местные советы
17:22  Датчанка Виктория Кьер выиграла титул "Мисс Вселенная - 2024"
14:28  Санкции России по урану через три года больно ударят по США, - Любовь Степушова
14:24  Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП
14:22  Почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем, - orda.kz
14:17  Трампу придется вытащить США из банкротства, - Джастин Логан
14:13  "План стойкости". Зеленский горазд на PR-выдумки, - В.Стоякин
14:11  Германия хитро отказалась от российского газа. Покупает его втридорога у Франции, - Озгюр Гюндюз
14:10  Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом
14:07  Дэниел Дрезнер: Кончина американской исключительности
14:06  XVI сессия Верховного Совета: первые непростые шаги Таджикистана к независимости
14:02  "Кадровая революция" Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!
13:55  Вышел в свет прекрасный путеводитель Дарьи Сиротиной "Мой Узбекистан"
13:54  Событие недели в СВО: заход на Купянск
13:19  2 с половиной поучения Камалы Харрис. Победа реальности над виртуалом, - Татьяна Воеводина
13:15  Лица и контуры новой стратегии США, - Андрей Ильницкий
11:54  Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана
11:47  Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в Москве
08:58  Казахстанский Kaspi решил не участвовать в процессе приватизации Humо в Узбекистане
08:50  Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось, - Кирилл Стрельников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Бандеровцы рвутся из котлов
13:15 18.11.2024

В КУРСКОМ "КОТЛЕ" ОСТАЛИСЬ ТЫСЯЧИ СОЛДАТ - ВСУ ПРОРЫВАЮТ ОБОРОНУ НА НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТКАХ: ВРАГ УНИЧТОЖИЛ НАШУ ТАНКОВУЮ КОЛОННУ ДРОНАМИ
Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Сразу на нескольких участках идет активная зачистка от оставшихся сил противника. Отказавшихся сдаваться в плен ликвидируют. Однако практически все внимание сейчас приковано к одному из важнейших участков боевых действий. Там, в "котле", остались тысячи солдат. ВСУ прорывают оборону с разных направлений. Враг уничтожил нашу танковую колонну дронами - кадры того, что осталось от Т-80БВ, активно расходятся в украинском сегменте.

Военволонтеры канала "Два майора" со ссылкой на бойцов группировки войск "Север" сообщают, что в районе населенных пунктов Дарьино и Новоивановка продолжаются ожесточенные бои. Наши войска с тяжелыми боями продвинулись возле Нижнего Клина и Малой Локни, а также в Ольговском лесу.

Противник провел три контратаки в районе Дарьино и Нижнего Клина общей численностью до 25 человек, успеха не имел. В ходе отражения уничтожено до 12 оккупантов.

Не меньше внимания к себе сейчас привлекается курский "котел" в районе Ольгинского леса. По неподтвержденным данным, в огневом мешке все еще остаются тысячи солдат. При этом противник активно пытается деблокировать и прорвать нашу оборону как изнутри, так и снаружи. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что противник в минувшие сутки осуществлял попытки прорыва малыми группами по 15-20 человек.

В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 солдат ВСУ, еще около 40 были тяжело ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами. Кроме того, 24 оккупанта было взято в плен. Сейчас продолжается зачистка района и ликвидация оставшихся.

"Два майора" дополнили информацию, сообщив, что прорваться пытались около 200 человек личного состава 17 отбр ВСУ и 50 человек из других подразделений. Всего сразу на нескольких направлениях внутри котла было уничтожено до 180 оккупантов.

На данный момент всего в плену находится 456 военнослужащих ВСУ.

Данные подтверждаются и военкором Юрием Подолякой. По его информации, сейчас ведется активная зачистка местности от сил противника, который попытался деблокировать оставшихся в "котле" солдат.

Также наши части зачистили ложбины западнее Погребков и пытаются развить свой успех в селе. На этом участке движение идет очень трудно, рассказал Подоляка:

Кстати, одна из ранее окруженных групп вновь вышла на связь, а значит, еще держит круговую оборону и… ждет помощи (просто стальные там парни собрались). Также мы пробуем давить на оборону противника через Новый Клин на Свердликово (пытаясь тем самым отрезать снабжение группировки ВСУ на фермах в Дарьино. И продолжаются бои южнее Суджи. В целом ситуация для ВСУ здесь усложняется. Пусть и не так быстро, как нам бы хотелось.

Помимо этого, противник активно распространяет видео с уничтоженными танками на одном из участков. Украинский канал Military analytics утверждает, что на кадрах запечатлена танковая колонна ВС России, уничтоженная с помощью дронов:

Видео с уничтоженными российскими танками Т-80БВ и Т-80БВМ. На БВМ опознавательный знак V. Возле башни второго на видео танка лежит кумулятивная граната ПГ-7, обмотанная изолентой. Это указывает на то, что по танку были сбросы с тяжелого украинского гексакоптера типа "Баба-Яга" и одна из самодельных бомб не сработала.

Однако само видео может оказаться вбросом. На самих кадрах невозможно разглядеть тактический знак V (будто его так тяжело нарисовать и на своем танке), да и сама техника выглядит невероятно ржавой, что говорит о том, что она стоит там достаточно давно – с большой долей вероятности это могут оказаться украинские танки, уничтоженные с помощью БПЛА/ракеты во время нашей отработке по тылам. Да и само видео, такое чувство, что снятое чисто для Tik-Tok, может оказаться, так сказать, не первой свежести.

Подробности выясняются.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731924900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам Евразийского курултая социального предпринимательства
- Мажилис рассмотрит законопроект "Об аквакультуре"
- Олжас Бектенов встретился с участниками чемпионата по профессионально-техническим навыкам WorldSkills Kazakhstan
- Волюнтаризм чистейшей воды
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел встречу с директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина, членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом
- Азиатский банк развития готов поддерживать социальные инициативы Казахстана
- Казахстан и СВМДА подписали Протокол к Соглашению об условиях пребывания Секретариата СВМДА на территории страны
- О завершении очередной оценки качества активов банковского сектора
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  