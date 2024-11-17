15 сокровищ Центральной Азии, охраняемых ЮНЕСКО

13:38 18.11.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus



Рассказываем о каждом из них.



16 ноября отмечается день основания ЮНЕСКО – специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающего рукотворные и природные достопримечательности разных стран в список Всемирного наследия. По такому случаю "Азия-Плюс" решила вспомнить, какие объекты из Центральной Азии включены этой организацией в список Всемирного наследия.



Некоторые объекты относятся сразу к нескольким странам региона.



