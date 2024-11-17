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15 сокровищ Центральной Азии, охраняемых ЮНЕСКО
13:38 18.11.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Рассказываем о каждом из них.

16 ноября отмечается день основания ЮНЕСКО – специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающего рукотворные и природные достопримечательности разных стран в список Всемирного наследия. По такому случаю "Азия-Плюс" решила вспомнить, какие объекты из Центральной Азии включены этой организацией в список Всемирного наследия.

Некоторые объекты относятся сразу к нескольким странам региона.



Таджикистан

Саразм (внесен в список в 2010 году)
Местоположение – Пенджикент, Согдийская область.
Это древнее поселение, где люди жили в IV-III тысячелетии до н.э. Относительно хорошо здесь сохранились дворцовые и культовые сооружения, общественные, религиозные и жилые строения. Кроме того, в ту пору здесь активно развивались земледелие, скотоводство, градостроительство, а также торговля между жителями Центральной Азии, Туркменистана, Иранского нагорья и долины Инда, а также Индийского океана.

Таджикский национальный парк (внесен в список в 2013 году)
Местоположение – ГБАО.
Площадь парка насчитывает более 2,5 га земли. Некоторые горы Памира достигают 7000 м в высоту, именно их пытаются покорить самые смелые туристы-экстремалы со всего мира. На территории парка находятся 1085 ледников, 170 рек и более 400 озер. Кроме того, Памир богат редкими видами животных и птиц, которые вошли в Красную книгу. Здесь водятся баран Марко Поло, снежный барс и многие другие виды.
Эта зона также считается сейсмически активной – здесь часто происходят землетрясения.

Тугайные леса заповедника "Тигровая балка" (внесены в список в 2023 году)
Заповедник расположен между реками Вахш и Пяндж на юго-западе Таджикистана. В состав заповедника входят обширные прибрежные тугайные экосистемы, вершина Буритау, а также горный хребет Ходжа-Казиен. Леса состоят из ряда пойменных террас, покрытых аллювиальными почвами, включая тугайные речные леса с очень специфическим биоразнообразием в долине.
По данным ЮНЕСКО, эти леса представляют собой самый крупный и наиболее нетронутый тугайный лес этого типа в Центральной Азии, и это единственное место в мире, где тугайная экосистема азиатского тополя сохранилась в своем первоначальном состоянии на территории такого размера.

Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор (внесен в список в 2023 году)
Это ключевой участок Шелкового пути в Центральной Азии, соединяющий все караванные маршруты между Востоком и Западом со II в. до н.э. по XVI в. н.э. Этот объект охраняется в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
9 объектов находятся в Таджикистане, остальные расположены на территории современного Узбекистана и Туркменистана. Начинается данный участок Шелкового пути с поселения Хисорак, проходит по древнему Пенджикенту, затем по Самарканду и Бухаре, согдийским городам Варахша и Пайкенд и заканчивается вблизи города Мерв.
В единую заявку 3 стран включены как доисламские поселения и археологические объекты, так и более поздние, исламские архитектурные комплексы: Багоуддин Накшбанди, Чор Бакр, Мавзолей Мухаммада Башоро. Подробнее о них можно прочитать в этом материале.

Узбекистан

Ичан-Кала (Внутренняя крепость), город Хива (внесена в список в 1990 году)
Это город древнего Хивинского оазиса, который окружает кирпичная стена. Здесь в прошлом останавливались караваны перед пересечением пустыни на пути в Иран. В этом городе все еще целы Джума-мечеть, мавзолеи, медресе и 2 дворца, построенные в начале XIX в.

Исторический центр города Бухары (внесен в список в 1993 году)
Как отмечается на сайте ЮНЕСКО, это "наиболее целостный образец средневекового города в Средней Азии, с почти не измененной городской планировкой". Здесь расположены гробница Исмаила Сомони и многочисленные медресе XVII в.

Исторический центр города Шахрисабза (внесен в список в 2000 году)
Здесь находятся памятники времен Тимура и Тимуридов в XIV-XV вв. Среди них – древние кварталы, архитектурные памятники.

Самарканд (внесен в список в 2001 году)
В период основания (VII в. до н.э.) он носил название Афрасиаб, как отмечает организация, это место является "плавильным котлом" многих мировых культур. Его главные достопримечательности – 3 медресе на площади Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и Обсерватория Улугбека.

Западный Тянь-Шань (2016)
Этот объект является частью центрально-азиатской горной системы Тянь-Шань – одной из 7 крупнейших горных цепей мира. Ее высоты варьируются от 700 до 4503 метров. Кроме того, Тянь-Шань известен богатым биоразнообразием и местом происхождения ряда видов фруктовых деревьев.

Туранские пустыни умеренного пояса (внесены в список в 2023 году)
Является транснациональным объектом, в который входят 14 частей, расположенных в засушливых районах умеренного пояса Центральной Азии между Каспийским морем и Туранскими горами. Несмотря на суровые климатические условия, в пустынях наблюдается большое разнообразие флоры и фауны.

Казахстан

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави (внесен в список в 2003 году)
Находится в городе Ясы (нынешнем Туркестане) и был построен в период царствования Тамерлана в конце XIV-начале XV вв. Ходжи Ахмед Ясави – известный суфийский учитель XII века. Сам мавзолей представляет собой прямоугольное здание высотой 38,7 м и является одним из самых хорошо сохранившихся сооружений эпохи Тимуридов.

Петроглифы археологического ландшафта Танбалы (внесены в список в 2004 году)
Ущелье Танбалы располагается посреди засушливых Чу-Илийских гор. Здесь насчитывается около 5 тыс. петроглифов (наскальных рисунков), появившихся в период от второй половины 2-го тысячелетия до н.э до начала XX в. Кроме того, здесь были найдены множество древних захоронений, курганы и каменные ящики-цисты. Предполагается, что центральный комплекс служил местом для жертвоприношений.

Сары-Арка – степь и озера северного Казахстана (внесены в список в 2008 году)
Сюда входят два государственных природных заповедника "Наурзум" и "Коргалжин". Общая площадь – 450 344 га. Здесь обитает немалое количество птиц, среди которых есть также вымирающие виды: белый сибирский журавль, кудрявый пеликан и орлан-долгохвост.
Объект также включает две группы озер – с пресной и соленой водой. Они расположены на водоразделе, отделяющем реки, текущие на север – к Арктике, и на юг – к Арало-Иртышскому бассейну.

Кыргызстан

Священная гора Сулайман-Тоо (внесена в список в 2009 году)
Находится в Ферганской долине, городе Ош. Здесь зарегистрировано 101 место с наскальными изображениями людей, животных и геометрических форм. Также на горе находится большое количество мест поклонения, 17 из них используются до сих пор. Считается, что в этих местах люди излечиваются от бесплодия, головной боли и боли в спине.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731926280


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