"Русские отдадут Абхазию Грузии". Грязная изнанка беспрядков в Сухуми, - В. Чертинов

13:41 18.11.2024 ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ

16 НОЯБРЯ 2024



"РУССКИЕ ОТДАДУТ АБХАЗИЮ ГРУЗИНАМ": ГРЯЗНАЯ ИЗНАНКА БЕСПОРЯДКОВ В СУХУМИ

Недавно в Абхазии вспыхнули беспорядки. Поводом для протестов стало заключенное соглашение о российских инвестициях в республику. После ареста нескольких наиболее рьяных противников ратификации этого договора, напавших на одного из проправительственных депутатов, демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме и попытались прорваться в здание Службы госбезопасности - протаранили ворота. Царьград разобрал сложившуюся ситуацию с политологом-кавказоведом Асланом Рубаевым.



При чем здесь Сурков?

ЦАРЬГРАД: Аслан, кто, по-вашему, стоит за обострением в Абхазии?



АСЛАН РУБАЕВ: Насколько я понимаю, власти Абхазии уже отпустили оппозиционных политиков, и напряжение вроде бы спало. Но, видимо, ненадолго. На некоторых информационных ресурсах выдвигали мнение, что за беспорядками может стоять Владислав Сурков (многолетний, еще с ельцинских времен, "серый кардинал Кремля", бывший помощник президента, выстраивавший с 2013 по 2018 год политику России в отношении стран СНГ, вдохновитель Минских соглашений, отправленный в отставку в 2020 году и канувший в небытие после очевидного их провала. - В.Ч.).



Он раньше курировал Абхазию, имеет там хорошие связи, и не исключено, что мог стоять за этими протестами из-за накопившихся личных обид в адрес Кремля. Но, с другой стороны, нужно понимать, что Абхазия открыта для мира. Там велико турецкое и западное влияние. Что, в общем, одно и то же, потому что Турция - член НАТО. Западные спецслужбы с помощью турецких строительных компаний и инвесторов, присутствующих в Абхазии, могут и без Суркова эту лодку раскачивать.



Нынешние беспорядки связаны с заключенным недавно соглашением о российских инвестициях в Абхазию. А абхазы все-таки гиперконсервативный народ. Часть из них думают, что сейчас придет крупный бизнес из России, все у них скупит, и они попадут в полную зависимость от Москвы. Эта мысль транслируются через различные новостные порталы. Кто за этим стоит, нетрудно догадаться: наши западные "партнеры", Турция и, возможно, часть российской элиты, условно именуемая одной из башен Кремля.



Есть и второй, основной нарратив, который пытаются протащить в Абхазию. Он связан с нормализацией русско-грузинских отношений. Абхазам проводят аналогию с Арменией, которая много лет была союзником России. Но потом Россия поддержала Азербайджан, и тот вернул себе Карабах.



Абхазам говорят, что Россия сейчас использует их как разменную монету для выстраивания союзнических отношений с Грузией (хотя до этого еще далеко). Что когда Грузия станет окончательно пророссийской, Абхазия войдет в ее состав. На мой взгляд, необходимо выяснить, кто стоит за беспорядками, и самым жесточайшим образом этих провокаторов наказать. Потому что они хотят вбить клин между абхазским и российским народами.



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"Русские - колонизаторы, турки - деловые люди"

- Абхазы боятся нашего крупного бизнеса. Это понятно. Мы его тоже боимся и знаем цену воротилам этого бизнеса. Но, с другой стороны, как ни крути, это инструмент по превращению запущенных территорий в процветающие. Можно сравнить Абхазию с Крымом. И там и там Черное море. И там и там была разруха, но только в Крыму не из-за войны, а из-за 25-летнего бедственного для него нахождения в составе независимой Украины. Но сегодня мы видим результат: Крым за несколько лет превращен в конфетку, а в Абхазии до сих пор повсюду руины, оставшиеся после войны 1992-1993 годов.



- Инвестиции в любую страну - это всегда хорошо. Что дадут Абхазии инвестиции? Во-первых, рабочие места, а там сейчас высокая безработица. Во-вторых, стабильную зарплату. Станет больше зарабатывать местный бизнес. Абхазская туристическая инфраструктура начнет развиваться быстрыми темпами.



Я напомню, что сегодня 18 процентов ВВП Грузии - это туризм. И в основном из России. Резкое улучшение инфраструктуры сделает абхазские курорты гораздо более привлекательными не только для россиян (которые смогут выбирать между Грузией и Абхазией), но и для жителей СНГ, других стран.



В Абхазию придет экономическое процветание. Проблема в том, что вот все это нужно было несколько лет неустанно объяснять абхазам, прежде чем заходить туда с инвестициями. Растолковывать, что с нашей стороны это не колонизаторская политика, а инвестиционная. Что их суверенитет не будет нарушен, их землю никто скупит. Что от развитой туристической инфраструктуры Абхазии выиграют все, и инвестиции снимут 90 процентов имеющихся проблем.



Но объясняли плохо. У инвестиций не было должного информационного сопровождения, не было нормального диалога с общественниками, журналистами. Почему абхазы не выступают против турецких инвестиций, а выступают против российских? Значит, есть какой-то третий игрок, который создает общественное мнение о том, что русские инвесторы приходят в Абхазию как колонизаторы, а турецкие - как деловые люди.



ТЕРАПИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ СВЕТА: ПОСЛЕ СВО РОССИЯ ВСПОМНИЛА О ГОРДОСТИ. ПЕРВОЙ ПОЧУВСТВОВАЛА АБХАЗИЯ

Чем Абхазия похожа на Украину

- Может быть, недавние беспорядки вызваны еще тем, что для абхазской оппозиции наступает переломный момент? Тут можно провести еще одну параллель с Украиной. Правление Ющенко было бездарным - при нем уровень жизни на Украине просел, но потом пришел Янукович - и жизнь стала прямо на глазах улучшаться: росли экономика, зарплаты, резко сократилась безработица. Я слышал об этом от многих украинцев из разных областей страны. А потом, эффективный и набирающий популярность в народе Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом и взял курс на вступление в Таможенный союз ЕврАзЭС. Тут-то украинской оппозиции и стоящему за ней Западу стало ясно, что еще немного - и вся эта майданная публика окончательно проиграет. И тогда был устроен переворот. В Абхазии, возможно, для оппозиции наступил такой же критический момент. Потому что инвестиции из России изменят жизнь людей к лучшему - и ругающие власть оппозиционеры останутся не у дел. Народ окончательно склонится на сторону России.



- Абсолютно согласен. Дело в том, что из Абхазии конфетку может сделать только Россия - обеспечить процветание без нанесения национального ущерба. Абхазия сохранится как суверенное государство и при этом у нее будут инвестиции. Если же в страну пойдут западные или турецкие инвестиции, у абхазов за них обязательно спросят: они каждый доллар должны будут отработать.



А Россия не спросит. Мы Абхазию просто проинвестируем - и обе стороны будут зарабатывать на этом. При таких инвестициях Абхазию ждет экономическое и социальное развитие. Повысится уровень жизни, и тогда, конечно, не останется болевых точек, на которые оппозиция может давить.



АБХАЗЫ БОЯТСЯ НАШЕГО КРУПНОГО БИЗНЕСА. ЭТО ПОНЯТНО. ФОТО МИТИНГУЮЩИХ: ТГ-КАНАЛ НУЖНАЯ



СВО - как момент истины

- Видимо, за то, что Россия наконец решила определиться в отношениях с Абхазией и поставить ее перед жестким выбором, с нами она или нет, нужно благодарить СВО? Иначе мы еще долго терпели бы всю эту непонятную вольницу, финансируемую за наш счет.



- Россия обеспечивает всю абхазскую экономику. Россия может вообще отказаться от Абхазии, несмотря на ее выход к морю. Мы прекрасно без них проживем. А что будет с Абхазией без России? Она помрет с голоду. Вот это нужно объяснить им всем - от президента до самого неграмотного жителя.



Абхазы как народ в этом мире, кроме России, не нужны никому. Да, российский либеральный капитализм - это плохо, но все равно лучше, чем война и чем судьба карабахских армян. Никто не заставит абхазов покинуть свои дома и уехать. А если они будут так негативно реагировать на Россию, то доведут дело до того, что рано или поздно станут частью Грузии или Турции и в итоге получат ползучий геноцид. Куда абхазы тогда побегут? В Россию.



Престарелая внешняя политика

Но у этой медали есть и оборотная сторона. Сложившуюся ситуацию нельзя сводить лишь к тому, что мы праведные, а абхазы неблагодарные. Как нельзя было сводить отношения с Абхазией лишь к ее финансированию. И не только с Абхазией.



Наши внешнеполитические подходы нужно давно менять на 180 градусов. Мы должны не просто давать деньги, но направлять специалистов туда, куда их даем. Нужна комплексная работа. У нас должны быть центры, мониторящие происходящее на постсоветском пространстве.



Мы должны создавать мягкую силу, выращивать талантливых людей, искренне ориентированных на Россию: блогеров, журналистов, деятелей культуры. Работать не только с высшим политическим руководством, но и с оппозицией. По-хорошему, если в Абхазии и должна быть какая-то оппозиция, то подконтрольная спецслужбам России.



Наступает совершенно новое время. Каждый день, каждую секунду идет война за умы. Запад прекрасно формулирует смыслы, у них целый конвейер этих смыслов. Там работают мозговые центры.



А какое положение сегодня у нас? Внешнеполитической работой занимаются люди, которые не отвечают современным вызовам. У нас был прекрасный представитель в ООН Владимир Сафронков: он посмел указать на место постпреду Британии. Но его тут же убрали и затравили, в том числе на ТВ. Для того чтобы о нас и дальше вытирали ноги, а мы тех, кто вытирает, называли "партнерами".



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У нас сегодня выделяются огромные деньги на фонды Горчакова, Институты СНГ. Какая польза от них? Там сидят сынки и внучки дипломатов, какие-то престарелые люди, которые ходят-бродят из одной московской телестудии в другую, и уже давно никакие они не эксперты, а нанятые за деньги актеры. Если ситуация в стране изменится, тут же переобуются.



А давайте отбирать в эти институты, фонды и на телеканалы (включая руководителей программ и телеведущих) нормальных людей, которые горят желанием и могут работать. Давайте в каждом гуманитарном университете откроем факультет прикладной политологии, где студентов обучали бы технологиям мягкой силы.



Мы это должны были сделать еще 30 лет назад. Может, тогда и на постсоветском пространстве, и в самой России все было бы у нас хорошо. Все эти 30 лет надо было заниматься страной, а не обогащением кучки людей. А сейчас благодаря нашим "великим комбинаторам" мы еще можем выйти на постыдный мирный договор с Украиной. Нам обещали ее демилитаризацию и денацификацию, а в итоге мы получим под боком милитаризованное фашистское государство?



К сожалению, у нас многое делалось спустя рукава, и сегодня мы пожинаем плоды. Кумовство, коррупция, боязнь смены кадров и закупорка социальных лифтов - все это приводит к плохим последствиям как внутри страны, так и снаружи. Источник - Царьград

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