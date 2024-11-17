 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане не хватает 5235 врачей
13:49 18.11.2024

18 ноября 2024 В Кыргызстане не хватает 5235 врачей, сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 18 ноября на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету.

По его словам, есть соответствующие нормативы, например, на одного врача две медсестры. Это все разнится в ЦСМ, стационарах и так далее. "На 1600 населения должен быть один врач", - сказал он.

Депутат Надира Нарматова ("Ата-Журт Кыргызстан") сказала, что врачей не хватает, потому что нет социальных условий, недостаточная заработная плата. "Поэтому на местах не хватает врачей. Все вузы открыли медицинские факультеты, чтобы зарабатывать деньги. Тогда почему такая нехватка врачей?" - спросила она.

Министр напомнил, что в регионах зарплаты повысились до 80-100 тыс. сомов. "Несмотря на это, не идут. Инфраструктуры нет. Молодые врачи не хотят ехать в Ак-Талинский или Чон-Алайский район", - сказал он.

Он сообщил, что по программе "Депозит молодого врача" 500 врачей были направлены в регионы. "В ближайшие годы мы намерены решить кадровый дефицит", - добавил Бейшеналиев.

По словам Надиры Нарматовой, чтобы врачи ездили работать в отдаленные регионы, нужно решить социальные вопросы: выделить землю, решить вопрос жилья, сделать бесплатными коммунальные услуги.

Министр ответил, что во многих айыл окмоту все эти вопросы решены. "Несмотря на все это, молодые врачи не хотят ехать", - добавил он.

Источник - zdorovie.akipress.org
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