Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению "от снятия хиджаба"

13:51 18.11.2024

Вице-президент Ирана по делам женщин Захра Бехруз-Азар отвергла причастность правительства к открытию клиники для коррекции поведения женщин, отказывающихся носить хиджаб. Об этом сообщает иранское издание "Алеф".



"Этот вопрос никак не связан с правительством. Создание такой клиники не было утверждено кабинетом министров", - заявила Бехруз Азар.



Она подчеркнула, что ношение хиджаба - это вопрос воспитания, который должен решаться внутри семьи. "Мы, конечно, готовы помочь семьям убедить своих детей сделать правильный выбор, но мы никогда не обсуждали этот вопрос в таком ключе", - отметила чиновница.



По ее мнению, подобный подход "унижает ислам и принцип ''повеления благого и предостережения от запретного''" (иными словами - поощрения добродетели и предотвращения порока). Азар выразила надежду, что этот вопрос будет решаться "эффективным способом, уважающим достоинство женщин и соответствующим исламскому взгляду".



Ранее сообщалось о планах открыть в Тегеране специализированную клинику для "научного и психологического лечения" женщин, отказывающихся носить хиджаб. Создание такого учреждения анонсировала глава департамента по делам женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Талеби Дарестани. Как отмечает Iran International, офис Дарестани является частью иранского Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока, которое подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.



По словам Дарестани, спецклиника создается в ответ на многочисленные обращения тегеранских семей и женщин, жалующихся на "давление окружающей среды и другие факторы", которые вынуждают их отказываться от ношения хиджаба.



Программа клиники включает образовательные курсы о "философии и ценностях хиджаба", его роли в укреплении личной идентичности, а также обучение "психологическим навыкам противостояния скрытому социальному давлению". В спецклинике будут предоставлять психологические консультации, проводить групповые занятия и семинары по "самопознанию, укреплению человеческой идентичности и управлению социальным давлением". Заявлено, что все услуги будут оказываться конфиденциально и в "не осуждающей обстановке", лечение будет добровольным.



Между тем, новость об открытии клиники по лечению "от снятия хиджаба" обеспокоила гражданских активистов и правозащитные организации.



"Это будет не клиника, это будет тюрьма. Мы с трудом сводим концы с концами, у нас перебои с электричеством, но государство беспокоит кусок ткани. Если и было время для всех нас вернуться на улицы, то сейчас, иначе нас всех посадят", - приводит британская The Guardian слова одной из иранских активисток.



Сообщение о планах открыть спецклинику появилось вскоре после того, как студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья и прошлась по кампусу в знак протеста против преследования за неправильное ношение хиджаба. Девушку задержали, избили и поместили в психиатрическую больницу.