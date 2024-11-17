|15:19 Абхазские оппозиционеры пытались захватить Центральный ТВ-центр, но были отогнаны после перестрелки
14:48 Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
14:35 Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию, - Любовь Степушова
14:24 США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР - "Вы кто такие вообще?"
14:21 В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
13:51 Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению "от снятия хиджаба"
13:49 В Кыргызстане не хватает 5235 врачей
13:45 Маскировка. Монархия Залива "продает" США китайские планы под видом своих, - Л.Цуканов
13:41 "Русские отдадут Абхазию Грузии". Грязная изнанка беспрядков в Сухуми, - В. Чертинов
13:38 15 сокровищ Центральной Азии, охраняемых ЮНЕСКО
13:18 Трамп и ракетные удары вглубь России. - Ростислав Ищенко
13:15 Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Бандеровцы рвутся из котлов
13:09 Александр Казелла: США напрасно воюют с Россией на Украине. Есть проблема посерьезнее
13:05 Удар по украинской энергетике и разрешение Байдена атаковать РФ
10:34 Иран и Россия обсуждают строительство железной дороги от Азербайджана до Персидского залива
09:58 НАТО дало разрешение Украине на удары вглубь России тяжелыми ракетами. Бандерштадт ликует
09:41 Китаю тянут трубу помощи. Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан, - Къ
01:51 Трампу следует усвоить урок истории от Теодора Рузвельта. Берегитесь даров американских миротворцев, - Ю.Тавровский
01:36 Абхазия рискует перевернуться. Оппозиция и власти спорят, что сначала - отставка президента или освобождение правительственных зданий, - Къ
01:34 Катар выходит на полигоны Казахстана, - Виктория Панфилова
01:31 Грета не поможет. Пашинян выступил за стратегическую капитуляцию Армении, - regnum.ru
01:28 Эрдоган ищет еще один стул. Турки готовы прибрать к рукам бунтующую Абхазию, - Г.Мирзаян
01:17 РосШкола – не для детей мигрантов? - Иван Большаков
00:46 Предварительные итоги голосования. В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий
00:43 В Подмосковье бухие мигранты избили полковника Иванова - руководителя ГУСБ МВД
00:23 Курская дуга, 16 ноября: После взятия опорника "уничтоженные Зеленским" тихоокеанцы оставили гору трупов бандеровцев
00:15 Казахстан выдвигает претензии на четверть территории России, - Айнур Курманов
00:12 Турция закрыла воздушное пространство и не пустила самолет президента Израиля
00:11 Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП
00:08 ИИ-цивилизация. Как устроен искусственный интеллект, - Георгий Малинецкий
00:01 Абхазская оппозиция (засевшая в здании правительства) формирует свои органы управления - "президентом" №2 будет минфин Делбу
|В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
14:21 18.11.2024
В Курской области при атаке ВСУ погибла главный редактор "Народной газеты"
Виктор Зотов
СВО
Еще 2 человека получили ранения
В результате удара украинского БПЛА по машине погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
По словам главы региона, девушка вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. В пути автомобиль был атакован украинским дроном. Кузнецова погибла на месте, а оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.