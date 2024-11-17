В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова

14:21 18.11.2024

В Курской области при атаке ВСУ погибла главный редактор "Народной газеты"



Виктор Зотов



СВО



Еще 2 человека получили ранения



В результате удара украинского БПЛА по машине погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.



По словам главы региона, девушка вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. В пути автомобиль был атакован украинским дроном. Кузнецова погибла на месте, а оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.



