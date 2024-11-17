 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.11.2024
15:19  Абхазские оппозиционеры пытались захватить Центральный ТВ-центр, но были отогнаны после перестрелки
14:48  Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
14:35  Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию, - Любовь Степушова
14:24  США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР - "Вы кто такие вообще?"
14:21  В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
13:51  Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению "от снятия хиджаба"
13:49  В Кыргызстане не хватает 5235 врачей

13:45  Маскировка. Монархия Залива "продает" США китайские планы под видом своих, - Л.Цуканов
13:41  "Русские отдадут Абхазию Грузии". Грязная изнанка беспрядков в Сухуми, - В. Чертинов
13:38  15 сокровищ Центральной Азии, охраняемых ЮНЕСКО
13:18  Трамп и ракетные удары вглубь России. - Ростислав Ищенко
13:15  Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Бандеровцы рвутся из котлов
13:09  Александр Казелла: США напрасно воюют с Россией на Украине. Есть проблема посерьезнее
13:05  Удар по украинской энергетике и разрешение Байдена атаковать РФ
10:34  Иран и Россия обсуждают строительство железной дороги от Азербайджана до Персидского залива
09:58  НАТО дало разрешение Украине на удары вглубь России тяжелыми ракетами. Бандерштадт ликует
09:41  Китаю тянут трубу помощи. Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан, - Къ
01:51  Трампу следует усвоить урок истории от Теодора Рузвельта. Берегитесь даров американских миротворцев, - Ю.Тавровский
01:36  Абхазия рискует перевернуться. Оппозиция и власти спорят, что сначала - отставка президента или освобождение правительственных зданий, - Къ
01:34  Катар выходит на полигоны Казахстана, - Виктория Панфилова
01:31  Грета не поможет. Пашинян выступил за стратегическую капитуляцию Армении, - regnum.ru
01:28  Эрдоган ищет еще один стул. Турки готовы прибрать к рукам бунтующую Абхазию, - Г.Мирзаян
01:17  РосШкола – не для детей мигрантов? - Иван Большаков
00:46  Предварительные итоги голосования. В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий
00:43  В Подмосковье бухие мигранты избили полковника Иванова - руководителя ГУСБ МВД
00:23  Курская дуга, 16 ноября: После взятия опорника "уничтоженные Зеленским" тихоокеанцы оставили гору трупов бандеровцев
00:15  Казахстан выдвигает претензии на четверть территории России, - Айнур Курманов
00:12  Турция закрыла воздушное пространство и не пустила самолет президента Израиля
00:11  Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП
00:08  ИИ-цивилизация. Как устроен искусственный интеллект, - Георгий Малинецкий
00:01  Абхазская оппозиция (засевшая в здании правительства) формирует свои органы управления - "президентом" №2 будет минфин Делбу
Воскресенье, 17.11.2024
22:38  В Кыргызстане проходят выборы в местные советы
17:22  Датчанка Виктория Кьер выиграла титул "Мисс Вселенная - 2024"
14:28  Санкции России по урану через три года больно ударят по США, - Любовь Степушова
14:24  Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП
14:22  Почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем, - orda.kz
14:17  Трампу придется вытащить США из банкротства, - Джастин Логан
14:13  "План стойкости". Зеленский горазд на PR-выдумки, - В.Стоякин
14:11  Германия хитро отказалась от российского газа. Покупает его втридорога у Франции, - Озгюр Гюндюз
14:10  Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом
14:07  Дэниел Дрезнер: Кончина американской исключительности
14:06  XVI сессия Верховного Совета: первые непростые шаги Таджикистана к независимости
14:02  "Кадровая революция" Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!
13:55  Вышел в свет прекрасный путеводитель Дарьи Сиротиной "Мой Узбекистан"
13:54  Событие недели в СВО: заход на Купянск
13:19  2 с половиной поучения Камалы Харрис. Победа реальности над виртуалом, - Татьяна Воеводина
13:15  Лица и контуры новой стратегии США, - Андрей Ильницкий
11:54  Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана
11:47  Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в Москве
08:58  Казахстанский Kaspi решил не участвовать в процессе приватизации Humо в Узбекистане
08:50  Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось, - Кирилл Стрельников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
14:21 18.11.2024

В Курской области при атаке ВСУ погибла главный редактор "Народной газеты"

Виктор Зотов

СВО

Еще 2 человека получили ранения

В результате удара украинского БПЛА по машине погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По словам главы региона, девушка вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. В пути автомобиль был атакован украинским дроном. Кузнецова погибла на месте, а оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731928860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам Евразийского курултая социального предпринимательства
- Мажилис рассмотрит законопроект "Об аквакультуре"
- Олжас Бектенов встретился с участниками чемпионата по профессионально-техническим навыкам WorldSkills Kazakhstan
- Волюнтаризм чистейшей воды
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел встречу с директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина, членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом
- Азиатский банк развития готов поддерживать социальные инициативы Казахстана
- Казахстан и СВМДА подписали Протокол к Соглашению об условиях пребывания Секретариата СВМДА на территории страны
- О завершении очередной оценки качества активов банковского сектора
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  