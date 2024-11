США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР - "Вы кто такие вообще?"

14:24 18.11.2024

The New York Times

США



Байден обсудил с союзниками "опасное" сотрудничество между Россией и Северной Кореей

NYT: США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР







Главы США, Южной Кореи и Японии выразили обеспокоенность сотрудничеством Северной Кореи и России, пишет NYT. Отношения двух суверенных государств, основанные на принципах международного права, они назвали "возмутительными, опасными и дестабилизирующими".



Президент заявил, что более тесные связи с Южной Кореей и Японией работают, но не стал распространяться, продолжит ли избранный президент Дональд Трамп этот подход после инаугурации в январе.



В ходе пятничной встречи с главами Южной Кореи и Японии на глобальном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в Перу президент Байден выразил обеспокоенность "опасным и дестабилизирующим сотрудничеством" между Северной Кореей и Россией.



В совместном заявлении Байден, премьер-министр Японии Сигеру Исиба и президент Южной Кореи Юн Сок Ель "решительно осудили" сотрудничество между Северной Кореей и Россией - в том числе решение Пхеньяна отправить тысячи солдат на помощь президенту Владимиру Путину в его спецоперации на Украине (информация не подтверждается официальными российскими источниками. - Прим. ИноСМИ).



"Углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая поставки боеприпасов и баллистических ракет, особенно возмутительно, учитывая статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН, - заявила троица лидеров. - Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, которая осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН".



Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что главной темой 40-минутной закрытой встречи трех лидеров стал вопрос сотрудничества России и Северной Кореи.



Президент и его помощники в последние недели выражали глубокую обеспокоенность действиями северокорейского лидера Ким Чен Ына, в том числе новыми испытаниями баллистической ракеты большой дальности.



Во вторник Байден заявил, что этому развитию событий необходимо противостоять путем тесной координации с союзниками в регионе. В компании Исибы и Юна Байден выразил уверенность в новом сотрудничестве в области безопасности и экономики, о котором три страны объявили на встрече в Кэмп-Дэвиде в прошлом году.



"Я горжусь тем, что стал одним из участников этого партнерства", - заявил Байден. При этом он не стал распространяться о возможных последствиях возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом, а отметил лишь, что пятничная встреча с данной группой станет последней для него.



"Полагаю, что сотрудничество будет продолжительным. Я на это надеюсь и рассчитываю", - добавил Байден.



Помощники заявили, что имя Трампа на встрече трех лидеров не упоминалось. Один высокопоставленный чиновник сказал, что администрация сосредоточена на "здесь и сейчас" и не раздумывает, как Трамп сможет откатить назад то, что Байден и его помощники внедрили за последние четыре года.



Но победа Трампа все равно довлела над визитом Байдена в Перу, ставшей его последней крупной поездкой за границу для встреч с мировыми лидерами до истечения срока полномочий в январе. Президент покинет Перу в воскресенье и сделает короткую остановку в тропических лесах Амазонки, после чего отправится в Рио-де-Жанейро на саммит стран "Двадцатки".



Ни сам Байден, ни его ведущие чиновники в области национальной безопасности не рассуждали о том, какие элементы действующей внешнеполитической стратегии сможет отвергнуть Трамп, исповедующий подход "Америка превыше всего" и последовательно критикующий нынешнюю администрацию.



В пятницу Байден заявил лишь, что "мы достигли момента существенных политических перемен".



Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг сообщил журналистам на борту номер один, что должностные лица во всех трех странах готовы работать над тем, чтобы сделать тесное сотрудничество "непреходящей особенностью американской политики в Индо-Тихоокеанском регионе в будущем".



Помимо прочего, анонсировано создание секретариата, который придаст мерам в области безопасности и экономики постоянный характер. Салливан сказал, что верит в двухпартийную поддержку, и добавил: "Мы всецело рассчитываем, что этот подход продолжится при следующей администрации - хотя, разумеется, она будет принимать собственные решения".



Байден устроил прошлогодний саммит в Кэмп-Дэвиде в том числе в ответ на обострившуюся агрессию Северной Кореи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С тех пор страна-изгой лишь усугубила опасения, сблизившись с Россией. Чиновники администрации в течение нескольких месяцев утверждают, что Ким поставляет Кремлю стрелковое оружие и боеприпасы для нужд спецоперации на Украине (информация не подтверждена официальными российскими источниками. - Прим. ИноСМИ).



На прошлой неделе американские и украинские должностные лица заявили, что тысячи северокорейских солдат поддержат готовящийся рывок на западе России, призванный отбить территории, захваченные Украиной в Курской области за последние месяцы (информация не подтверждена официальными российскими источниками. - Прим. ИноСМИ).



Чиновники также выразили опасения, что в ответ Россия может помочь Северной Корее улучшить свой ядерный потенциал и усовершенствовать ракетные технологии.



"Возможность седьмого ядерного испытания не исключается, - заключил Салливан в интервью репортерам. - Мы бдительно за этим следим. КНДР всегда предпринимает провокационные действия в переходные периоды, в том числе при передаче власти от одного президента к другому. Так что мы очень внимательно это отслеживаем и будем заниматься этим неотступно с настоящего момента и до 20 января".



Автор: Майкл Шир (Michael Shear) - корреспондент The New York Times при Белом доме, освещает деятельность президента Байдена и его администрации. Имеет тридцатилетний стаж в политической журналистике.