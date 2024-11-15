Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию, - Любовь Степушова

14:35 18.11.2024

Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию



Любовь Степушова

15.11.2024



Дональд Трамп обрубит крылья институтам Сороса*, чья шайка с проектом "Анти-Россия" давно дестабилизирует постсоветское пространство и страны Восточной Европы.



Сорос - главный враг Трампа



Миллиардер Джордж Сорос был на протяжении многих лет спонсором демократов и продвигал неолиберальную, глобалистскую и зеленую повестки, чтобы в конце концов править миром "плавильного котла".



Однако американцам не понравились его сатанистские установки, в том числе "гендерного равенства", а также засилье иммигрантов (не нравится никому в мире), которые перестали "плавиться", предпочитая организовывать анклавы, часто преступные. Дональд Трамп стал президентом не потому, что в истеблишменте США так решили, а потому, что так решил американский народ, и приход во власть более здоровых сил - это надолго.



Сейчас уже стало ясно, что республиканцы будут контролировать все ветви власти - исполнительную, законодательную и судебную. В правительстве появятся фигуры, которые будут работать на разрушение соросовских трендов и установок. Это



Роберт Кеннеди,

Тулси Габбард,

Илон Маск,

Мэтт Гетц.



Последний в качестве генпрокурора почистит прокуратуру от наймитов Сороса. Известно, что он финансировал более 70 американских прокуроров, выступая за реформы, такие как "сокращение судебного преследования за ненасильственные преступления" и корректировка правил освобождения под залог, что привело к росту уровня преступности в США.



Подобные чистки коснутся всех гражданских и силовых ведомств США. И эта грандиозная "перестройка" будет сопровождаться сопротивлением и ослаблять США.



С ослаблением Сороса прекратится финансирование русофобов на постсоветском пространстве



С ослаблением Сороса уйдет из повестки капиталистический глобализм, который грабил свою периферию. Следствием станет прекращение мощного финансирования западных марионеток на постсоветском пространстве - пещерный национализм уйдет в прошлое, как и ЛГБТ-повестка**, а также убийственное намерение соседей России "войти" в ЕС и НАТО. Появится шанс постепенно мирно налаживать взаимодействие с лояльными РФ людьми во власти.



Заметим, что в последнее время в Молдавии "соросята" напрямую советовали Санду через соцсети, как проводить реформы в судах, чтобы подавить оппозицию. В Казахстане НПО Сороса пытались не дать провести референдум по АЭС, а в Грузии - организовать майдан по итогам парламентских выборов по смещению действующей власти. Украина - это сегодня сборище соросят, которые продали активы страны американским корпорациям, оправдывают убийства русских и гробят украинскую государственность.



Орбан стал "мостом" Европы к Трампу



Также ставленники Сороса будут изгнаны из европейского истеблишмента. Reuters пишет, что фонды Сороса резко сокращают свое присутствие в Европе.



Трамп будет строить двусторонние отношения с национальными правительствами европейских стран в обход Брюсселя. И уже меняется риторика в западных СМИ - премьер Венгрии Виктор Орбан в один день из "отщепенца" превратился в "мостик между Европой и Трампом". Опыт Орбана показывает, что у него серьезный и прочный тыл в лице Китая и Турции, и даже России. Так будет скоро выглядеть Европа - объединенная в ЕС или вне него.



Россия будет бенефициаром краха глобализма



Недавно контроль над фондами Сороса* перешел наследнику Джеймса - 37-летнему Александру Соросу, который объявил о сокращении программ на 40% и реструктуризации. Сорос-младший будет концентрировать ресурсы в США для войны с Трампом. Увидим, как скоро движения в поддержку Палестины превратятся в антитрамповские.



Уход соросовских спонсоров с постсоветского пространства поможет России с обходом санкций, и на границах установится спокойствие. Будет побеждена Украина, которая не имеет собственной ресурсной базы для войны, а потому прекращение военной, экономической, финансовой, дипломатической и информационной поддержки из США будет означать для нее достаточно быстрый крах. Европа с приходом к власти консервативных сил откажется от санкций в пользу роста благосостояния своего населения, что обесточит "трансатлантическое братство".



* Фонды "Открытое общество" и "Содействие" Сороса признаны в России нежелательными.



** Верховный суд РФ признал деятельность "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года.