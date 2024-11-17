Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан

14:48 18.11.2024

Компания "Российские железные дороги" восстановила прямое сообщение с Москвой из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Кыргызстан) и Караганды, передает BaigeNews.kz.



"После перерыва, связанного с проведением реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, восстановлено прямое сообщение из Ташкента, Бишкека и Караганды в Москву. Поезда будут курсировать два раза в неделю в обе стороны", – сообщает пресс-служба РЖД.



Кроме того, анонсирован запуск нового маршрута из России в Казахстан – будет запущен поезд из Новосибирска через Барнаул в Риддер.