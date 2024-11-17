Абхазские оппозиционеры пытались захватить Центральный ТВ-центр, но были отогнаны после перестрелки

15:19 18.11.2024

- Информационный центр президента Абхазии сообщил, что неизвестные попытались захватить Абхазское государственное телевидение.



"После полуночи 18 ноября произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании. К территории телевидения подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием", - говорится в сообщении.



Отмечается, что охранники "были вынуждены произвести предупредительные выстрелы".



"После этого обстановка стабилизировалась, сотрудники телеканала продолжили свою работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.



Пресс-служба президента сообщила, что подъехавшая на 15 автомобилях к территории АГТРК группа лиц открыла стрельбу в воздух, чем создала напряженную обстановку. В ведомстве считают, что "целью действий является запугивание сотрудников телевидения и оказание давления на редакции ТВ".



"Для предотвращения подобных инцидентов и обеспечения безопасности сотрудников телевидения, государственные органы должны незамедлительно принять меры по усилению охраны телекомпании", - говорится в сообщении.



Представители оппозиции, захватившие правительственные здания, отмечают, что на территории Абхазской Гостелерадиокомпании находятся помимо охраны и другие лица из числа сторонников действующего президента, вооруженные огнестрельным оружием.