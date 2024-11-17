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Байден атаковал Путина методом "чеширского кота": как Кремль ответит на дальнобой, - М.Ростовский
16:16 18.11.2024

Пока Москву тестируют на прочность, дальнейший ход событий зависит от того, как будет пройден этот тест

Даже если утка хромает на обе ноги и периодически находится в состоянии помутненного сознания, это еще не делает ее менее опасным и коварным политическим хищником. Так выглядит первый главный вывод из событий вечера воскресенья, когда ведущие западные СМИ дружно сообщили о решении уходящего президента США разрешить Киеву дальнобойные удары вглубь территории России. Но если пытаться докопаться до сути того, что происходит на наших глазах, то гораздо более полезной может оказаться другая аналогия из животного мира. Придуманный Льюисом Кэрроллом чеширский кот, как известно, обладал способностью растворяться в пространстве, не оставляя после себя никаких следов. Исходя из того объема информации, который мы располагаем (или не располагаем) на данный момент, можно констатировать: Байден атаковал Путина по очень сходной политической технологии.

Пока Москву тестируют на прочность, дальнейший ход событий зависит от того, как будет пройден этот тест

Что, собственно, произошло вечером в воскресенье? Российское руководство и российское общество подверглись масштабной психологической атаке. Ведущие СМИ коллективного Запада начали выдавать сенсацию за сенсацией про снятие ограничение на дальнобойные удары по РФ. Кучный характер вброса информации ясно указывает на то, что это не результат "журналистского расследования", а осознанный сигнал из вашингтонского Белого дома. Но СМИ - пусть даже самые авторитетные и уважаемые - это довольно специфический канал передачи информации. Журналисты - это лица неофициальные. Спрос с них небольшой. Вот, например, французская газета Figaro сообщила, что снятие ограничение касается не только американских ракет ATACMS, но и французских и британских SCALPS и Storm Shadows. Но сейчас такой информации на сайте флагмана французской политической журналистики больше нет: словно улыбка (или в данном случае гримаса) чеширского кота, она растворилась в воздухе.

В случае с официальными заявлениями такой трюк бы не сработал - или, по меньшей мере, вызвал бы грандиозный скандал. Сосредоточимся поэтому на том, что было официально подтверждено, на том факте, что звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину в минувшую пятницу был заранее согласован с Джо Байденом и прочими лидерами ведущих западных стран. Как следует из заявлений Кремля и федеральной канцелярии в Берлине, два лидера ни о чем не договорились. Но вряд ли час времени телефонного разговора был потрачен на пересказ хорошо известных официальных переговорных позиций РФ и Запада. У Шольца было нечто важное, что он хотел донести до сведения ВВП. А массированная информационная (или сформулирую-ка я лучше так: пока информационная) атака на Россию приблизительно через 48 часов после этого телефонного разговора выглядит как подтверждение серьезности переданного через Шольца сигнала. Мол, мы не шутим и не блефуем!

Конечно, все это не более чем спекуляции. Но спекуляции - это все, что у нас пока есть на данный момент. В конфликтах между великими державами реально серьезные переговоры - или, что ближе к нашей сегодняшней реальности, побуждение к переговорам - всегда велись в режиме секретной дипломатии. Идея переговоров - или какой-то сделки - сейчас витает в воздухе. Вопрос в условиях и характере этой сделки - в том, для кого она будет более "взаимовыгодной". В этих условиях для всех игроков крайне важно дезориентировать и деморализовать противника, не подставляясь при этом самому. Это именно то, что делает сейчас администрация Байдена. С точки зрения ее интересов и интересов Демократической партии США момент для "хода конем" был выбран идеально.

Президентские выборы в США уже прошли. Задача не навредить интересам Камалы Харрис чрезмерно воинственными действиями более не является актуальной. Грозя Москве обострением в момент, когда срок пребывания Байдена у власти закончится через два месяца, нынешняя команда в Белом доме расставляет ловушки и для Трампа, и для Путина. Трамп оказывается в положении лидера, которого лишили и инициативы и который не может ни на что повлиять. До 20 января 2025 года избранный президент США - это человек без полномочий, который может лишь наблюдать, негодовать и обещать все пересмотреть. Путин при этом побуждается к отказу от встречной масштабной эскалации. Старательно выстроенная администрацией Байдена комбинация подталкивает Кремль к действиям в следующей логике: лучше не спешить, лучше не торопиться, а то наломаем дров и упустим шанс на мирное урегулирование, который предлагает Трамп.

Байден "тестирует" Москву сразу по нескольким параметрам. Вашингтон сделал свой ход, оставляя при этом себе возможности для того, что на западном политическом жаргоне именуется "правдоподобным отрицанием". Но метод чеширского кота имеет ограниченную эффективность и ограниченный срок годности. Либо западные дальнобойные ракеты полетят вглубь территории России, либо не полетят. Либо мы движемся к какому-то переговорному решению конфликта на Украине, либо к его эскалации и переходу в новый формат. "Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности", - так Дмитрий Песков прокомментировал по горячим следам новости из Вашингтона. Как мы можем еще раз убедиться, в Кремле пока не уверены, с чем именно сейчас столкнулась Россия. Но это не отменяет того факта, что мяч сейчас на стороне Москвы. От того, как она его отыграет, зависит очень многое, если не все.

Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

Источник - mk.ru
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