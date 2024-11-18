Аэродромы, НПЗ, арсеналы: ATACMS нащупывает цели в глубине России, - СП

17:30 18.11.2024 Чтобы вправить генералам НАТО и ВСУ мозги, нужен отрезвляющий "удар в челюсть"

Дмитрий Родионов



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Александр Дмитриевский Владимир Сапунов



По сообщениям американских СМИ, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение киевским режимом дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Это решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. При этом, как утверждает издание Axios, разрешение Байдена якобы касается применения ракет только в Курской области.



Однако Washinghton Post считает, что Киев не ограничится Курской областью.



Напомним, долгое время Вашингтон отказывался дать разрешение ВСУ на удары дальнобойным западным оружием по России (той территории, которую они признают российской), поскольку считал, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта. Видимо, что-то изменилось.



Чем мы можем ответить? И готовы ли к ударам этими ракетами? Тут надо отметить, что ATACMS давно применяются ВСУ против новых территорий России, так что опыт противостояния им есть. Другой вопрос, что теперь речь идет о дальнобойных ракетах.



К слову, после публикации The New York Times о ракетах ATACMS, появилась статья во французской Le Figaro об аналогичном разрешении со стороны Лондона и Парижа по использованию ВСУ ракет SCALP/Storm Shadow. Но потом упоминание об этом было удалено.



- ATACMS теоретически, подчеркну - теоретически, по данным из специализированных справочников, имеет радиус действия около 480 км, Storm Shadow /SCALP EG - до 560, - поясняет военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- Если предположить, что Вашингтон даст разрешение на полный карт-бланш, в зоне удара окажутся территории вплоть до Москвы и Волгограда.



"СП": А как насчет целей? Ранее американцы жаловались, что ВСУ используют ракеты неэффективно - по целям, не имеющим стратегического значения.



- Наиболее опасный для нас вариант - удары по командным пунктам, военным аэродромам, складам боеприпасов, энергетическим и инфраструктурным объектам.



"СП": Откуда может производиться обстрел? Реально их вычислить? Чем уничтожить?



- Это смотря куда бить. Если по Курской области, то при большом радиусе ракет можно будет их запускать даже из Киевской области.



Вычислить непосредственно до удара пусковые установки HIMARS, которые несут ATACMS, конечно, очень сложно. Тут можно рассчитывать на тщательную разведывательную работу, но понятно, что за всеми не уследишь.



Поэтому надо готовиться к тому, что дальнобойные ракеты будут вылетать и с наземных установок, и с самолетов F-16 и Cу-24. Которые, конечно, вычислить полегче, чем "Хаймарсы", но мы знаем, как враг тщательно их прячет, в том числе и за пределами Украины.



Уничтожение систем HIMARS давно стало делом вполне обычным, но наносить ущерб они по-прежнему могут - и как РСЗО, и как пусковая установка для одиночных дальнобойных ракет.



Поэтому наиболее эффективными будут превентивные меры, которые затруднят доставку ракет в Восточную Украину. Это уничтожение транспортной и энергетической инфраструктуры врага в его глубоком тылу. Военно-медийные удары по значимым объектам с целью психологической атаки на вражескую армию и тыл. И тому подобные действия по ужесточению режима проведения СВО.



"СП": Если ракеты наводиться будут через американские спутники, что могут сделать наши в этом плане?



- Очень хорошая работа нашего РЭБ значительно снизила эффективность попыток точного наведения Storm Shadow /SCALP EG по GPS. Поэтому и идут разговоры в последние месяцы о том, что стрелять дальнобойными ракетами будут согласно секретным американским картографическим источникам. Впрочем, когда речь пойдет об ATACMS, спутниковую разведку США могут нагрузить значительно серьезнее, чем, когда речь шла о британских ракетах.



"СП": Расчеты установок будут из стран НАТО или украинцы сами умеют с обращаться с оборудованием?



- Очевидно, что вся основная работа будет вестись натовскими инструкторами, и западными системами разведок. ВСУ, конечно, могли чему-то научиться - но при определении целей и полетных заданий, наведении ракет хлопцы могут играть только второстепенную и вспомогательную роль.



"СП": Каковы тут возможности нашей ПВО: С-300, С-400, С-500, "Панцири-С"?



- Как показала практика ударов с помощью ATACMS по Крыму, в основном, наше ПВО с ними справляется. Еще более эффективно ПВО в борьбе с Storm Shadow /SCALP EG.



Но беда, как известно, в том, что может пролететь одна шальная ракета и причинить ущерб. Ведь ни одна противовоздушная оборона не может гарантировать 100%-го результата. Кроме того, при атаке на крупные города сбитая боевая часть может упасть на гражданские объекты. Плюс придется, возможно, насыщать тыловые объекты дополнительными ПВО, которые могли бы пригодиться на фронте. Удары дальнобойными ракетами ситуацию на фронте не поменяют, а вот неприятности доставить могут. Чем решительнее будет ответ, тем меньше врагу захочется в дальнейшем эти неприятности доставлять.



"СП": А чем мы можем ответить в военно-стратегическом плане? Может, пора ударить по каскаду гидротехнических сооружений выше Киева? Или начать осуществлять диверсии против военных объектов если не на территории тех стран, что дают ракеты, то хотя бы на их зарубежных объектах?



- Во-первых, отвечать необходимо тем, что было сделать позавчера во время массированной комбинированной атаки по Украине - об ужесточении ударов по транспортной и энергетической инфраструктуре я уже сказал.



Решение Байдена дополнительно развязывает Кремлю руки в проведении СВО.



Но дело в том, что Путин говорил вполне ясно, что разрешение бить западными дальнобойными ракетами будет означать объявление НАТО войны России.



Ели на пробные пуски ракет с небольшим радиусом (до 100 км) не последует предельно жесткого ответа, то враг пойдет дальше. Поэтому удары, например, по Жешуву и Редзиково в Польше или аэродрому "Михай Когэлничану" в Румынии должны готовиться в режиме большой вероятности. Это для начала.



При том, что, повторю, основное внимание должно уделяться целям на территории Украины, удары по которым должны нанести непосредственному противнику значительный ущерб - вплоть до неприемлемого.



Вы говорите о дамбах Киевского или Каневского водохранилищ… Такие варианты не могут исключаться. Враг ведь осуществлял подобное на Каховской ГЭС, недавно подорвал дамбу в районе Кураховского водохранилища. Для победы должны предприниматься любые усилия.



Если генералы НАТО захотят вмешаться в конфликт более серьезно, они должны понимать, что значительный ущерб будет ждать и страны альянса. Кремлю важно сейчас дать понять, что слова президента с делом не разойдутся - и на слабо взять не получится.



Ясно было, что решение о дальнобойных ракетах может быть принято в любой момент. Поэтому нет сомнений, что возможность жесткого ответа Москва подготовила. Надо четко дать осознать Вашингтону, что 5-я статья - это внутренний документ альянса, который нас мало волнует. А ответные удары будут наноситься по любым представляющим угрозу России объектам в любой стране.



- Отмашка на применение ракет против России продиктована стремлением "хромой утки" Байдена сорвать предлагаемый Трампом мирный процесс, - уверен историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Поэтому для России в такой ситуации важно продемонстрировать хорошую работу системы противовоздушной обороны и не поддаваться на вражеские провокации. Тем более что враг и так жаждет жесткого ответа с нашей стороны, чтобы обвинить нас в нежелании вести диалог о мире.



18.11.24 Источник - svpressa.ru

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