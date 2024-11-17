 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.11.2024
23:09  Президент Абхазии променял Сухум на родное село.. Республика осталась без власти, - Игорь Селезнев
18:46  Битва за Часов Яр: РосАрмия взяла самую высокую точку "царь-горы" Донбасса, - СП
17:30  Аэродромы, НПЗ, арсеналы: ATACMS нащупывает цели в глубине России, - СП
16:29  Мирзиеев заявил о необходимости возрождения оппозиции в парламенте
16:16  Байден атаковал Путина методом "чеширского кота": как Кремль ответит на дальнобой, - М.Ростовский
15:19  Абхазские оппозиционеры пытались захватить Центральный ТВ-центр, но были отогнаны после перестрелки
14:48  Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан

14:35  Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию, - Любовь Степушова
14:24  США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР - "Вы кто такие вообще?"
14:21  В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
13:51  Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению "от снятия хиджаба"
13:49  В Кыргызстане не хватает 5235 врачей
13:45  Маскировка. Монархия Залива "продает" США китайские планы под видом своих, - Л.Цуканов
13:41  "Русские отдадут Абхазию Грузии". Грязная изнанка беспрядков в Сухуми, - В. Чертинов
13:38  15 сокровищ Центральной Азии, охраняемых ЮНЕСКО
13:18  Трамп и ракетные удары вглубь России. - Ростислав Ищенко
13:15  Тяжелейшие бои продолжаются на Курском направлении. Бандеровцы рвутся из котлов
13:09  Александр Казелла: США напрасно воюют с Россией на Украине. Есть проблема посерьезнее
13:05  Удар по украинской энергетике и разрешение Байдена атаковать РФ
10:34  Иран и Россия обсуждают строительство железной дороги от Азербайджана до Персидского залива
09:58  НАТО дало разрешение Украине на удары вглубь России тяжелыми ракетами. Бандерштадт ликует
09:41  Китаю тянут трубу помощи. Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан, - Къ
01:51  Трампу следует усвоить урок истории от Теодора Рузвельта. Берегитесь даров американских миротворцев, - Ю.Тавровский
01:36  Абхазия рискует перевернуться. Оппозиция и власти спорят, что сначала - отставка президента или освобождение правительственных зданий, - Къ
01:34  Катар выходит на полигоны Казахстана, - Виктория Панфилова
01:31  Грета не поможет. Пашинян выступил за стратегическую капитуляцию Армении, - regnum.ru
01:28  Эрдоган ищет еще один стул. Турки готовы прибрать к рукам бунтующую Абхазию, - Г.Мирзаян
01:17  РосШкола – не для детей мигрантов? - Иван Большаков
00:46  Предварительные итоги голосования. В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий
00:43  В Подмосковье бухие мигранты избили полковника Иванова - руководителя ГУСБ МВД
00:23  Курская дуга, 16 ноября: После взятия опорника "уничтоженные Зеленским" тихоокеанцы оставили гору трупов бандеровцев
00:15  Казахстан выдвигает претензии на четверть территории России, - Айнур Курманов
00:12  Турция закрыла воздушное пространство и не пустила самолет президента Израиля
00:11  Огонь по карманам: Релокантам-русофобам прикроют кормушку, - СП
00:08  ИИ-цивилизация. Как устроен искусственный интеллект, - Георгий Малинецкий
00:01  Абхазская оппозиция (засевшая в здании правительства) формирует свои органы управления - "президентом" №2 будет минфин Делбу
Воскресенье, 17.11.2024
22:38  В Кыргызстане проходят выборы в местные советы
17:22  Датчанка Виктория Кьер выиграла титул "Мисс Вселенная - 2024"
14:28  Санкции России по урану через три года больно ударят по США, - Любовь Степушова
14:24  Народный бунт в Абхазии перерастает в революцию: почему люди протестуют против соглашения с Россией, - КП
14:22  Почему вагоны с казахстанским зерном разворачивают на границе с Китаем, - orda.kz
14:17  Трампу придется вытащить США из банкротства, - Джастин Логан
14:13  "План стойкости". Зеленский горазд на PR-выдумки, - В.Стоякин
14:11  Германия хитро отказалась от российского газа. Покупает его втридорога у Франции, - Озгюр Гюндюз
14:10  Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом
14:07  Дэниел Дрезнер: Кончина американской исключительности
14:06  XVI сессия Верховного Совета: первые непростые шаги Таджикистана к независимости
14:02  "Кадровая революция" Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!
13:55  Вышел в свет прекрасный путеводитель Дарьи Сиротиной "Мой Узбекистан"
13:54  Событие недели в СВО: заход на Купянск
13:19  2 с половиной поучения Камалы Харрис. Победа реальности над виртуалом, - Татьяна Воеводина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Президент Абхазии променял Сухум на родное село.. Республика осталась без власти, - Игорь Селезнев
23:09 18.11.2024

17.11.2024

Президент Абхазии променял Сухум на родное село.

Республика осталась без власти
Игорь Селезнев

В минувшую пятницу власти Абхазии, несмотря на массовые протесты, попытались ратифицировать соглашение об инвестициях из России. Это привело к массовым беспорядкам в Сухуме и бегству президента Аслана Бжании из столицы в родное село Тамыш. Оппозиция взяла под контроль правительственный квартал, включая администрацию главы государства. В республике сформировались два центра силы, которые обвиняют друг друга едва ли не в подталкивании народа к гражданской войне.

Первоначально депутаты парламента пытались выступить в роли посредников между Бжанией и его противниками, но затем решили дистанцироваться от сторон конфликта. В результате Бжания, сидя в Тамыше, собирает у себя кабинет министров и утверждает, что потеря столицы не имеет никакого значения для его правления.

"Законно избранный президент Абхазии находится на ее территории. Сценарий-2014 (тогда был свергнут президент Александр Анкваб. - "НГ") не повторится. Оказывается колоссальное давление на депутатов, чтобы они приняли неправовое решение об отставке президента. Во-первых, это решение не будет принято. Во-вторых, даже если оно будет принято, оно не будет выполнено. Я не хочу, чтобы у вас сложилось, будто я держусь за власть. Нет, я хочу сказать следующее: если мы не будем соблюдать Конституцию, государство не выдержит", – заявил Бжания на следующий день после своего бегства.

В связи с этим он подчеркнул, что бунтовщики должны освободить здания правительственного комплекса. После этого он готов назначить дату следующих президентских выборов и подать в отставку. До дня голосования страной будет управлять вице-президент, а сам Бжания попытается переизбраться на следующий срок.

Судьба соглашения об инвестициях тоже неоднозначна. Днем 15 ноября, когда оппозиция захватила парламент, в пресс-службе президента Абхазии заявили, что он отзовет документ из парламента. Однако утром 16 ноября стало известно, что Бжания ничего подобного не сделал.

Напомним, очередные президентские выборы в любом случае должны были состояться в первом полугодии 2025 года. При этом до восстания оппозиция требовала провести их как можно скорее, то есть в первом квартале. Теперь у нее, очевидно, другие планы. Как минимум протестующие требуют, чтобы Бжания окончательно ушел из власти. До этого они не собираются откуда-либо уходить.

Вместо этого противники Бжании сформировали координационный совет, который все больше приобретает черты временного правительства. В частности, одним из их первых решений стал снос забора вокруг правительственных зданий. "Это символ того, что власти и лично Бжания решили отгородиться от собственного народа", – пояснил лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

Кроме того, оппозиционеры вернули Минобороны автомобили, на которых они в пятницу таранили забор. Как сказал исполняющий обязанности главы ведомства Беслан Цвижба, он не может объяснить, почему к правительственным зданиям вообще стягивали военную технику.

Примечательно, что если до начала бунта оппозиционеры говорили об угрозах для суверенитета Абхазии, исходящих от России, то 15 ноября они пошли на штурм правительственного комплекса, вооружившись российскими флагами. "Народный протест направлен исключительно против политики Бжании. Главное и единственное требование народа после всех провокаций власти – отставка президента… Российская Федерация – наш стратегический партнер, а наши народы связывают вековые братские отношения", – заверил Адгур Ардзинба.

В свою очередь, пресс-служба Бжании сообщила, что его поддержали главы Крыма и республик Северного Кавказа. Правда, там решили не называть имена. "Они назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и желают народу Абхазии мира и добра", – говорится в заявлении пресс-службы.

Тем временем в правительстве России утверждают, что не вмешиваются во внутренние процессы Абхазии. Там рассчитывают, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем. При этом должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка.

"В любом случае дни Бжании во главе страны сочтены. Он еще заявляет о своем желании переизбраться, но за него могут проголосовать максимум 15–20% избирателей. После потери президентского дворца Бжания перестал восприниматься как перспективный политик. В понедельник оппозиция постарается подтянуть депутатов, чтобы те приняли решение о его отставке. Если и это не поможет урегулировать кризис, приедет какой-нибудь посредник из Москвы, который зафиксирует, что Бжания лишился власти. После этого до президентских выборов, которые скорее всего состоятся в феврале, страной будет управлять техническое правительство. В основном оно останется прежним, но возможны какие-то изменения", – заявил "НГ" абхазский политический аналитик Инал Хашиг.

У кавказоведа Артура Атаева менее оптимистичный взгляд на развитие политического кризиса. "Сформировались два непримиримых лагеря. Хорошо, что они избегают каких-то жестких шагов в отношении друг друга. Это значит, что следующим этапом должно стать появление посреднической миссии. Но пока неизвестно, кто возьмет на себя эту роль: Россия, Южная Осетия или кто-то еще. В идеале должна появиться третья сила внутри Абхазии, тогда ее государственность может укрепиться. К сожалению, пока все, что мы наблюдаем, – это дискредитация республики", – рассказал эксперт.

Также он отметил, что скоротечный сценарий смены власти не прошел, поэтому противостояние начало принимать затяжной и во многом даже рутинный характер. При этом кавказовед согласен, что, если Бжания все-таки примет участие в президентских выборах, в лучшем случае он сможет пройти во второй тур. "Но у оппозиции тоже не все хорошо. У нее нет четкого понимания, как действовать дальше", – подчеркнул Атаев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731960540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроения
- Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний SEFE
- Ерлан Карин вновь напомнил о "красных линиях"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект по государственной поддержке инновационной деятельности
- КТЖ продолжает обеспечивать стабильную доставку угля для всех потребителей
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
- Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  