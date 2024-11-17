Президент Абхазии променял Сухум на родное село.. Республика осталась без власти, - Игорь Селезнев

23:09 18.11.2024

17.11.2024



Президент Абхазии променял Сухум на родное село.



Республика осталась без власти

Игорь Селезнев



В минувшую пятницу власти Абхазии, несмотря на массовые протесты, попытались ратифицировать соглашение об инвестициях из России. Это привело к массовым беспорядкам в Сухуме и бегству президента Аслана Бжании из столицы в родное село Тамыш. Оппозиция взяла под контроль правительственный квартал, включая администрацию главы государства. В республике сформировались два центра силы, которые обвиняют друг друга едва ли не в подталкивании народа к гражданской войне.



Первоначально депутаты парламента пытались выступить в роли посредников между Бжанией и его противниками, но затем решили дистанцироваться от сторон конфликта. В результате Бжания, сидя в Тамыше, собирает у себя кабинет министров и утверждает, что потеря столицы не имеет никакого значения для его правления.



"Законно избранный президент Абхазии находится на ее территории. Сценарий-2014 (тогда был свергнут президент Александр Анкваб. - "НГ") не повторится. Оказывается колоссальное давление на депутатов, чтобы они приняли неправовое решение об отставке президента. Во-первых, это решение не будет принято. Во-вторых, даже если оно будет принято, оно не будет выполнено. Я не хочу, чтобы у вас сложилось, будто я держусь за власть. Нет, я хочу сказать следующее: если мы не будем соблюдать Конституцию, государство не выдержит", – заявил Бжания на следующий день после своего бегства.



В связи с этим он подчеркнул, что бунтовщики должны освободить здания правительственного комплекса. После этого он готов назначить дату следующих президентских выборов и подать в отставку. До дня голосования страной будет управлять вице-президент, а сам Бжания попытается переизбраться на следующий срок.



Судьба соглашения об инвестициях тоже неоднозначна. Днем 15 ноября, когда оппозиция захватила парламент, в пресс-службе президента Абхазии заявили, что он отзовет документ из парламента. Однако утром 16 ноября стало известно, что Бжания ничего подобного не сделал.



Напомним, очередные президентские выборы в любом случае должны были состояться в первом полугодии 2025 года. При этом до восстания оппозиция требовала провести их как можно скорее, то есть в первом квартале. Теперь у нее, очевидно, другие планы. Как минимум протестующие требуют, чтобы Бжания окончательно ушел из власти. До этого они не собираются откуда-либо уходить.



Вместо этого противники Бжании сформировали координационный совет, который все больше приобретает черты временного правительства. В частности, одним из их первых решений стал снос забора вокруг правительственных зданий. "Это символ того, что власти и лично Бжания решили отгородиться от собственного народа", – пояснил лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.



Кроме того, оппозиционеры вернули Минобороны автомобили, на которых они в пятницу таранили забор. Как сказал исполняющий обязанности главы ведомства Беслан Цвижба, он не может объяснить, почему к правительственным зданиям вообще стягивали военную технику.



Примечательно, что если до начала бунта оппозиционеры говорили об угрозах для суверенитета Абхазии, исходящих от России, то 15 ноября они пошли на штурм правительственного комплекса, вооружившись российскими флагами. "Народный протест направлен исключительно против политики Бжании. Главное и единственное требование народа после всех провокаций власти – отставка президента… Российская Федерация – наш стратегический партнер, а наши народы связывают вековые братские отношения", – заверил Адгур Ардзинба.



В свою очередь, пресс-служба Бжании сообщила, что его поддержали главы Крыма и республик Северного Кавказа. Правда, там решили не называть имена. "Они назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и желают народу Абхазии мира и добра", – говорится в заявлении пресс-службы.



Тем временем в правительстве России утверждают, что не вмешиваются во внутренние процессы Абхазии. Там рассчитывают, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем. При этом должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка.



"В любом случае дни Бжании во главе страны сочтены. Он еще заявляет о своем желании переизбраться, но за него могут проголосовать максимум 15–20% избирателей. После потери президентского дворца Бжания перестал восприниматься как перспективный политик. В понедельник оппозиция постарается подтянуть депутатов, чтобы те приняли решение о его отставке. Если и это не поможет урегулировать кризис, приедет какой-нибудь посредник из Москвы, который зафиксирует, что Бжания лишился власти. После этого до президентских выборов, которые скорее всего состоятся в феврале, страной будет управлять техническое правительство. В основном оно останется прежним, но возможны какие-то изменения", – заявил "НГ" абхазский политический аналитик Инал Хашиг.



У кавказоведа Артура Атаева менее оптимистичный взгляд на развитие политического кризиса. "Сформировались два непримиримых лагеря. Хорошо, что они избегают каких-то жестких шагов в отношении друг друга. Это значит, что следующим этапом должно стать появление посреднической миссии. Но пока неизвестно, кто возьмет на себя эту роль: Россия, Южная Осетия или кто-то еще. В идеале должна появиться третья сила внутри Абхазии, тогда ее государственность может укрепиться. К сожалению, пока все, что мы наблюдаем, – это дискредитация республики", – рассказал эксперт.



Также он отметил, что скоротечный сценарий смены власти не прошел, поэтому противостояние начало принимать затяжной и во многом даже рутинный характер. При этом кавказовед согласен, что, если Бжания все-таки примет участие в президентских выборах, в лучшем случае он сможет пройти во второй тур. "Но у оппозиции тоже не все хорошо. У нее нет четкого понимания, как действовать дальше", – подчеркнул Атаев.