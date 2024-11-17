 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президентка Грузии Саломе Зурабишвили подумала и окончательно отказалась признавать результаты выборов в парламент
00:01 19.11.2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после опубликованных итоговых данных ЦИК заявила, что не признает итоги парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта".
"Приговор вынесен, выборы не состоялись", - сказала она на брифинге.
Зурабишвили также предположила, что результаты не признает большая часть населения, оппозиционные партии и неправительственные организации.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По итоговым данным ЦИК от 16 ноября, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов и получила 89 мандатов из 150.
В законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов, заявляя о фальсификациях, и отказываются от депутатских мест. Прокуратура начала расследование в связи с их утверждениями, но большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента, но, если если она откажется от этого, законодательный орган соберется самостоятельно.

Источник - РИАН
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