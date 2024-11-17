Президентка Грузии Саломе Зурабишвили подумала и окончательно отказалась признавать результаты выборов в парламент

00:01 19.11.2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси,



Президент Грузии Саломе Зурабишвили после опубликованных итоговых данных ЦИК заявила, что не признает итоги парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта".

"Приговор вынесен, выборы не состоялись", - сказала она на брифинге.

Зурабишвили также предположила, что результаты не признает большая часть населения, оппозиционные партии и неправительственные организации.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По итоговым данным ЦИК от 16 ноября, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов и получила 89 мандатов из 150.

В законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов, заявляя о фальсификациях, и отказываются от депутатских мест. Прокуратура начала расследование в связи с их утверждениями, но большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.



Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента, но, если если она откажется от этого, законодательный орган соберется самостоятельно.