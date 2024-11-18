Торговая война на три фронта: безрассудство глобалистов грозит Европе тяжелыми временами, - ФСК

00:10 19.11.2024 18.11.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



С приходом Трампа Европейский союз "явно вступает в мир тарифных войн"



Для начала две любопытные и, на первый взгляд, несвязанные между собой новости. Первая: суд ЕС запретил Украине использовать торговую марку "Русский военный корабль, иди на…!".



Об этом пишет Sky News, напоминая об известном украинском мифе о "героических" украинских пограничниках с острова Змеиный, которые якобы не испугались кораблей Черноморского флота ВМФ России в начале СВО. Напомню, согласно официальному лору украинской войны с Россией, пограничники сначала нахамили нашим морякам, а потом все героически погибли защищая позиции.



Вот только в реальности все они сдались в плен, а затем были благополучно отпущены восвояси, что, увы, никак не помешало украинскому мифотворчеству. Ничего другого команда "Квартала 95" во главе с Зеленским, к сожалению, для украинцев не умеет.



Тем не менее Общий суд ЕС поддержал решение нижестоящей судебной инстанции, заявив, что данная фраза "не способна выполнять основные функции торговой марки" и является "лишь политическим лозунгом".



Что ж прекрасно, европейская судебная система все еще не перетеряла своего благоразумия и не намерена заниматься политическими играми с целью усиления конфронтации между Европой и Россией. В отличие, скажем, от нынешнего состава Еврокомиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен.



И новость номер два. В Европарламенте заявили, что к 2040 году будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая соединит Берлин и Киев. Отличная новость, прогрессивная (в хорошем, а не "радужном" смысле этого слова). И я, возможно, даже не обратил бы на нее внимания, если бы ровно о таких же планах ЕС, только с реализацией в значительно более ранние сроки, ни читал еще в 2004 году, то есть 20 лет тому назад.



Я даже помню карту, которая прилагалась к этому сообщению и собственные мысли о том, как удобно будет путешествовать с Украины в Германию. Вот только, как видим, ничего подобного реализовано не было, и это в гораздо более спокойные и "тучные" для Евросоюза времена. Шансы же на то, что Европа сегодня или в ближайшем будущем найдет денег на такой проект, не просто стремятся к нулю, но уже находятся на нуле.



Я, скорее, верю в появление к этому сроку ВСМ Киев-Москва, при определенных обстоятельствах, разумеется. А что, было бы символично.



Но вернемся к Европе. Как уже было сказано, в отличие от европейских судов, европейское руководство непросто стремится к усилению санкционной войны с Россией, но и готово ее расширить, схлестнувшись в экономическом противоборстве еще и с Китаем, и даже с США. И это отнюдь не только мое мнение.



Как пишет Bloomberg, выступая недавно на заседании комиссии по европейской конкурентоспособности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа рискует оказаться втянутой в торговые войны одновременно и с Вашингтоном, и с Пекином.



В то же время винить в этом сам Евросоюз Макрон отказался. По его мнению, ЕС "явно вступает в мир тарифных войн", поскольку избранный президент США Дональд Трамп может "разрушить цепочки создания стоимости между европейцами и американцами".



"Трамп хочет ввести 10–20% пошлины на все товары из-за рубежа и еще большие на товары из Китая. "Если вы будете более благодушными, мы введем пошлины на вас" – так, по мнению Макрона, он может заявить европейцам.



Впрочем ЕК уже ищет пути, как бы умаслить Трампа, и ради этого, по заявлению ее главы Урсулы фон дер Ляйен, готова поддержать США в их торговом давлении на Китай.



Как сообщает Bild, Брюссель надеется, что взамен Штаты согласятся на укрепление партнерства с ЕС по поддержке Украины и усилению давления на Россию.



"Глава Европарламента Роберта Метсола считает, что до Трампа нужно донести, что "выигрышная ситуация для всех возможна", и США больше выиграют от сотрудничества, а не изоляции", – отмечает издание.



При этом стоит напомнить, что Европа задолго до избрания Трампа уже ввела заградительные пошлины на китайские электромобили, на что Пекин ответил повышением налога на европейские бренды.



Как известно избранный американский президент все-таки больше бизнесмен, чем политик, а потому переиграть его на этом поле европейцам будет весьма непросто, если не сказать практически невозможно. Тем более что усилиями все той же фон дер Ляйен Европа нынче поставлена в жесткую зависимости от поставок СПГ из США. И Штаты непременно воспользуются столь удобным рычагом давления.



Кстати о газе, на минутку отвлечемся от взаимоотношений трансатлантических партнеров и вернемся к антироссийской санкционной политике Евросоюза. Буквально на днях фон дер Ляйен вновь обвинила Россию в использовании "энергии в качестве оружия", заявив, что сокращая поставки трубопроводного газа, Москва пытается шантажировать Австрию и Европу.



И вот что интересно: два года тому назад воинственная глава Еврокомиссии сама требовала ограничить потребление российского газа европейскими странами и в идеале вообще отказаться от него.



"Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой ужасной войны против Украины. Мы к этому готовы. В начале войны доля российского трубопроводного газа составляла 40% всего импортируемого газа. Сегодня это всего лишь 9% нашего импорта газа", – сообщала фон дер Ляйен.



А год тому назад "еврофюрерин" еще раз повторила эти свои тезисы, выразив твердую убежденность в том, что "настало время ввести ограничения цен на трубопроводный газ, поставляемый из России в Европу".



Ну и чем же она в итоге недовольна? Все, как говорится, согласно пожеланиям клиента.



К тому, что громкие лозунги и пустая бравада ведомых ведьмой Урсулой европейских глобалистов зачастую не стыкуются с суровой реальностью, мы вернемся чуть позже. А сейчас пару слов об опасениях немецких бизнесменов в связи с возвращением Трампа в Белый дом.



Как передает иноагент Deutsche Welle, главный экономист Commerzbank Йорг Кремер рассказал, что планы будущей американской администрации по введению пошлин на продукцию ЕС (Трамп хочет установить 20% тарифы на весь европейский импорт, что сократит немецкий экспорт в США на 15%), поднимут цены на немецкие товары в Штатах и, скорее всего, приведут к ответным пошлинам со стороны ЕС, "что еще больше обременит внешнюю торговлю".



"Мы критически относимся к импортным пошлинам на европейские и китайские товары. Миру нужно меньше, а не больше торговых ограничений", – заявил президент немецкой ассоциации внешней торговли BGA Дирк Джандура.



Как отмечает известный представитель германской политической оппозиции Сара Вагенкнехт, "ближайшие четыре года крупнейшей военной державой в мире и главным торговым партнером Германии будет управлять президент, предсказуемый только в одном: безжалостном следовании своим американским интересам, дальнейшем перевооружении, экономическим войнам и беспощадной тарифной политике в том числе в отношении Германии и Европы".



А по мнению колумниста агентства Bloomberg Макса Гастингса, "Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с ...1941 года", а "борьба Европы с MAGA" вряд ли закончится хорошо для Старого Света.



Что ж, с этим не поспоришь, тем более что и сам Трамп не скрывает своих намерений сделать "Америку снова великой" преимущественно за счет европейских партнеров.



Да, что и говорить, если сама по себе новость об избрании Трампа уже привела к разброду и шатанию в ЕС и даже развалу правящей в ФРГ коалиции. По мнению многих экспертов, действия канцлера Шольца, уволившего одного из министров и тем самым подписавших своему правительству смертный приговор, стали истерической реакцией на возвращение Трампа в Белый дом.



Если говорить об абсолютный цифрах, то, по подсчетам BILD со ссылкой на мнение главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, новые пошлины Трампа могут стоить Германии 41,2 миллиарда евро, то есть около 1% германского ВВП. И это в ситуации, когда немецкая экономика и так дышит на ладан.



"По данным нового отчета, в этом году экономика Германии сократится на 0,1%, а рост в 2025 году не превысит 0,4%. При введении новых пошлин со стороны США экономический рост может уйти в отрицательную зону, что усилит текущую стагнацию. В рамках своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал ввести пошлины от 10% до 20% на импорт, что может сильно ударить по немецкому экспорту, и пошлины до 60% на товары из Китая", – пишет издание.



Как заявил Нагель, "мы переживаем фазу экономической стагнации, новые тарифы могут еще больше усугубить ситуацию".



Ну а теперь обещанное возращение к теме когнитивного диссонанса между прогоркшей кашей в голове у возглавляющих нынче Европу глобалистов и реальностью, которая диктует совсем другую, явно не конфронтационную политику.



По словам главы консалтинговой компании Schneider Group Ульфа Шнайдера, произнесенным в интервью Berliner Zeitung, крупнейшие германские автоконцерны BMW, Mercedes и VAG с тревогой наблюдают за китайской экспансией на российский автомобильный рынок и опасаются, что если немецкий автопром срочно не вернется в Россию, буквально в 2025 году, шансов на возвращение в каком-то отдаленном будущем уже не будет.



"Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не потерять навсегда определенные рынки, на которые мы наложили санкции", – заявил Шнайдер, уточнив, что убытки немецких компаний от антироссийской санкционной политики измеряются миллионами евро.



При этом, несмотря на убежденность в том, что россияне якобы радостно вновь пересядут с китайских авто на немецкие – только предложи, – сам процесс возвращения германской автомобильной продукции в Россию будет на так прост.



Как заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о возможном возвращении в нашу страну европейских автоконцернов, россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги, в то время как ценовая политика германских автопроизводителей на нашем рынке и в прежние годы была, скажем так, далека от гибкости.



И как вы думаете, чем ответила Еврокомиссия на чаяния европейского автопрома? Вы не поверите – повышением зарплат для европейских бюрократов сразу на 7,2%. Между прочим, это уже шестое повышение за два последних года.



"Минимальная базовая зарплата рядового сотрудника вырастет с 3361 до 3603 евро, а максимальная – с 23 959 до 25 685 евро в месяц. В то же время Урсула фон дер Ляйен будет получать 34 412 евро вместо прежних 32 101 евро, а зарплата еврокомиссаров увеличится с 26 169 до 28 053 евро", – сообщает BILD.



Такая забота о себе любимых официально объясняется ростом инфляции и увеличением расходов на жизнь в Брюсселе и Люксембурге. В тоже время понятно, что постоянное подкармливание многотысячной армии еврочиновников (ради этого даже были сокращены расходы по другим статьям бюджета на сумму в 16,6 миллиона евро) – это плата за лояльность лично фон дер Ляйен, особенно в условиях, когда ее курс на конфронтацию, который совсем скоро приведет Европу в состояние экономической войны на три фронта – с США, Китаем и Россией, – грозит Евросоюзу тяжелыми временами. Источник - fondsk.ru

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