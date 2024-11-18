Оборудование проржавело насквозь: добыча нефти на Тенгизе сократилась почти на треть, - orda.kz

00:15 19.11.2024

18 ноября 2024

Никита Дробны



Министерство энергетики Казахстана объяснило, почему на Тенгизе, крупнейшем нефтегазовом месторождении страны, резко снизилась добыча нефти, сообщает Orda.kz.



По информации Минэнерго, сокращение добычи связано с техническими работами на заводе второго поколения (ЗВП).



"Добыча нефти на предприятии уменьшилась на 28–30 %, что соответствует 61–63 тыс. тонн в сутки. Производство на ЗВП частично остановили для ремонта на котле-утилизаторе E-401A установки 400", - пояснили в министерстве.

При осмотре оборудования выяснилось, что в некоторых местах оно проржавело насквозь. Ремонт котла-утилизатора планируют завершить к 23 ноября.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что на Тенгизе с конца октября сократили добычу нефти более чем на 20 %. Издание связало это с попытками Казахстана уложиться в квоты ОПЕК+, которые страна систематически не соблюдает.