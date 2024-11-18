На каких условиях Казахстан будет приобретать энергию Рогунской ГЭС? - Пайрав Чоршанбиев

00:16 19.11.2024

На каких условиях Казахстан будет приобретать энергию Рогунской ГЭС?

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Опубликован проект соглашения между правительствами РТ и РК о сотрудничестве в области электроэнергетики.

ЛЭП 500 кВ "Рогун – Душанбе"



Правительство Таджикистана своим постановлением поручило соответствующим структурам одобрить и подписать проект соглашения с правительством Казахстана о сотрудничестве в области электроэнергетики.



Проект документа, предполагающий поставку электроэнергии Рогунской ГЭС в Казахстан, опубликован на портале правовой информации Минюста РТ.



В нем говорится, что поставка плановой Рогунской электроэнергии осуществляется по межгосударственным линиям электропередачи, исходя из технической возможности сопредельных стран для осуществления транзита.



"Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", являющейся подведомственной организацией Минэнерго Казахстана, в соответствии с соглашением заключает договор о поставке электроэнергии с ОАО "Рогунской ГЭС".



Срок действия договора – 20 лет с возможностью пролонгации на 10 лет.



Поставка плановой электрической энергии от Рогунской ГЭС осуществляется исключительно в часы дефицита в зоне Север-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана. Ориентировочный объем поставки плановой электроэнергии, который будет указан в договоре, не будет являться основанием для возникновения финансовых либо иных обязательств между продавцом и покупателем.



Транзит электроэнергии до границы Казахстана обеспечивает ОАО "Рогунская ГЭС".



Стоимость поставленной плановой электроэнергии от ОАО "Рогунская ГЭС" будет определяться из расчета 3,4 цента США за 1 киловатт-час (с учетом НДС, уплачиваемого по нулевой процентной ставке) к сумме объемов в соответствии с утвержденными суточными графиками поставок.

Стоимости транзита определяется, исходя из понесенных затрат продавцом при осуществлении транзита электроэнергии в сопредельных странах Центральной Азии до границы Казахстана (с условием подтверждения понесенных затрат продавцом).



Индексация стоимости электрической энергии от ОАО "Рогунская ГЭС" производится на основе индекса цен американских производителей, публикуемого Министерством труда и Бюро статистики США, один раз в год, начиная со второго года поставки.



Экспорт как условие внешних инвестиций

Отметим, что наличие соглашений о поставках электроэнергии в Казахстан и Узбекистан является одним из условий внешнего финансирования проекта Рогунской ГЭС.



В недавнем Обосновании суверенного рейтинга Таджикистана, представленном международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings, говорится, что правительство РТ ведет переговоры с консорциумом многосторонних и двусторонних кредиторов о предоставлении пакета финансирования, который покроет около 50% расходов на Рогунский проект. Остальная часть финансирования ожидается из государственного бюджета и доходов, получаемых от строящейся ГЭС.



Аналитики S&P подчеркивают, что предварительный пакет внешнего финансирования включает $1,73 млрд в виде полульготных кредитов, $850 млн – в виде грантов и $390 млн – в форме льготных кредитов. Внешнее финансирование станет доступным после того, как Таджикистан завершит подготовку соглашений о поставках электроэнергии с Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее сообщалось, правительство Таджикистана рассчитывает в текущем году направить на реализацию Рогунского проекта 5 млрд сомони (около $460 млн), в том числе 2,8 млрд сомони – за счет бюджетных средств и 2,2 млрд сомони – за счет инвестиционных проектов. За 9 месяцев этого года на стройку Рогуна было направлено 4,3 млрд сомони (около $395 млн).



О Рогунской ГЭС



Рогунская ГЭС с установленной мощностью 3600 МВт станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. После полной сдачи в эксплуатацию годовой объем выработки электроэнергии составит от 13 до 17 млрд кВт*ч, что эквивалентно 65-85% годовой выработки электроэнергии в стране.



В машинном зале станции будут установлены 6 агрегатов мощностью 600 МВт каждый. Запуск последнего агрегата ожидается в 2029 году.



В настоящее время на малой мощности работают два агрегата Рогунской ГЭС, который были сданы в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах.



По данным ОАО "Барки точик", в первой половине этого года у ОАО "Рогунская ГЭС" было приобретено около 600 млн кВт*ч электроэнергии, что почти на 360 млн кВт*ч меньше по сравнению с этим же периодом 2023 года. Рогунская электроэнергия составила всего 5,8% в общем объеме выработанного в республике электричества.



18.11/24