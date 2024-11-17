Кто? (кто-то) порвал на дне Балтики основные телекоммуникационные кабеля Германия - Финляндия

00:21 19.11.2024

В Финляндии сообщили о разрыве подводного кабеля возле "Северных потоков"

Обрыв произошел на подводном телекоммуникационном кабеле, связывающем Финляндию и Германию, сообщает 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat.



"Из-за неисправности морского кабеля прерываются коммуникационные соединения", - говорится в материале.



Ранее в этот день о неисправности кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря от Хельсинки до немецкого Ростока, сообщила пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. В компании заявили, что ремонтное судно готово к отправке, восстановительные работы на морских кабелях обычно продолжаются от пяти до 15 дней.



Причина повреждения пока не известна, подробности произошедшего устанавливаются, добавили в компании.



C-Lion1 - единственный в Финляндии подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу. Кабель длиной 1173 км ввели в эксплуатацию в 2016 году. При строительстве, чтобы облегчить монтажные работы, был выбран маршрут вдоль газопроводов "Северный поток".



Как сообщало ИА Регнум, в начале марта получили повреждения подводные телекоммуникационные кабели в Красном море, связывающие между собой Европу, Азию и Африку. Инцидент произошел в районе, где продолжались атаки йеменских хуситов на корабли и суда. Хуситы отрицали причастность к произошедшему и возложили ответственность за повреждения на Великобританию и США, вооруженные силы которых проводят против них операцию.