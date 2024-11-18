Украина поможет "Талибану"* обслуживать инфраструктурные объекты

00:31 19.11.2024

18.11.2024



Сотрудничество Киева и Кабула способно стать вызовом для РФ

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Делегация из Киева предлагает Кабулу помощь в ремонте объектов, построенных советскими специалистами. Фото со страницы Минводэнерго Афганистана в социальной сети Х

Представители Украины и правительства афганского "Талибана" (*террористическая организация, запрещена в РФ) в 2025-м планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Оно будет регламентировать участие украинских специалистов в сохранении объектов водной энергетики Афганистана. Сотрудничество может быть распространено на техобслуживание авиатехники "Талибана". Источники считают, что одним из последствий этого станет активизация спецслужб Украины в регионе.



Около 10 дней назад в Кабуле побывала делегация из Украины. Ее принял глава Министерства водных ресурсов и энергетики правительства "Талибана" аль-хаджи мулла Абдул Латиф Мансур, считающийся ставленником эмира талибов маулави Хайбатуллы Ахундзады.



Пресс-служба муллы Мансура 9 ноября сообщила в соцсетях, что "украинские эксперты заинтересованы в техническом сотрудничестве (с правительством талибов) в целях содержания и ухода за плотинами ГЭС", и в проекте переброски воды из Панджшера в Кабул. В сообщении подчеркивается, что на встрече с главой Минводэнерго "Талибана" украинские представители выразили заинтересованность в сотрудничестве, в частности, по вопросу "технического обслуживания и ухода за плотинами" ГЭС "Наглу", "Суроби", "Дарунта" и "Махипар". Делегация из Киева проявила интерес к партнерству с талибами, предложив содействие в техническом обеспечении проекта водоснабжения столицы Афганистана из реки Панджшер. Украинская сторона также заверила Минводэнерго талибов в готовности помочь повысить квалификацию инженеров и техников министерства.



На встрече 9 ноября глава Минводэнерго "Талибана" "приветствовал выражение заинтересованности в техническом сотрудничестве украинских экспертов и пообещал им любое сотрудничество". По словам муллы Мансура, "существует необходимость подписать меморандум о техническом сотрудничестве" между Минводэнерго и украинскими партнерами.



По словам источника в правительстве талибов, к появлению украинской делегации в Кабуле имели отношение индийские посредники: "В последнее время Индия проявляет интерес к Афганистану, состоялись встречи индийских представителей с талибами на довольно высоком уровне, есть договоренности по первым инвестициям. В рамках этих проектов индийцы и начинают привлекать украинские компании, так как те обладают нужными компетенциями по различным объектам в Афганистане. В частности, по гидротехническим сооружениям, которые в основном были построены советскими специалистами".



"Также у индийцев есть интерес к сотрудничеству с нынешними властями Афганистана по темам авиации – ремонт, запчасти, профилактика и т.д., и, по имеющейся информации, они эти проекты также хотят реализовать с участием украинских специалистов", – сообщил кабульский источник.



По данным другого информированного источника в Афганистане, члены ноябрьской украинской делегации заявили талибам, что готовы взять на себя весь комплекс работ по обслуживанию всех объектов советского технического наследия в стране: "Речь идет не только о гидротехнических сооружениях, вертолетах и некоторых самолетах, но и об аэропорте Кабула, хлебокомбинате и т.д. Специалисты из Киева явно претендуют на то, чтобы занять ту нишу технического обслуживания бывшей советской инфраструктуры, работа в которой до сих пор считалась по силам только российской стороне".



Источник напомнил, что "при прошлом афганском правительстве почти все объекты, построенные в Афганистане Советским Союзом, ремонтировали украинские компании": "Они находились на субподряде у заказчиков, которые выигрывали тендеры на ремонт этих объектов. Сами украинские компании напрямую не участвовали в этих конкурсах, так как не обладали необходимой капитализацией".



Афганские эксперты из числа бывших офицеров спецслужб республиканского правительства, хорошо знающие ситуацию внутри талибского режима, сомневаются, что именно благодаря индийскому посредничеству украинские представители вышли на контакт с кабинетом министров "Талибана": "Обычно индийцы делают свою работу и выполняют договоры самостоятельно и прямо, не привлекая субподрядчиков. Конечно, возможны исключения, но скорее роль посредников в диалоге украинцев и талибов могли сыграть американцы и пакистанцы, которые поддерживают тесные отношения и с теми, и с другими".



Кроме того, отмечают эксперты, неизвестно, кто будет платить украинским специалистам за их работу, ведь дефицит бюджета "Талибана" уже превысил 30%: "Талибы часто предлагают иностранцам работать по бартеру, но такая дремучая схема расчетов вряд ли заинтересует серьезных деловых партнеров из-за рубежа, либо за талибов будет платить кто-то другой. Кто именно непонятно. Возможно, те же американцы, используя прокладки международных финансовых организаций".



"Не исключено также, что визит украинской технической делегации в Кабул является всего лишь операцией прикрытия для спецслужб Украины. Они, похоже, намерены начать более активно действовать в Афганистане и регионе Центральной и Южной Азии, в том числе в интересах ослабления здесь и без того сложных российских позиций", – предположил один из бывших высокопоставленных сотрудников разведки республиканского Афганистана.



Впрочем, одно другому не мешает: украинские компании и спецслужбы Украины при американской, индийской, пакистанской или какой-то иной поддержке вполне могут начать работать в талибском Афганистане параллельно, с одной стороны, захватывая перспективный рынок обслуживания деградирующей советской инфраструктуры, а с другой стороны, усиливая позиции Киева на региональном шпионском рынке. И то и другое будет очевидным серьезным вызовом для России, которой предстоит выработать ответ на него.



* Террористическая организация, запрещена в РФ.