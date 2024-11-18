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Европа преподносит "подарки Путину", - Владимир Корнилов
00:56 19.11.2024

Украинский политолог Владимир Корнилов
18.11.24

В Британии и Германии бурно обсуждают два идентичных события, произошедших на прошлой неделе с разницей в два дня. Напрямую они никак не связаны между собой, но обратите внимание на единый сценарий, по которому они развиваются.

В прошлое воскресенье, 10 ноября, в 9:40 в английском графстве Эссекс двое молодых полицейских явились в дом известной британской консервативной журналистки Эллисон Пирсон, в основном сотрудничающей с газетой The Daily Telegraph. Они сообщили хозяйке дома, что она подозревается в совершении "правонарушения на почве ненависти, не являющегося преступлением". Причиной стало поступившее заявление, в котором Пирсон вменялся в вину твит, написанный год назад. Причем полиция отказалась объяснять, какой именно пост имеется в виду, и не назвала фамилию обвинителя, поскольку в данном деле он фигурировал как жертва.

А во вторник, 12 ноября, в 6:00 в городке германской земли Бавария два молодых полисмена явились в дом никому до того не известного 64-летнего Штефана Нихоффа и его 33-летней дочери, страдающей синдромом Дауна. В данном случае полицейские особо не церемонились и сразу вручили бумагу о том, что пенсионеру вменяется в вину его твит с изображением вице-премьера Германии, лидера партии "Зеленые" Роберта Хабека.

В этом безобидном меме Хабек был изображен с логотипом известной парфюмерной компании Schwarzkopf, но с заменой пары букв, в результате чего получилась надпись Schwachkopf Professional (профессиональный идиот). Полицейские изъяли у Нихоффа его электронные устройства и пояснили, что своей шуткой он "пытался опорочить Роберта Хабека, чем усложнил ему работу в качестве члена Федерального правительства ФРГ". Что может повлечь за собой обвинение ни много ни мало в "мятеже" и длительный тюремный срок.

И в той, и в другой стране данные обвинения вызвали шквал эмоций. Бурлит пресса, шумят соцсети, гневно выступают оппозиционные политики. Главная претензия: как можно отвлекать полицию от выполнения ее прямых обязанностей! Практически всюду вспомнили "полицию мыслей" из романа Джорджа Оруэлла "1984". Народ возмущен: в условиях роста краж, изнасилований, грабежей значительные силы правоохранителей брошены на борьбу с "мыслепреступлениями".

Данные случаи сразу выявили масштабность проблемы. Газета The Sun пишет о ситуации в Британии: "Вы можете подумать, что с вами такого никогда не случится. Подумайте еще раз. Ведь, по данным Союза за свободу слова, с 2014 года это уже произошло примерно с 250 тысячами человек". Причем выясняется, что британская полиция расследует по этим же статьям инцидент с девятилетним ребенком, который назвал своего сверстника "дебилом", и с двумя школьницами, заявившими, что от их одноклассника "воняет рыбой". В то же время 73-летняя женщина получила предупреждение от полиции за то, что выложила в сеть фотографию столба с наклейкой: "Не допускайте мужчин в места, предназначенные только для женщин".

Сразу же посыпались признания различных общественных деятелей в том, что к ним точно так же вламывалась полиция, расследующая "непреступления на почве ненависти". Так, известная британская феминистка Джули Биндел описала приход полиции к ней в дом в связи с жалобой некоего трансгендера из Нидерландов. "Офицеры ушли, выглядя немного сбитыми с толку. У меня было ощущение, что они понимают нелепость миссии, на которую их послали. Я посоветовала им лучше использовать свое время, расследуя изнасилования и домашнее насилие. [...] У полиции не хватает времени на расследование реальных преступлений, но вместо этого им поручено доставать таких, как я, за то, что мы осмелились написать в "Твиттере", что "трансгендерные женщины - это НЕ женщины", - поделилась мнением Биндел.

Это как раз больше всего поражает европейских обывателей - тот факт, что на борьбу с "мыслепреступлениями" против либерального порядка бросают такое количество полицейских. К примеру, в Эссексе, где произошел инцидент с Пирсон, на эти задачи направлен элитный отряд полиции. Что и вызывает логичные вопросы по поводу того, почему потребовался год, чтобы расследовать "крамольный" твит Пирсон.

Кстати, власти так официально и не сообщили журналистке, какой именно ее пост вызвал такую реакцию. Но практически все сошлись во мнении, что речь идет о критике в адрес лондонской полиции в ноябре прошлого года, когда Пирсон ошибочно приняла пакистанских митингующих в Манчестере за пропалестинскую акцию в Лондоне. По словам журналистки, она удалила этот твит на следующий день, когда поняла свою ошибку. Но кого это уже волнует?

Причем все подхватили заявление Бориса Джонсона, также высказавшегося по делу Пирсон: "Все это - настоящий подарок Владимиру Путину и его легионам российских интернет-троллей. Они могут использовать шумиху, чтобы обвинить нас в лицемерии и двойных стандартах, - и действительно так делают. Любое такое сравнение Великобритании с Россией отвратительно и ложно. […] И тем не менее дюйм за дюймом мы теряем свое моральное превосходство".

Представляете, эти завравшиеся лицемеры вроде Джонсона говорят нам о своем "моральном превосходстве"! Да, у нас есть полное право обвинять Запад в двойных стандартах относительно демократии и свободы слова. Нам достаточно видеть, как тот же Джонсон называет "демократическим" киевский нацистский режим, где запрещены все оппозиционные партии, введен один "единственно правильный" телемарафон, а инакомыслящие либо убиты, либо брошены в тюрьмы. И это совершенно не волнует ни Джонсона, ни его европейских коллег, испытывающих чувство "морального превосходства" нам нами и над своим плебсом, которому они могут навязывать чуждые ему ценности!

Типичный представитель этого плебса, баварский пенсионер Нихофф, обняв свою перепуганную дочь-инвалида, говорит немецкой прессе: "Не может же быть, чтобы все держали язык за зубами! Я же думаю, у нас все еще демократия?" Наивный! В странах Европы давно уже установлена и укрепляется жесточайшая либеральная диктатура. Да, в ней смешные мемы о либеральных политиках приравниваются к "мятежу", а попытка защитить права гендерного большинства - к преступлению на почве ненависти.

Эти два свежих случая в Баварии и Эссексе - лишь эпизоды, подтверждающие общую картину, которая уже сложилась в Европе, где победил агрессивный либеральный тоталитаризм в худших его проявлениях. "Мыслепреступления" против сложившегося порядка там не потерпят.

Источник - ria.ru
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