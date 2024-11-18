Трудно быть президентом Америки…, - Дм.Седов

01:01 19.11.2024

18.11.2024 | ДМИТРИЙ СЕДОВ



О прагматичных расчетах Трампа-бизнесмена и вероятных геополитических провалах



Дональд Трамп не спешит озвучивать свой план урегулирования кризиса на Украине. В мире по этому поводу высказываются различные суждения, в том числе говорят о том, что он не склонен делать этого до инаугурации. Однако сроки инаугурации могут странным образом совпасть с коллапсом ВСУ и наступлением качественно нового этапа украинского кризиса. В таком случае самодовольный и неколебимо спокойный тон Вашингтона касательно Украины обещает смениться сомнениями известной японской певицы в целесообразности проведенной ночи любви. Неотвратимо и срочно возникают геополитические соображения США, которые нужно сформулировать и ввести в код американской внешней политики. Ведь до сих пор даже расхожее мнение о стремлении Вашингтона с помощью украинского кризиса нанести стратегический удар по РФ не фигурировало официально и не кодифицировалось во внешнеполитических программах администраций, заваривших и осуществлявших эту авантюру.



Утверждения Трампа о способности привести стороны к миру сами по себе ничтожны, пока он не откажется от популистского позиционирования "решалы" и не перейдет к каким-либо действиям. Мотивация этих действий ограничена пока единственным обстоятельством: геополитическим интересом в сохранении "за собой" на будущее остатков еще не освобожденной Россией части Украины. Может быть, эта часть станет плацдармом для будущей силовой политики на восточном направлении. Трампу и вправду было бы выгоднее начать подготовку к решению этого вопроса уже сейчас, чем смотреть, как режим Зеленского выполняет завет общества спасения на водах г. Васюки "Спасение утопающих есть дело рук самих утопающих". Потому что если на месте бывшей Украины укрепится российский триколор, то это будет означать существенное усиление геополитических позиций державы, не воспринимающей лозунга Трампа "Мир через силу".



Возможно, напряжение, вызванное угрозой китайской экономической экспансии, размывает в глазах Трампа картину последствий победы России в СВО, но эта картина быстро прояснится, и он поймет, что имеет дело с имперским возрождением СССР-2, способным держать Америку в узде также, как это делал Советский Союз.



Покажется ли Трампу этот вариант более опасным, чем "китайская угроза", и захочет ли он уйти с ТВД по принципу "сгорел сарай, гори и хата", очень сомнительно. Трамп должен помнить, как было страшно Америке во время Карибского кризиса, как американские войска вытряхивали из Вьетнама при содействии СССР, каким могучим было антиимпериалистическое движение народов, заставившее капитализм предельно поднатужиться для создания рекламных условий жизни среднего жителя Запада. Нужно ли ему ждать повторения пройденного?



Трамп – бизнесмен, привыкший к точному расчету и предельному прагматизму, едва ли махнет рукой на геополитический провал Америки. Победа России ляжет в основу тектонических изменений в международной политике. В первую очередь внезапно присмиревшая группа гиревиков из прибалтийского цирка лилипутов пойдет навстречу Москве в переговорах об открытии Сулакского коридора на Калининград. Этот маленький, но символический шаг станет началом признания гибельности процесса развала красной империи и сигналом к ее восстановлению.



Во-вторых, формирование стратегического союза России с Ираном и Сирией обновит карту смертельно напряженного Ближнего Востока и остановит психоделические планы утверждения Израиля единственным "демократическим диктатором" региона. Постоянное дислоцирование на иранских и сирийских базах ВМС москитного флота РФ, вооруженного "Цирконами", поставит под вопрос американскую игру авианосными мускулами далеко за пределами Персидского залива.



Сможет ли Россия пойти навстречу группе латиноамериканских государств, ищущих с ней стратегического союза, покажет время, но и данное обстоятельство едва ли понравится Д. Трампу. Для него быстро станет очевидной мысль любыми способами затянуть украинский кризис и не дать России вырваться на новый геополитический уровень. К тому же продолжение войны должно ослабить ее позиции. Политика еще не придумала для таких решений ничего другого, как принцип подливания масла в огонь. Масло, само собой, найдется в Европе. А вот как его из Европы выжать, станет задачей ближайших недель. Трудно будет выкручивать иссохшее от энергодефицита тело Германии, зато под рукой есть бравые скандинавы с их готовностью разбить кубышку и отдать последнее. Возможно, найдутся и другие желающие положить голову на наковальню "мира через силу".



В прежние времена они всегда находились. Просто ставки для них изменяются. Управляемые ими народы мало-помалу начинают видеть реальную картину мира и требовать адекватности поведения. Доказательством тому станет голосование по вотуму недоверия канцлеру Олафу Шольцу в Германии 16 декабря с. г. Это тоже знаковое событие. От его исхода зависят перспективы продолжения войны коллективного Запада против России.