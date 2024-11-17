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Нерушимый блок капиталистов и рабочих - источник силы Трампа, - Андрей Паршев
01:31 19.11.2024

У нас эпопея Трампа обсуждается, понятным образом, применительно к перспективам его отношения к России. Тут сложно что-то сказать: хотя Трамп из всех тамошних политиков Россию знает лучше всех, по бизнесу, но уж никак нельзя сказать, что любит. Там на самом деле никто никого не любит, разве что в карнегиевском смысле "Как завести друзей и использовать их". Помнится, основная волна санкций, иногда довольно мерзких, была в первое президентство Трампа, другой вопрос, был ли он инициатором.

Во внешней политике основная идея Трампа состоит не в снижении уровня конфронтации с "врагами Америки" ("арабскими террористами", русскими, китайцами и т.д.), а с изменением фокуса этой борьбы – Трамп предлагает бороться в первую очередь с Китаем. А в интересах этой борьбы – оторвать от Китая его потенциальных союзников, в том числе и Россию. Замириться с Западом ради войны с Китаем? Ну, идея не совсем бредовая, поскольку и у нас, и в других обществах есть влиятельные слои, которые за безвиз в ЕС "из родной матери колбасы наварят" (Богомолов, "В августе сорок четвертого"). Впрочем, тема внешнеполитической программы Трампа для американцев глубоко вторична, а значит, есть и первичная.

Почему американцы поддержали Трампа? Дело не в "величии Америки". Кто из американских политиканов против величия Америки? Дело в средствах для этого. Трамп предлагает протекционизм, выражаясь суконным экономическим языком, в противовес либерализму. Извиняюсь за длинную цитату, либерализм в экономике это вот что: "Согласно К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю, "laissez faire" (чистый капитализм, или капитализм эпохи свободной конкуренции) определяется частной собственностью на ресурсы, использованием рынка для координации цен и экономической деятельности, поведение экономического агента мотивируется его эгоистическими интересами, стремящегося максимизировать свой доход на основе личного принятия решений". Согласно основной догме либерализма, удовлетворение потребностей общества при такой системе происходит наилучшим образом. Государство в экономику не вмешивается, только взимает налоги.

Так вот Трамп предлагает как раз государственное вмешательство в экономику, потому что оказалось, что этот самый либерализм оказался полезен для Китая, а вот для американской экономики не очень. Китайские товары удовлетворяют потребности обществ по всему миру, а вот американские – нет. И китайская экономика растет, а американская… ну, растет, но не теми темпами, да и вообще смотря как считать.

Но проблема (для Америки) в том, что это проблема производящей части экономики. В других частях ситуация другая, особенно это касается финансов. Для иллюстрации приведу слова одного относительно простого американца, вообще-то сторонника Трампа: "Я ощущаю определенную двойственность: с одной стороны, я понимаю, что развивать собственную экономику необходимо; с другой – меня, как инвестора, раздражает, когда кто-то со стороны говорит мне, куда вкладывать мои деньги". Если такова позиция простого инвестора – работающего человека, не рантье – то что говорить о наиболее богатых, а, значит, и более влиятельных? Для них то, что заводы закрылись, а рабочим пришлось переквалифицироваться – не проблема. У них есть деньги, и есть товары, а что они китайские – не беда.

Парадоксальным образом нынешняя система вполне подходит и люмпенской части общества, живущей на пособия. Возможность жить, ничего не делая – это большая ценность, особенно для тех, кто в принципе пригоден только для непривлекательной работы. Например, когда стал заканчиваться особый режим ковидной эпидемии, работников сферы услуг стали приглашать на прежние рабочие места – и оказалось, что идут неохотно. Оказалось, что официантке кафе лучше получать ковидное пособие (до 20 тыс. в годовом исчислении – это по американским меркам немного), чем заработать немного больше. То, что ничем не обеспеченные социальные выплаты разрушают бюджет, получателей не волнует.

Таким образом, программа Трампа ориентирована на не такой уж широкий слой, если использовать классовый подход: это владельцы предприятий реального сектора экономики и их работники, "синие воротнички". Так сказать, нерушимый блок капиталистов и рабочих.

Тем не менее, мы видим, что Трамп победил, то есть большинство избирателей все-таки оказались довольно сознательными, руководствуясь интересами страны. Впрочем, большинство не очень подавляющее, но оно есть, и оно и является основным источником силы Трампа, это общественный мандат на решительные действия.

И вот поэтому, исходя из основной части программы Трампа, следует ожидать действий в сфере внешнеэкономической – это борьба с доминированием Китая в реальном производстве. Это, возможно, будет включать:

- отсечение Китая от внутреннего рынка США;

- лишение Китая доступа к финансовым инструментам, контролируемым американцами;

- давление на союзников США по всему миру с целью привлечения их к торговой блокаде Китая;

- нарушение торгового судоходства Китая и вообще перевозки китайских товаров по морю, сначала юридическими мерами;

- лишение Китая доступа к сырью из Африки, Азии и Латинской Америки.

Какое место в этой стратегии Трамп отводит России, можно только догадываться, но какие-то идеи у него несомненно есть. Посмотрим.

Источник - Партия Дела
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