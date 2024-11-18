В Душанбе начался судебный процесс по делу о попытке захвата власти и госизмене

02:03 19.11.2024

18.11.24



СЛЕВА НАПРАВО: САИДДЖАФАР УСМОНЗОДА, АКБАРШО ИСКАНДАРОВ, ХАМРОХОН ЗАРИФИ, АХМАДШОХ КОМИЛЗОДА, ШОКИРДЖОН ХАКИМОВ. КОЛЛАЖ "ФЕРГАНЫ"

В Душанбе 18 ноября состоялось второе судебное заседание по резонансному делу о попытке захвата власти и государственной измене, сообщает "Азия-плюс".



На скамье подсудимых - известные таджикские политики и общественные деятели, в том числе бывший министр промышленности Заид Саидов, экс-генпрокурор Бободжон Бобохонов и бывший глава Демократической партии Таджикистана Махмадрузи Искандаров.



По информации осведомленных источников, на сегодняшнем заседании суд заслушал показания четверых обвиняемых. Среди них:



👉 Хамрохон Зарифи, бывший глава МИД Таджикистана;



👉 Абдулфайз Атои, ранее руководивший управлением информации, прессы, анализа и планирования внешней политики в МИД;



👉 Нурамин Ганизода и Джамшед Боев - бывшие полковники ГКНБ.



Большинству фигурантов дела вменяются статьи 305 ("Государственная измена") и 306 ("Захват власти") Уголовного кодекса Таджикистана. Некоторым подсудимым предъявлены обвинения по статьям 247 ("Мошенничество") и 189 ("Разжигание национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") УК.



Несмотря на то, что дела обвиняемых, по утверждению следствия, взаимосвязаны, большая часть подсудимых отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.



Процесс проходит в закрытом режиме на территории следственного изолятора Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. Первое заседание состоялось 14 ноября. Известно, что на нем суд отклонил ходатайство адвокатов о переносе процесса в открытый зал. Защита настаивала на публичном рассмотрении дела, однако судья принял решение продолжить слушания в закрытом режиме на территории СИЗО.



Власти Таджикистана не раскрывают детали судебного процесса, объясняя это секретностью рассматриваемых дел. "Заседание проводится на территории следственного изолятора. Материалы дела засекречены, дополнительной информацией не располагаем", - ответила пресс-служба Верховного суда в ответ на запрос "Азии-Плюс".



Родственники обвиняемых сообщили, что не располагают информацией о ходе судебного разбирательства. "Мы ничего не знаем. Нас не пускают на заседания", - заявил один из них журналистам.



ℹ️ Ранее генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон рассказал, что Зарифи, Искандаров, зампредседателя Демократической партии Ахмадшох Комилзода и замглавы Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов "находились в тесном контакте" с Саидджафаром Усмонзода - бывшим председателем Демократической партии Таджикистана и депутатом парламента, которого в июне арестовали по обвинению в попытке насильственного захвата власти.