Гимн Кыргызской Республики: менять нельзя оставить, - Алик Орозов

02:25 19.11.2024 ,



Не успели утихнуть страсти по Флагу Кыргызской Республики, как кыргызское общество вновь пришло в возбужденное состояние - на этот раз по поводу Гимна Кыргызской Республики. Возмутителем спокойствия оказался все тот же Нурлан Шакиев – спикер Жогорку Кенеша, который на одном из заседаний без всяких обиняков заявил: "Гимн Кыргызской Республики будет изменен! И баста! Вердикт окончательный и "обжалованию не подлежит". Чем же не угодил ныне действующий Гимн властьимущих и почему его решили изменить? По мнению спикера, Гимн республики изжил себя, грубоват и трудно поддается пению. "Даже птицы, – пошутил Нурланбек Тургунбекович – разлетаются в разные стороны, едва заслышав звуки нашего Гимна".



Эта "благая" весть (при наших нынешних скоростях и возможностях) в мгновение ока облетела всю республику, и на голову спикера, вполне ожидаемо, посыпался град критики, густо приправленный ненормативной лексикой. Но не на того напали! Не прост, совсем не прост Нурланбек Тургунбекович! Уже успел зарекомендовать себя многоопытным бойцом с закаленным "имунитетом невосприимчивости", он хорошо держит удар и ему не впервой "вызывать огонь на себя". Поэтому и пришелся "ко двору", поэтому и держат его в качестве "штатного громоотвода".



Менять свои Гимны, Гербы, Флаги, казалось бы, сугубо личное дело того или иного суверенного государства, если бы не одно но: Национальныне символы создаются не только для собственного самолюбования, а являются еще необходимой атрибутикой в практике м/н отношений, вносятся в м/н реестры, как опознавательные фирменные знаки того или иного государства, являются обязательными в протокольных мероприятиях.



Поэтому мы по возможности должны воздерживаться от лишних "телодвижений", чтобы не вводить в заблуждение м/н сообщество частыми сменами опознавательных знаков своего государства – по поводу или без, по прихоти или в угоду чьим-то пожеланиям. Ярчайшим примером к сказанному может служить Гимн Франции – легендарная "Марсельеза", которая вот уже на протяжение 200 с лишним лет не только живет и здравствует, но и работает на благо всей Франции! Как это работает, может удивиться читатель? А очень просто - французы с большим удовольствием поют свой Национальный Гимн и при этом испытывают дополнительный прилив сил, а сердца переполняются гордостью от мысли, что они являются гражданами великой Франции! Гимн реально помогает сплачивать народ в единое целое, а разве это не работа! "Марсельеза" - брендовый символ Франции. Слова текста французского Гимна переведены на многие языки мира!



Но вернемся к нашему кыргызскому Гимну. Когда и как он появился и почему его вдруг решили изменить? Гимн Кыргызстана был утвержден в конце 1992 года, спустя год после развала СССР. Кыргызстану, только что провозгласившему свой суверенит и свою независимость, равно как и всем бывшим советским республикам, нужно было срочно обзаводиться собственными опознавательными знаками-символами: Флагом, Гербом, Гимном. И эта почетная миссия по принятию новой государственной символики выпала на долю депутатов последнего 12 созыва Верховного Совета Киргизской ССР, которые, быстро сообразив, что "коней на переправе не меняют", провозгласили самих себя депутатами Первого созыва ЖК РК. Так волею судьбы и волею случая произошла трансформация самопровозглашенных "избранников народа": были "последними" - стали "первыми", а спустя годы "легендарными".



Как "легендарные" принимали и утверждали Гимн Кыргызской Республики



Где-то в середине ноября 1992 года в актовом зале кыргызского Белого Дома почти целую неделю гремел духовой оркестр - шел конкурсный отбор будущего Гимна Кыргызской Республики. На этажах, в коридорах и кабинетах звенело в ушах от шума, поднятого оркестром. У обитателей БД не было никаких сил слушать всю эту музыкальную какофонию и чиновничий люд маялся от вынужденного безделья, а наиболее сообразительные разбежались - кому куда нужно. В зал то и дело заходили и выходили случайные зеваки, но постоянно, никуда не отлучаясь, сидели примерно два десятка человек – композиторы-конкурсанты, которые, затаив дыхание, придирчиво и ревностно прислушивались к творениям своих соперников. Еще бы им не прислушиваться?! Решалась судьба каждого из них – только одному из них улыбнется фортуна стать автором Гимна Республики Кыргызстан и вписать свое имя в анналы истории! А это – и почет, и слава, и общественное признание!



Бедные конкурсанты… Они находились в полном неведении того, что все уже заранее предопределено, что их жестоко и цинично обманывают, попросту говоря, "водят за нос". Но об этом они узнали только по завершению последнего акта этого "театра абсурда", когда председатель жюри встал со своего места и торжественным голосом, не без лукавства, произнес: "Ну, вы уже все, наверное, догадались, что победителем "конкурса" стала мелодия под номером (таким-то), которую сочинили вместе два автора: народные артисты СССР, заслуженные деятели искусств, лауреаты государственных премий, лауреаты… (далее были перечислены все регалии, титулы и награды) - композиторы Насыр Давлесов и Калый Молдобасанов!"



При всем глубочайшем уважении к маститым мэтрам - классикам кыргызской симфонической и оперной музыки - следует откровенно признать, что наш народ по простоте своей душевной еще не дорос до такого высокого искусства, чтобы распевать оперные арии. Спеть наш кыргызский Гимн на должном уровне под силу разве что оперным певцам-профессионалам, да и то после многочасовых разучиваний на вокальных репетициях.



Но дело может быть и совсем в другом: мировая практика не знает прецедента, чтобы эксклюзивное музыкальное произведение самой высшей пробы (а таковым и должен быть национальный Гимн республики) было сочинено двумя композиторами?! Это абсурдно? Такого в природе не бывает?! Правда в истории советского Кыргызстана нам приходилось встречать такого рода объявления на театральных афишах: Власов, Малдыбаев, Фере - Опера "Айчурөк". Но, это уже не высокое искусство, а ремесло. Плюс политика в искусстве.



Два автора Гимна Кыргызской Республики – это тоже политика!



Зачем же нам, кыргызам, "пудрить" мозги?! У древнего и мудрого народа, у которого на все случаи жизни припасены меткие поговорки и пословицы, есть и такая: "Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт!".



Однако членам жюри было не до народных баек и "премудростей" - главное выполнить спущенную сверху установку…



И когда нам приходится наблюдать унылое зрелище, когда наши депутаты, чиновники, участники всевозможных торжественных мероприятий, во время исполнения Гимна республики просто разевают рот, делая вид, что поют, стыдливо шевеля губами – не будем к ним слишком строги. Что тут поделаешь? Если Гимн не поется!?



Но мне лично доводилось видеть совершенно иное пение и иную атмосферу при исполнении государственного Гимна, правда, не нашего. Дело было в декабре 2007 года в столице США Вашингтоне. Госдеп этой страны проводил для большой группы (26 руководящих работников силового блока из КР) двухнедельный семинар на тему: "Освобождение заложников, захваченных экстремистами", по окончании которого нам выдали сертификаты и устроили прощальный банкет. И вот, в зале ресторана звучит Гимн Кыргызской Республики, все мы встаем, прикладываем правую руку к сердцу, рдеем от волнения: далеко-далеко, на другой стороне планеты, в нашу честь исполняют кыргызский Гимн! После нашего Гимна зазвучал американский и тут вокруг нас стало происходить что-то невообразимое: зал неожиданно стал наполняться поварами в колпаках и фартуках, официантами, гардеробщицами, дворниками, убиравшими во дворе обильно падающий снег. Вся эта прислуга без всякого приглашения появилась в зале не для того, чтобы послушать, а для того, чтобы не упустить возможность лишний раз спеть свой национальный Гимн! Пели все без исключения, с большим волнением и сияющими лицами. Музыка Гимна уже была не слышна – звучал только мощный голос американского народа! Пение Гимна для американцев – большое удовольствие и проявление большой любви и патриотизма к своей великой Родине! Понятное дело, что этому чинить препятствие никто не будет. Мы, члены кыргызской делегации, были подавлены, испытали настоящий шок! Мы горели от стыда, что во время исполнения нашего Гимна мы все стояли молча, застыв как статуи, потому что не знали слов и не умели петь свой Гимн. Не умели по той самой причине, о которой говорил спикер ЖК – Нурлан Шакиев.



В этой связи еще раз хочется напомнить вышеупомянутую "Марсельезу", которую сочинил вовсе не композитор знаменитый, а простой офицер-музыкант, сочинил за один вечер, на одном дыхании - слова и музыку. "Марсельеза" задумывалась офицером-музыкантом Руже де Лиллем как маршевая песня для поднятия и укрепления боевого духа французских солдат, сражающихся с австрийскими войсками, только что напавшими на Францию. Позже эта невероятно патриотическая песня и стала Гимном Франции!



Нет, прав все-таки Нурланбек Тургунбекович, решительно заявивший: Гимн Кыргызской Республики будет изменен! Наш Гимн реально не работает, с таким символом мы далеко не уедем! Как топтались 30 лет на месте и еще столько же будем топтаться. Иногда для встряски народа нужно идти на непопулярные меры, например, принимать волевые решения!



Меняя Гимн республики, главное дважды не наступить на одни и те же грабли! Велосипед изобретать не нужно! У нас уже есть своя "Марсельеза", которая живет в душе народа, вот уже 20 лет. Мелодию и слова кыргызской "Марсельезы" написал вовсе не маститый композитор, а простой сельский учитель музыкальной школы из далекой кыргызский глубинки – Алтынбек Айтиев, которого подвигли митинговые волнения, которыми была охвачена страна, поднявшаяся на борьбу против прогнившего насквозь антинародного семейно-кланового режима. Проникновенная песня-призыв "Кыргызстан" ничуть не уступает по красоте музыкального звучания и пронзительности слов: ни французскому Гимну, ни тем более американскому. Песня "Кыргызстан" звучала на всех митингах, поднимая дух народа, вселяя в него уверенность в победе разума над злом. А в наши дни без этой знаменитой песни не обходится ни одно праздничное торжество, ее всегда исполняют военные оркестры, а когда песня звучит на концертах, то люди встают с мест, аплодируют и все как один поют вместе с певцом на сцене! Сегодня наша страна находится на марше и именно сейчас она нуждается в такой маршевой песне как "Кыргызстан", зовущей весь народ вперед – к новым свершениям! Песня "Кыргызстан", в которой заложены самые сокровенные чувства и чаяния народа, уже получила всенародное признание – как неофициальный Гимн Кыргызской Республики!



RS: Друзья, прогуглите в своих мобильниках и послушайте песню "Кыргызстан" в исполнении первого исполнителя Кумара Асанова. Думаю, что тогда все сомнения отпадут и вы без всякой подсказки поймете, где нужно поставить пресловутую запятую в дилемме: "МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ!"



Алик Орозов

18.11.24 Источник - АКИpress

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