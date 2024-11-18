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Чем обернется утрата русского языка в Кыргызстане, - Умут Искендерова
03:19 19.11.2024

18 Ноября 2024
Во что обойдется утрата русского языка в Кыргызстане?

Автор: Умут Искендерова

Русский язык в Кыргызстане - это не просто средство, как мы привыкли утверждать, межнационального общения. Он, безусловно, нечто большее. Это невидимая нить, соединяющая нас с прошлой историей, с великим нашим ХХ столетием. Столетием удивительных наших достижений, успехов. С нашим социально–культурным ренессансом. Здесь я ничего не придумала, всего лишь цитирую наших самых известных историков и мыслителей от Айтматова до Ибраимова. Убудет не только культура, но и экономика, десятилетиями налаженные разнообразные связи и отношения. Главное, мы оттолкнем от себя нашего главного партнера и союзника - Россию. Не побоюсь сказать, потеря былой роли русского языка в нашей жизни, в культуре и образовании уже сказывается - по-настоящему русскоговорящих и по–советски образованных людей встречаются все реже. Я лично считаю, что этот славный круг замкнулся после ухода двух гигантов нашей культуры - Чингиза Айтматова и Болота Шамшиева, фигур, без которых не представим наш "золотой век" - век невиданного расцвета литературы, кино и других видов искусств. Конечно, наши местные националисты этого не желают признать, но это именно так. Я пока всего лишь изучаю вопросы филологии в Кыргызско–Турецком университете "Манас" (практическая русистика), и все же попробую сформулировать самые неизбежные потери в случае утраты языка Пушкина, Толстого, Булгакова и Айтматова.

Экономические последствия: возврат в эпоху изоляции

Без русского языка Кыргызстан будет отброшен на несколько десятилетий назад и окажется примерно в ситуации послевоенных лет в смысле культурно-образовательном. И это наверняка скажется именно в экономике и страна будет как остров в океане. Остров, который когда-то был частью большого материка по имени СССР, но теперь будет отделен как минимум от одного из крупных экономик мира - от России, которая является ключевым и весьма надежным нашим партнером. Сегодня российские компании, инвесторы и торговые партнеры составляют основу внешней торговли и экономики Кыргызстана. О почти миллионных наших соотечественников, живущих в РФ, вообще молчу. Если верно то, что в наше время экономические связи самым тесным образом увязаны с политической составляющей межгосударственного взаимодействия, то наша страна столкнется почти с предсказуемым охлаждением отношений с РФ. Нам не нужно уподобляться на амбициозных соседей, всячески стремящихся отдаляться от этой страны, явно переоценив свои возможности. Экономический реализм - вот что должно лежать в основе наших политических телодвижений. Хорошая альтернатива - тюркский союз, идея экономического Турана. Недавний саммит тюркских государств в Бишкеке уже обозначил основные направления этого союза. Но принести в жертву одно, выбросив другое - не наш выбор. Еще в 2006 году Чингиз Айтматов высказал мысль, к которой есть большой смысл вновь возвращаться именно в наши дни: "Это никакое не преувеличение, что без России не может быть самого понятия Евроазии, на просторах которой совмещаются культуры Востока и Запада, христианства и мусульманства".

Образовательный вакуум: захлопнутые двери в будущее

Представьте, что завтра все учебники, научные исследования, учебные программы, написанные на русском языке, исчезнут из нашей жизни. Наверняка создастся неизбежный интеллектуально-образовательный вакуум. Спасать может только знание английского языка, но реальный поворот на альтернативный язык у нас даже не намечается. В Казахстане и Узбекистане такой поворот уже реализуется. Но опять же мы просыпаемся позже всех - я не знаю ни одной программы или правительственного постановления на этот счет. А надо бы. Нам надо уяснить для себя, что язык - это, прежде всего, инструмент для освоения мира, средство для свободного плавания в океане информаций, знаний и интеллектуальных ресурсов. Пока же именно русский язык предоставляет нам, особенно молодым постсоветским поколениям, такую возможность. А в сегодняшней ситуации без русского языка мир науки и образования для нас станет закрытым. Все, что касается точных наук, технологий, в том числе информационных, медицины - огромная часть этих знаний доступна только на русском языке. Кыргызстан с его несильно богатым потенциалом в области образования и науки потеряет доступ к лучшим мировым ресурсам, к тем знаниям, которые сегодня формируют будущее.

Утрата русского языка - это не просто исчезновение возможности учиться за рубежом или участвовать в международных программах. Это утрата конкурентоспособности нашей молодежи, которая окажется изолированной от мировой академической среды. Уже сегодня тысячи кыргызстанских студентов учатся в России и других странах СНГ, используя русский язык. Без этого языка мы рискуем не только ухудшить качество образования, но и создать целый "образовательный вакуум", который ударит по будущему нашей страны.

Социальная дезинтеграция: как рассыпается общество

Русский язык - пока единственное средство межнационального общения в Кыргызстане. В многонациональном обществе, где встречаются люди разных культур, религий и традиций, язык становится мостом, связывающим их. Потеря этого моста неизбежно приведет к росту социальных барьеров. Этнические и языковые различия, которые так сложно преодолеваются сегодня, снова будут угрожать стабильности общества. Без надежного языка общения общество начнет распадаться на части, каждая из которых будет говорить на своем языке, но не понимать и не принимать других. Это создаст угрозу социальной стабильности, от которой мы еще не восстановились после десятилетий экономических и политических катаклизмов.

Культурный вакуум: потеря мира, который был с нами всегда

Русский язык - это язык, через который мы воспринимаем глобальный мир, но это и окно в другие культуры и духовные пространства. Без этого языка кыргызстанцы окажутся в культурной изоляции. Множество произведений литературы, искусства, кино и музыки, которые обогатили нашу культуру, стали частью нашего духовного мира благодаря русскому языку. Потеря этого языка - это потеря связи с теми культурными и интеллектуальными ресурсами, которые сформировали нас как высококультурный народ. Представьте, что мы больше не можем читать Достоевского, Толстого или Тургенева. Даже Айтматова. Немудрено оказаться в ситуации, когда мы замкнемся в своем локальном пространстве, лишенными голоса - а он был и, надеюсь, будет! - в мировой культуре. Нас просто могут не услышать. А в том же ХХ веке нас не только услышали, прочитали, но и прониклись чувством настоящего уважения. Не будь русского языка, Айтматова в 50-60-е прошлого века мир не услышал бы. Мы бы остались без главной нашей национальной гордости.

Мы рискуем быть неуслышанными и неузнанными. Это плохо. Даже очень. Не хочу заглядывать слишком далеко, потому что оно пока слишком туманно, но ближайшее будущее Кыргызстана зависит от того, сможем ли мы сохранить нашу конкурентоспособность. Нам нужно четко понимать и намотать на ус истину: мы не можем позволить себе отставание от других, хромать на одну из ног в мировой интеллектуальной гонке. Единственный выход – это наращивать наши интеллектуальные мускулы, играть на опережение, но не наоборот. Это возможно только в ситуации, когда в нашем распоряжении будут все действенные средства, инструменты, какими являются языки, в нашем данном случае русский язык. А потом и английский, немецкий, французский, китайский и т.д.

Источник - АКИпресс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731975540


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