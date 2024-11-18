Отмучился. Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке

07:55 19.11.2024

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке, сообщил журналистам вице-президент Бадра Гунба.



"В целях сохранения стабильности в стране Аслан Бжания подал в отставку", - сказал Гунба.



Как отмечается в заявлении Бжании, переданном пресс-службой президента, он подает в отставку "в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране".



Вице-президент Абхазии Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента республики. Это следует из текста соглашения, подписанного властью и оппозицией.