Импорт одежды под ударом: Турция и Китай резко сократили поставки в Россию

08:10 19.11.2024

Снижение закупок негативно скажется на ценах и доступности товаров



Российский рынок одежды вступает в новую эпоху: объемы поставок из Турции сократились почти на 50%, а зимней одежды из Китая - на 60%. А ведь это главные поставщики "шмоток" в нашу страну. Основные причины - рост цен на импорт, увеличение производства внутри России, а также угроза вторичных санкций в отношении иностранных банков и юридических лиц при расчетах с РФ. Как изменится рынок одежды, и грозит ли ее дефицит российским покупателям, разбирался "МК".



Снижение закупок негативно скажется на ценах и доступности товаров



По данным турецкого статистического ведомства, с января по сентябрь 2024 года Россия почти в два раза снизила импорт турецкой одежды - до $253 млн. Существенное снижение наблюдается в сегментах верхней одежды и трикотажа. Импорт зимней верхней одежды из Китая также сократился почти на 60%, составив $110,6 млн за первые восемь месяцев года.



Напомним, по итогам 2023-го топ-5 стран-экспортеров одежды в Россию выглядел так: Китай (с показателем $2,6 млрд), Италия ($602 млн), Турция ($473 млн), Бангладеш ($337 млн) и Германия ($317 млн). Также нарастили объемы продаж Казахстан, Армения, Болгария... Сейчас список топ-поставщиков может сильно измениться.



"Основная причина снижения товарооборота с Турцией - та же, что и в случае с Китаем: угроза вторичных санкций в отношении турецких банков и юридических лиц, - говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. - Российские предприниматели отказывают в открытии счетов в местной валюте и транзакциях".



Кроме того, по словам эксперта, Турция, в отличие от Китая, который поставляет собственные марки одежды, с 2022 года стала неким хабом для параллельного импорта в Россию. С тех пор европейское законодательство продвинулось в усилении контроля за поставками: "спрятать" истинное назначение поставок партий становится труднее.



"Российские потребители столкнулись с ростом цен на импортную одежду, что стало следствием увеличения затрат на логистику и проблем с трансграничными платежами, – отмечает управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко. - Компании за пределами России также испытывают сложности с осуществлением расчетов, что ограничивает их возможности поставок".



По мнению Самойленко, значительный рост отечественного производства одежды также сыграл важную роль в сокращении зависимости от поставок из-за рубежа. Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2024 года объемы производства пальто и курток в России увеличились на 24,7%, достигнув 5,4 млн единиц. Это свидетельствует о том, что российские фабрики могут компенсировать утраченные объемы импорта. Масштабное производство товаров и рост местных брендов также ведут к формированию конкуренции с импортом, что укрепляет внутренний рынок и делает его более устойчивым к внешним колебаниям.



При этом, несмотря на снижение импорта, Турция и Китай остаются основными поставщиками одежды в России. Ведущие позиции занимают также страны СНГ, а именно Белоруссия и Узбекистан, которые активно развивают текстильную промышленность и могут стать надежными альтернативными поставщиками для российского рынка. С учетом существующих геополитических реалий и добрососедских отношений, эти страны могут заполнить образовавшиеся ниши и предложить отечественным потребителям конкурентоспособные продукты.



Впрочем, для потребителей весьма важный вопрос: как изменятся цены на одежду?



"Рост цен на одежду и обувь на уровне 5-10% представляется неизбежным и связан с повышением затрат на импортные материалы, такие как текстиль и фурнитура", - полагает Иван Самойленко.



Сокращение импорта может привести к повышению цен на одежду, особенно если не удастся быстро найти замену для дефицитных позиций, считает гендиректор российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. "Ассортимент может стать более ограниченным в краткосрочной перспективе, - продолжает собеседник "МК". - Если проблемы с платежами и логистикой продолжатся, существует риск возникновения дефицита определенных товаров, особенно в сегментах, где Россия зависит от импорта".



Людмила Александровна