Афганистан - главный покупатель кыргызского бензина: за 9 месяцев экспорт вырос в 65 раз

10:17 19.11.2024

19 ноября 2024



За 9 месяцев 2024 года экспорт бензина из Кыргызстана в Афганистан увеличился в 65 раз. Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.



По данным ведомства, в январе-сентябре Кыргызстан экспортировал в Афганистан 45,5 млн литров бензина на $20,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, это в 65 раз больше: тогда было экспортировано 700 тыс. литров на $317 тыс.



В среднем Кыргызстан экспортировал бензин в Афганистан по цене 0,5 доллара или 43 сома за литр.



Афганистан занимает 89% от общего экспорта бензина Кыргызстана, оставшиеся 11% приходятся на Узбекистан - 5,6 млн литров на $2,5 млн за 9 месяцев 2024 года.

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