Си, Трамп, Байден и ядерное сдерживание: новые времена, старые проблемы, - Владимир Овчинский

11:30 19.11.2024 Президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин 16 ноября поставили точку в своих дипломатических отношениях, встретившись в последний раз на фоне неопределенности относительно того, что может предвещать следующее президентство Дональда Трампа для связей двух стран.



При открытии переговоров на полях саммита АТЭС лидеров стран Тихоокеанского региона в Лиме, ​​Си и Байден описали отношения между Вашингтоном и Пекином как "самые важные" во всем мире, которые могут быстро перерасти в глобальный конфликт, если ими не управлять осторожно. За закрытыми дверями лидеры обсудили ряд спорных вопросов, которые, несомненно, продолжатся в следующей администрации.



Си заявил, что готов поддерживать стабильные связи после того, как Байден покинет мировую арену. В значительной степени невысказанными остались глубокие вопросы о том, что Трамп намерен делать, когда вступит в должность через 65 дней.



"Соединенные Штаты недавно завершили выборы", - сказал Си Байдену через переводчика. "Цель Китая - стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения - остается неизменной".



"Сделайте мудрый выбор", - сказал Си. "Продолжайте искать правильный путь для того, чтобы две крупные страны хорошо ладили друг с другом".



Си Цзиньпин не назвал Трампа по имени, но его слова свидетельствовали об определенной обеспокоенности тем, что может приготовить новая администрация.



"Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания связи, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов", - заявил Си.



Байден использовал встречу, чтобы в последний раз поднять ряд спорных вопросов с Си, включая Тайвань, экономику, войну на Украине и производство фентанила.



Особенно беспокоит американских, европейских и азиатских чиновников растущее антизападное партнерство между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Они считают это одной из самых больших будущих угроз безопасности. США уже оценили, что Китай отправляет в Россию инструменты и технологии для производства ракет, самолетов и танков, используемых в его войне против Украины. А информация о том, что Пхеньян отправил войска в Россию для ведения боевых действий на Украине, нависли над переговорами в Перу.



Выступая 15 ноября, накануне встречи, Байден признал, что мир переживает "момент значительных политических перемен", и приветствовал укрепление трехстороннего партнерства между Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей.



Усилия Байдена по установлению более тесного партнерства между Токио и Сеулом после многих лет исторической вражды являются важной частью его наследия в Восточной Азии и его попыткой создать противовес Китаю.



Его помощники также полагают, что эта сфера может - и должна - быть продолжена новой администрацией Трампа, хотя они признают, что у них мало информации о намерениях избранного президента.



В Лиме Си и Байден достигли нового соглашения о том, что искусственному интеллекту никогда не будет позволено заменить человеческий контроль над ядерным оружием.



Возвращение Трампа в Белый дом стало важнейшим фоном для саммита лидеров стран Тихоокеанского региона в Лиме, в ходе которого делегаты обсуждают и разрабатывают стратегию на случай неопределенного будущего.



Поддержка Трампом тарифов, автократов и изоляционистских взглядов в основном противоречит принципам внешней политики, которые Байден отстаивал на мировой арене в течение последних четырех лет.



Однако непредсказуемость Трампа может быть самым обескураживающим фактором для лидеров, собравшихся в Лиме. В том числе и для Си, который в своих публичных заявлениях регулярно призывает к стабильности превыше всего.



Все еще не оправившись от хаотичной первой администрации и ища подсказки относительно того, примет ли Трамп более ровный подход во время своего второго раунда, мировые лидеры не воодушевлены выбором кабинета министров, сделанным в Мар-а-Лаго. Разговоры о Роберте Ф. Кеннеди-младшем, Тулси Габбард, Пите Хегсете и бывшем конгрессмене Мэтте Гетце проникли даже в задние коридоры конференц-центра Лимы, где проходит саммит АТЭС.



В некотором смысле Трамп едва ли является загадкой для Си и его китайских советников, которые провели четыре года, работая с ним до того, как Байден вступил в должность. Но, как и большинство политических решений Трампа, то, как он решит подойти к самым важным двусторонним отношениям в мире на этот раз, остается только гадать.



Как пишет CNN (17.11.2024), по словам людей, участвовавших в обсуждениях, "до инаугурации Трампа осталось всего два месяца, и высшие должностные лица Коммунистической партии Китая пытаются выяснить у экспертов по внешней политике, будет ли его предвыборная риторика соответствовать его реальной повестке дня.



Вопросы, которые поднимают китайские чиновники, включают в себя предлагаемое Трампом повышение его масштабных тарифных программ; его позицию в отношении Тайваня; его отношения с лидерами Японии и Южной Кореи; а также военное присутствие, которое он планирует осуществлять в Индо-Тихоокеанском регионе".



Пекин также оценил антикитайских ястребов, из которых Трамп планирует укомплектовать свой кабинет - включая сенатора Марко Рубио в Госдепартаменте и представителя Майка Уолца в качестве советника по национальной безопасности. А китайские чиновники открыто рассуждают о том, могут ли альтернативные каналы связи с Трампом - через Илона Маска, генерального директора Blackstone Стивена Шварцмана или зятя Трампа Джареда Кушнера - помочь им смягчить жесткую позицию, которую продвигали кадровые отборы.



Есть признаки, указывающие на более агрессивную позицию, включая ястребиный выбор Трампом высших должностей в сфере национальной безопасности. Он пообещал огромные 60% тарифы на китайский импорт, шаг, который внесет новую нестабильность в и без того спорные отношения.



Но есть также память о его попытках наладить отношения с Си во время его первой администрации, надеясь заключить торговые соглашения и улучшить другие сферы сотрудничества. В конечном итоге Трамп и Си подписали торговое соглашение, в котором Китай согласился, среди прочего, закупить сотни миллиардов долларов американских товаров, которые он так и не купил.



Торговые споры, а также попытки Си скрыть, по мнению Трампа, происхождение коронавируса, в конечном итоге испортили отношения между двумя лидерами стран. То, как Трамп будет действовать, может иметь далеко идущие последствия для региона и мира.



Если отбросить эти ставки, то Байден мало что мог сказать Си, что, вероятно, убедило бы его в гладких отношениях Вашингтона и Пекина в предстоящие годы.



CNN отмечает, "чиновники администрации Байдена признают, что у них мало информации о том, что может планировать непредсказуемый Трамп".



На встрече 16 ноября Байден не пытался предсказать, что может произойти с отношениями США и Китая после того, как он покинет свой пост в январе 2025 года, и не выступал в качестве проводника сообщений между Си и новой администрацией. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что переходная команда Трампа "не занимается предоставлением нам гарантий относительно чего-либо".



Ядерное наследство Байдена



Согласно опубликованному 15 ноября (накануне встречи Байдена и Си) докладу Пентагона о применении ядерного оружия, американские ядерные силы будут обязаны сдерживать растущие ядерные угрозы, создаваемые сочетанием опасностей со стороны Китая, России и Северной Кореи одновременно.



"Соединенные Штаты противостоят многочисленным ядерным конкурентам, причем каждый противник представляет для американских стратегов уникальные проблемы, требующие решения, различными способами усиливая стратегическую стабильность и усложняя задачи сдерживания по всему миру", - говорится в несекретном докладе.



Россия описывается как "острая" ядерная угроза, в то время как Китай занимается в значительной степени секретным расширением своего ядерного арсенала. Северная Корея продолжает расширять и диверсифицировать свое ядерное оружие и системы доставки.



Иран также представляет угрозу стратегической стабильности, хотя пока не обладает ядерным оружием.



"Любая из этих ядерных угроз сама по себе была бы грозной, но свидетельства растущего сотрудничества и сговора между Россией , Китайской Народной Республикой, Корейской Народно-Демократической Республикой и Ираном делают ситуацию еще более сложной", - говорится в докладе.



Модернизация ядерных вооружений России включала создание новых и уникальных стратегических вооружений, таких как крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, гиперзвуковое ударное оружие и подводный беспилотник, вооруженный боеголовкой мегатонного класса.



Наращивание ядерного потенциала Китая сопровождается быстрым увеличением количества боеголовок, которое, по оценкам Пентагона, в ближайшие годы может достичь 1000 единиц.



Северная Корея расширила свой ядерный арсенал и ракетные системы большой дальности.



"Существует вероятность скоординированной агрессии со стороны объединения противников в условиях кризиса или конфликта, что требует от американских стратегов тщательного продумывания сложной динамики эскалации и сдерживания нескольких противников одновременно, в том числе в условиях затяжных кризисов или конфликтов", - говорится в докладе.



В новом руководстве по применению ядерного оружия США говорится, что планировщики ядерной войны должны учитывать единый фронт ядерных держав противника.



Что касается ядерной войны, то американское оружие призвано "обеспечить достижение национальных целей в экстремальных обстоятельствах, если сдерживание не сработает", говорится в докладе.



Соединенные Штаты не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением против неядерных государств, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия и соблюдающих этот договор.



Все остальные государства сталкиваются с узким кругом обстоятельств, которые могут привести к нападению с применением ядерного оружия США, включающего ракеты, бомбардировщики и подводные лодки.



В докладе ядерная стратегия США описывается как "специально разработанное сдерживание с гибкими возможностями".



В докладе говорится, что вооруженные силы США продолжат поддерживать триаду вооружений - ракеты наземного базирования, стратегические бомбардировщики и ракетные подводные лодки.



В докладе говорится, что текущие уровни боевой готовности ядерных сил, которые готовы к атаке на основе индикаторов и предупреждений о готовящихся ядерных атаках противника, сохранятся.



В докладе администрации Байдена также содержится призыв к достижению соглашений о контроле над вооружениями, мерам по снижению рисков и стратегической стабильности.



Переговоры по оружию с Россией были приостановлены после начала войны на Украине.



Китай отверг неоднократные попытки США начать переговоры по оружию.



Северная Корея также прекратила переговоры с Соединенными Штатами.



"Типы ограничений, которые Соединенные Штаты рассмотрят на будущих переговорах, будут зависеть от действий и траекторий других субъектов, обладающих ядерным оружием", - говорится в докладе.



В докладе Конгрессу содержится несекретное описание Руководства президента по использованию ядерных материалов, выпущенного президентом Байденом ранее в 2024 году.



Пентагон готовится выпустить свое секретное руководства по внедрению в министерство обороны США и Объединенные силы.



В Руководстве предписывается, что Соединенные Штаты планируют:



сдерживать нескольких противников, обладающих ядерным оружием, одновременно (Китай, Россию, КНДР);



обеспечивать интеграцию неядерных возможностей, где это возможно, для поддержки миссии ядерного сдерживания;



управлять эскалацией в планировании США для реагирования на ограниченную ядерную атаку или неядерную стратегическую атаку с большими последствиями;



обеспечить более глубокие консультации, координацию и совместное планирование с союзниками и партнерами в целях укрепления обязательств США по расширенному сдерживанию.



Новый доклад RAND: как избежать ядерной войны с Китаем



Также перед встречей Си и Байдена, 15 ноября опубликован доклад корпорации RAND под названием "Отрицание без катастрофы - удержание конфликта США и Китая из-за Тайваня под ядерным порогом", подготовленный для ВВС США.



Способность ВВС США наносить удары на большие расстояния может сыграть важную роль в защите Тайваня от нападения Китая, однако ею необходимо управлять осторожно, чтобы не спровоцировать ядерный конфликт, -предупреждает доклад.



"Разумное применение ударных средств большой дальности, их укрепление против ядерной атаки и защита от обычной атаки должны снизить риски эскалации", - говорится в докладе.



До 2020-х годов, пишут исследователи RAND, у Китая был лишь ограниченный ядерный потенциал, а риск эскалации был низким. Но с тех пор "все изменилось", говорят они. "Китай начал резкое наращивание ядерного потенциала, повысил свою выживаемость с помощью дорожно-мобильной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-41 и почти непрерывного патрулирования атомных баллистических подводных лодок (ПЛАРБ), а также улучшил свою способность прорывать противоракетную оборону США с помощью системы дробно-орбитальной бомбардировки с ядерным оружием (FOBS)".



Отмечая, что для полного определения возможностей Китая по нанесению второго удара требуется секретная оценка, авторы утверждают, что "последние качественные и количественные достижения в ядерном потенциале Китая означают, что Соединенные Штаты должны относиться к Пекину так, как будто у него уже есть возможности по нанесению второго удара, особенно к 2030 году".



Тем временем США разрабатывают целый ряд ударных вооружений большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты, обычные ракеты класса "земля-земля" и новый бомбардировщик-невидимку B-21 Raider, который будет нести разнообразное вооружение, включая оружие дальнего действия.



Планировщики использовали дальнобойное оружие в военных играх как одно из средств защиты от китайского десантного вторжения на Тайвань. Но стоимость такого оружия высока, и концепция может быть эффективной, отмечает RAND, только если ВВС США получат адекватный запас.



RAND видит больший риск эскалации в ядерный конфликт, если те же самые дальнобойные ударные вооружения будут использованы для ударов по целям на материковой части Китая. Военным планировщикам США придется тщательно выбирать цели и скрывать свои дальнобойные ударные активы, чтобы они не стали привлекательной целью для ограниченного китайского ядерного удара.



В исследовании RAND также рекомендуется создать новый Центр передового опыта по управлению эскалацией в рамках Командования глобальных ударов ВВС для обучения младшего и старшего состава и оказания помощи в оценке риска эскалации в мирное время, а также при выборе целей, разработке учений и приобретении оружия.



"Вероятно, придется искать компромисс между военной оперативной полезностью, выживаемостью сил и управлением эскалацией", - говорится в докладе. "Соединенным Штатам, возможно, также придется принять более медленный темп войны, наносить удары по менее идеальным целям и действовать дальше от боя, чем хотелось бы, чтобы управлять динамикой эскалации".



Китай находится примерно в 7000 милях от материковой части США и в 1800 милях от авиабазы ​​Андерсен на Гуаме. Оба находятся далеко за пределами досягаемости любого истребителя, но американские бомбардировщики могут поражать цели с такого расстояния. B-52 , B-2 и, в будущем, B-21 предназначены для перевозки как ядерного, так и обычного оружия на большие расстояния.



Хотя удары по материковому Китаю могут спровоцировать эскалацию, некоторый риск неизбежен, если США серьезно настроены защищать Тайвань, и США должны ясно дать это понять Пекину. Источник - завтра

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