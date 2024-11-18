Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск

11:42 19.11.2024

ВС РФ сумели взять под контроль большую часть промышленного района Купянска на восточном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 18 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Readovka собрала самые важные события 18 ноября в разрезе СВО. Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск. Латвия усомнилась в том, что мнимое разрешение Белого дома на применение квазибаллистических ракет ATACMS в состоянии изменить ситуацию на поле боя. В прибалтийской республике не уверены, что Украина располагает приемлемым количеством такого вооружения.



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