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|Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск
11:42 19.11.2024
ВС РФ сумели взять под контроль большую часть промышленного района Купянска на восточном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Readovka собрала самые важные события 18 ноября в разрезе СВО. Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск. Латвия усомнилась в том, что мнимое разрешение Белого дома на применение квазибаллистических ракет ATACMS в состоянии изменить ситуацию на поле боя. В прибалтийской республике не уверены, что Украина располагает приемлемым количеством такого вооружения.
Нарушить переправу
Русские войска, ведущие бои в промышленной зоне Купянска, расположенной на восточном берегу реки Оскол, добились новых успехов. Несмотря на попытки ВСУ контратаковать наши силы, у противника ничего не вышло. В свою очередь, ВС РФ, пользуясь полной неготовностью к обороне украинских подразделений в городе, сумели овладеть заводом комбикорма и завязать бой за молочный комбинат. Кроме того, русские войска частично заняли частный сектор, примыкающий к промзоне Купянска и реке Оскол. Это означает, что наши бойцы на данный момент выполнили главную задачу – улучшили позиции и расширили коридор снабжения сил ВС РФ в городе. Наступление вглубь обороны ВСУ продолжается.
Когда удастся наладить стабильное снабжение, можно думать о следующих шагах российской армии. Дело в том, что все развернутые части неприятеля на восточном берегу Оскола на Купянском направлении снабжаются через альтернативные переправы, что противник возвел вместо автомобильных и железнодорожных мостов, уничтоженных ВКС России. Судя по видеоматериалам из открытого доступа, у оппонента есть как минимум одна подобная переправа. Она находится около разрушенного железнодорожного моста, соединяющего основную часть Купянска с районом Заосколье. Русским войскам до этой крайне важной артерии ВСУ осталось чуть больше километра.
Однако не стоит думать, что данная альтернативная переправа у железнодорожного моста – единственный маршрут обеспечения. Противник имел все возможности для организации как минимум еще одной. В районе разрушенного автомобильного моста через Купянск – Узловой украинские войска также могут навести переправу. Ширина реки на участке позволяет это сделать аналогично той, что возведена севернее по течению. В остальных местах Оскол окружен болотами, что делает территорию слабо пригодной к наведению мостов. Иначе говоря, с утратой главной переправы через Оскол ВСУ вынужденно перегрузят вторую. Это автоматически будет означать четкое определение территории для охоты русских FPV и прочих средств поражения.
Хвост виляет собакой
Информация о том, что Байден разрешил применять ATACMS по "старой" территории России, и последовавшие за этим разговоры в СМИ о возможном использовании британских и французских крылатых ракет вызвали шумиху в обществе. Странно, но одно из самых интересных заявлений, сбавляющих градус накала, пришло из Литвы.
"Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев. Так что вопрос в том, достаточно ли у них ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя", – сказал глава МИД Литвы Ландсбергис.
Глава литовской дипломатии задается справедливым вопросом. Он же актуален и для крылатых ракет SCALP и Storm Shadow. Но во всей этой истории есть один большой нюанс. Первоисточник сообщения о разрешении Байдена применять вооружение против глубинных территорий России – это не сведения от официальных лиц или публикация на сайте Белого дома, а информация СМИ. Ровно так же, как и материал Le Figaro, что Франция и Британия вслед за Вашингтоном якобы дали добро Украине применять свои крылатые ракеты по старой территории России. Правда, в итоге статью пришлось править.
Всем известно, что подобное разрешение будет иметь необратимые последствия для НАТО. Уже сутки половина мира пребывает в ожидании повышения ставок в конфликте, что исключат возможность скорого старта мирного диалога. Кроме того, есть угроза перехода конфронтации на более масштабный уровень на почве того, что НАТО фактически становится стороной конфликта из-за растиражированных "разрешений".
Это очень напоминает историю, когда президент Франции Макрон объявлял, что вот-вот на Украину могут отправиться французские военные. Все ожидали, присоединятся ли к Парижу хотя бы на уровне риторики какие-либо другие европейские столицы. Пятая республика тогда не получила поддержки. Сейчас в роли "глашатая" выступили уже не официальные лица, а СМИ, которые растиражировали сообщение о разрешении Байдена. На это отреагировали чиновники во многих странах, но все их комментарии начинаются со слов "если", потому что официальных заявлений Вашингтона пока нет. Все это очень сильно напоминает масштабную провокацию, сопровождаемую заказными статьями в прессе со ссылкой на официальных представителей без каких-либо подтверждений.