Газ в Европе зимой может подорожать вдвое, - П.Вихров

11:43 19.11.2024 Следующая приостановка: газ в Европе зимой может подорожать вдвое

Почему рынок топлива лихорадит и сможет ли Европа обойтись без российских поставок



Павел Вихров



Стоимость газа в Европе предстоящей зимой может вырасти вдвое и превысить показатель в $1000 за 1 тыс. кубометров, рассказали "Известиям" эксперты. Основная проблема ценообразования на европейском рынке сегодня - его абсолютная непредсказуемость: даже незначительные поводы ведут к неадекватному всплеску цен, говорят аналитики. 15 ноября после предупреждения австрийской OMV о "потенциальном прекращении поставок" из России стоимость газа в Европе достигла годового максимума - превысила $500 за 1 тыс. кубометров.



Что влияет на рост цен газа в Европе



Цена газа в Европе предстоящей зимой может вырасти вдвое, рассказали "Известиям" эксперты.



- Текущая экономическая и политическая ситуация в Европе говорит о том, что энергоресурсы на европейском рынке будут оставаться крайне волатильным товаром. Вполне возможен сценарий подорожания газа вдвое этой зимой, цены могут превысить уровень в $1000 за 1 тысячу кубометров, - заявил "Известиям" зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.



Ранее, 15 ноября, цена на голубое топливо в Европе достигла годового максимума на фоне сообщений о прекращении поставок российского газа в Австрию и превысила стоимость $500 за 1 тыс. куб. м. При этом в середине октября его стоимость составляла около $440, указывают данные биржи TTF.



В середине ноября австрийская компания OMV сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве дело против компании "Газпром экспорт" из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Основываясь на решении суда, она решила взыскать с проигравшей стороны €230 млн. При этом компания допустила, что после решения суда контрактные отношения с "Газпром экспортом" ухудшатся - вплоть до прекращения поставок газа российской стороной.



На фоне этого заявления цены на газ в Европе достигли максимального уровня за последний год. Тогда некоторые аналитики предупредили, что объемы транзита газа через Украину могут сократиться почти вдвое, если "Газпром" прекратит поставки из-за действий OMV.



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"Известия" направили запрос в "Газпром" с просьбой прокомментировать ситуацию.



16 ноября OMV подтвердила прекращение поставок газа из России. "Газпром" при этом сообщил, что поставляет природный газ в Европу через Украину в обычном режиме.



Российский газ продолжает поступать в Европу через Украину для дальнейшего его транзита в Словакию, Австрию и другие соседние страны. "Газпром" мог ввести ограничение на отпуск газа непосредственно австрийцам, но оставить возможность его перепродажи словакам, не останавливая поставки, отметил Дмитрий Гусев. Такую меру могли ввести, чтобы не допустить взыскания проигранных в суде средств, добавил специалист.



Эти объемы поставок нужны Европе, иначе она бы от них уже отказалась, отметил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Однако в Европе есть политические силы, которые хотели бы добиться дальнейшей эскалации конфликта с Россией и, как следствие, усиления энергетического кризиса в Евросоюзе. Поэтому транзит остается в подвешенном состоянии, считает эксперт.



Проблемы ценообразования



Основная проблема ценообразования на европейском газовом рынке сегодня - его абсолютная непредсказуемость, заявил "Известиям" доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.



- С одной стороны, цены на газ далеки от своих еще относительно недавних пиков [лета 2022 года] в $3500–4000 за 1 тыс. куб. м. С другой стороны, они ощутимо выше, чем до разрыва энергетического сотрудничества с Россией. Так, в 2020 году они снижались до $117 за 1 тыс. куб. м, - отметил он.



По словам эксперта, уход цен до пиковых значений - это не итог каких-либо усилий европейских регуляторов, а результат падения спроса на голубое топливо в странах Старого Света.



- Причем падение происходит не только и не столько в сфере ЖКХ. Нередко можно было слышать шутки о "замерзающих" европейцах и прогнозы о том, что Европа не переживет следующую зиму. Газа для отопления вполне хватает. Но происходит обвал спроса со стороны промышленности, которой не по карману дорожающее топливо. И это прямой путь к деиндустриализации Европы, - отметил специалист.



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Ранее в комитете по бюджету бундестага "Известиям" сообщили, что Германия сталкивается с уходом немецких компаний в США и Китай на фоне роста цен на газ в Европе. Главным образом пострадала химическая промышленность: за два года Германия потеряла около четверти объема производства местных компаний в этой отрасли. Согласно недавнему опросу ассоциации химической промышленности VCI, почти каждая десятая компания планирует остановить производственные процессы из-за неясных сроков перехода на использование водорода в качестве энергоносителя.



В 2022 году на фоне СВО поставки сырья из РФ на Запад постепенно перекрывались. "Северный поток – 1" был поврежден в результате диверсии, снабжение по газопроводу Ямал – Европа не осуществляется из-за российских контрсанкций, а "Северный поток – 2" так и не запустили в эксплуатацию. В результате Европа лишилась больших объемов дешевого топлива.



Поставки трубопроводного газа из РФ в дальнее зарубежье сегодня осуществляются тремя путями: через газотранспортную систему Украины, по турецкому направлению (включающему газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", через которые топливо поступает в Турцию, страны Юго-Восточной и Центральной Европы), а также по "Силе Сибири". Объемы поставок по первым двум маршрутам могут составлять около 30 млрд куб. м в год.



По словам Валерия Андрианова, для европейской экономики опасны не столько высокие цены на газ, сколько их непредсказуемость.



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- Как можно планировать объемы производства, ввод новых мощностей в промышленности, если вы не знаете, сколько будет стоить газ - $100 или $10 тыс. за 1 тыс. куб. м? Любые, даже самые незначительные поводы (к примеру, снижение добычи только лишь на одном газовом месторождении в Норвегии) тут же ведут к неадекватному всплеску цен на газ во всей Европе. Это явное свидетельство нестабильности ситуации, - заключил специалист.



Можно ожидать, что цена на газ в Европе до конца года будет колебаться в диапазоне $400–600 за 1 тыс. куб. м, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако все будет зависеть от того, окажется ли первый месяц зимы в Европе теплым и насколько активно будет расходоваться газ из хранилищ, считает эксперт.



С 1 января 2025 года Россия официально прекратит поставлять газ через Украину в связи с истечением контракта. В Еврокомиссии заявляют, что они к этому готовы, а Европа полностью обеспечена газом. Если декабрь и вся зима окажутся теплыми, то цены на газ скорее снизятся, чем вырастут, так как газ в подземных хранилищах у европейских потребителей есть, отметила Наталья Мильчакова.



Если же зима, наоборот, окажется слишком холодной, то для Европы полное прекращение транзита российского газа может оказаться критичным, добавила аналитик. Впрочем, Россия может увеличить поставки через "Турецкий поток" - наибольшие проблемы будут только у Украины, которая лишится доходов от транзита российского газа, заключила эксперт. Источник - Известия

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